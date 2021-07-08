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8 июля, четверг | Последнее обновление — 16:57 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО
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Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT.
«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС.
«Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер.
Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского.
До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО
Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье.
Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.
Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая
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Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона.
Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации».
«Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка».
Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия).
НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс
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Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины.
В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство.
Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда».
Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России».
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
Стало известно о желании основателя Blackwater создать ЧВК на Украине
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В 2020 году основатель американской частной военной компании Academi (Blackwater) Эрик Принс хотел создать ЧВК на Украине, сообщают СМИ.
Time ссылается на документы, попавшие в распоряжение журнала. В плане, датированном июнем 2020 года, предлагалось набрать в ЧВК военных, которые участвовали в конфликте в Донбассе. Также Принс хотел построить на Украине новый завод по производству боеприпасов». Кроме того, он собирался объединить украинские авиационные и аэрокосмические предприятия в «консорциум, который мог бы конкурировать» с компаниями «наподобие» Boeing и Airbus, передает ТАСС.
В Киеве Принса считали лицом, близким Дональду Трампу, который был тогда президентом США и назначил сестру Принса министром образования. Однако у украинской стороны вызывало подозрение сотрудничество Принса с Андреем Деркачем и Андреем Артеменко, которых подозревали в «российском вмешательстве» в выборы в США. Сами Деркач и Артеменко подтвердили работу с Принсом, передает РИА «Новости».
Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков также подтвердил встречу с Принсом 23 февраля 2020 года. Кроме того, встречу с Принсом подтвердил глава администрации Зеленского Андрей Ермак.
План Принса для оборонной индустрии Украины предполагал инвестиции и прибыли до 10 млрд долларов. По оценке журнала, Принс мог занять ведущую роль в конфликте в Донбассе. Time считает, что планы Принса не были реализованы, поскольку Трамп проиграл новые выборы. О том, каково состояние предложенных Принсом проектов сейчас, информации нет.
Сообщается, что в 2019 год Принс участвовал в тендере на покупку авиационного предприятия «Мотор Сич». Артеменко считает, что это могло привести к интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Новиков заявил, что в Киеве через Принса хотели наладить отношения с администрацией Трампа.
Напомним, сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater.
Мэрия Киева решила снести памятный знак в честь дружбы с Москвой
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Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов, сообщила пресс-служба горсовета.
«По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии Киева.
В горсовете отметили, что памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве.
«Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение», – заявил во время сессии депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук.
В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Тем временем в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади.
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Закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии
Закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности, вступил в силу в Венгрии, что вызвало протесты со стороны властей ЕС. Будапешт заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
Закон в том числе запрещает соответствующие просветительские программы и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. Запрещаются также книги, информирующие о гомо- и транссексуальности, передает Deutsche Welle.
Официальная цель нового закона – защитить несовершеннолетних, однако активисты называют происходящее ударом по ЛГБТ-сообществу. Закон, проведенный при поддержке правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подвергается в Европе резкой критике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС.
Правительство Венгрии, со своей стороны, обвинило Брюссель в «беспрецедентной кампании». Оно подчеркивает, что новый закон всего лишь призван вернуть родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
После того, как в Варшаве и Будапеште были приняты законы, ограничивающие пропаганду и навязывание ценностей секс-меньшинств, ЕС пригрозил двум государствам санкциями, штрафами и прочими наказаниями вплоть до исключения из Евросоюза. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему этот вопрос так принципиален для Брюсселя и каким будет результат такого давления.
Партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая
Партия «Слуга народа» считает, что необходимо перенимать опыт Коммунистической партии Китая, заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Арахамия заявил, что у его партии и КПК принципы во многом совпадают, так как обе политические силы стремятся служить народу. Арахамия указал, что КПК представлена в каждом населенном пункте Китая, «этот опыт непременно нужно перенимать», передает ТАСС.
«Синьхуа» сообщает, что впечатление на Арахамию произвела книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которую глава фракции «Слуги народа» прочитал на русском языке. Арахамия собирается содействовать изданию этой книги на украинском языке, чтобы «украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики».
Он считает, что «китайское чудо» стало результатом политики КПК, Киев хочет перенять ее опыт в экономике. Для него сообщения о том, что в Китае за несколько дней возвели больницу, а за несколько месяцев – мост, звучат как фантастика, поскольку на Украине за это время могут максимум подготовить техническую документацию.
Напомним, Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
Премьер Украины назвал ВСУ одной из самых мощных армий в Европе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT назвал украинскую армию одной из самых мощных в Европе.
«В настоящее время наша армия является одной из наиболее профессиональных и сильных в Европе, способной должным образом реагировать на любые [недружественные] действия», – цитирует Шмыгаля ТАСС.
Он заявил, что в этом вооруженным силам Украины помогли члены НАТО. Шмыгаль напомнил, что с 2015 года их инструкторы, работающие в учебном центре в Яворове (Львовская область), помогли обучить более 19 тыс. украинских солдат и офицеров. Своих представителей туда направляет и Литва.
Также премьер-министр отметил важность совместных военных учений со странами НАТО. И напомнил о проходящих в Черном море учениях Sea Breeze 2021. «Это крупнейшие военные маневры в истории Украины, иллюстрирующие успешность нашего сотрудничества», – сказал Шмыгаль.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера.
Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны.
Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов
Украинский журналист Дмитрий Гордон ужаснулся состоянию поездов железнодорожного перевозчика «Укрзализныця», отметив, что никаких реформ в структуре так и не проводилось.
По его словам, огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» не оснащено кондиционерами.
«Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», – указал он в эфире телеканала «Украина 24».
Государственный перевозчик, который должен приносить доход в бюджет, является «насквозь убыточным», добавил Гордон. По его словам, в «Укрзализныце» «ворье на ворье и ужас».
Также журналист заявил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом «Укрзализныцы», оценила состояние компании как преддефолтное: «все изношено, распродано, украдено», указал он. При этом количество грузовых и пассажирских перевозок резко сократилось, пути оказались разбиты и не могут справиться с потоком, их следует заменить, а «поезда – сплошная рухлядь», перечислил Гордон главные проблемы в этой области.
По его словам, даже в «элитных» поездах, таких как «Интерсити», в первом классе пахнет туалетом на весь вагон. Он уверен, что никаких реформ в «Укрзализныце» так и не проводилось, однако члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен.
Ранее советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
Пушков отреагировал на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого об отсутствии союзников у Киева.
Чалый заявил, что у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя. Он уточнил, что союзниками считает «тех, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь», передает РЕН ТВ.
Также украинский экс-посол выразил мнение, что при военном конфликте с Россией страна может рассчитывать лишь на дипломатическую и финансовую поддержку.
На это Пушков написал в Telegram, что экс-дипломат дал «на редкость реалистичную оценку геополитического положения Украины». «Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», – добавил сенатор.
По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть.
«Украина на деле – одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способна на большее», – заключил Пушков.
Отметим, что ранее в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был подтвержден тезис о том, что Украина в будущем сможет стать членом Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления страны в альянс в документе не оговаривались.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев «провел достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием».
По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
В «Слуге народа» призвали принять закон о легализации оружия
На Украине нужно принять закон, регулирующий легальный оборот гражданского огнестрельного оружия, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дануца.
Сейчас на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, в котором утверждается, что огнестрельное оружие «является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту», передает РИА «Новости».
Дануца в эфире канала «Украина 24» заявил, что в его стране сейчас «оружие является легальным, но не является законным», поскольку «это все легализовано приказом министерства внутренних дел». По его словам, «принятие закона необходимо», так как на Украине свыше 1 млн «легальных стволов» – в основном «охотничьи оружия».
В марте Рада уже отклонила законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Оппозиция считает, что жители страны пока не готовы к свободному ношению огнестрельного оружия, опасается обострения криминогенной обстановки и ситуации в стране.
Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Короткоствольное оружие травматического характера разрешено судьям, помощникам депутатов Рады, журналистам, добровольным народным дружинникам.
Весной на Украине расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия из-за тотальной коррупции. Проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие
Посол ЕС назвал российский закон о виноделии скрытым эмбарго
Брюссель озабочен законом, определяющим особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, и считает его скрытым продолжением продовольственного эмбарго, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
«Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон.
При этом, как сообщала газета ВЗГЛЯД, на самом деле российский документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь не каждый российский винодел имеет право писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым.
Эдерер отверг заявления о политизированности признания вакцин в ЕС
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», политизировано, назвал это технической работой.
«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», – сказал Эдерер, передает РИА «Новости».
По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу. «Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», – подчеркнул Эдерер.
Кроме того, посол заявил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам.
Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Водолазов нацгвардии Украины обучили вести огонь под водой в Черном море
Водолазы национальной гвардии Украины провели учения в Черном море: они тренировались вести огонь под водой и обезвреживать условного противника, сообщила пресс-служба нацгвардии страны.
«Водолазы нацгвардии прошли масштабные учения в Черном море с участием военной авиации. На территории Тендровской косы боевые пловцы тренировались ориентироваться по сигналам, буксировать группу водолазов, вести огонь под водой из специального подводного оружия и обезвреживать врага», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным пресс-службы, также водолазы тренировались захватывать морское судно с помощью специального оборудования и десантировать пловцов с плавсредств и воздушного судна.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT назвал украинскую армию одной из самых мощных в Европе.
Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологической обстановки в Крыму
Власти Украины создают условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму и Севастополе, полуостров испытывают внешнеполитическое давление со стороны Киева, заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», – цитирует РИА «Новости» Устинова.
Также он отметил, что в текущей сложной ситуации с водоснабжением в Крыму нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал подобные условия комичными.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
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