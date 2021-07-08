Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу Лукашенко назначил главу Белкоопсоюз управделами президента 8 июля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил управделами президента Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз). Он сменил на этой должности Виктора Шеймана. «Мною принято решение о назначении вас управляющим делами президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали», – обратил Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он отметил, что это касается в том числе повседневной жизни, будь то поход в магазин или посещение того или иного предприятия. «Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Белоруссии есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица», – сказал он. Белкоопсоюз – многоотраслевую коммерческую структуру социальной направленности, которая объединяет предприятия торговли и общественного питания, заготовительную сеть, звероводческие хозяйства, промышленные, транспортные и строительные организации, учебные заведения в республике, передает ТАСС.

Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш 5 июля 2021, 13:26

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили. Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 13:41

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии. «Первое: на белорусский рынок – ни шагу. Второе: через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги), пускай едут и поставляют туда», – заявил он. По его словам, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали». Ранее Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии 6 июля 2021, 07:27

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет пострадавших от антибелорусских санкций компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. «Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту», – отметила Захарова. Как отметила дипломат, «побочно жертвой станет АО «Литовские железные дороги», четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. «За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия – это все говорят эксперты», – добавила официальный представитель МИД России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. Кремль прокомментировал планы Минска ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 15:06 Текст: Алина Назарова

Решение Минска ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию является следствием резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств, передает РИА «Новости». «Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек нарушать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Также Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. Белорусские эксперты спрогнозировали реакцию на приговор сопернику Лукашенко Бабарико 6 июля 2021, 13:42

Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout/REUTERS

Текст: Наталья Макарова

«Любой выход на улицу должен иметь рациональный смысл. Осенью 2020-го люди надеялись, что это принудит Лукашенко к отставке. Сегодня моральной мотивации нет, но есть опасность потерять работу, учебу», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич, Так он оценил вероятность массовых протестов в республике после приговора экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико. «Сегодня перспектив у диалога власти и ее оппонентов, и перспектив перемен значительно меньше, чем год назад. Ушла мотивация для людей, чтобы идти на столкновение с правоохранителями, и в перспективе потерять работу. На протяжении многих месяцев поддерживать такой протестный накал невозможно. Он естественным образом спал, происходит деполитизация общества», – полагает ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. Поэтому, делает вывод собеседник, не следует ждать массовых уличных акций после объявления приговора Виктору Бабарико – экс-главе правления Белгазпромбанка и бывшему претенденту на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года. Во вторник Верховный суд республики приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу за получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. После приговора Бабарико Запад не пойдет на ужесточение санкций против Белоруссии, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Одно дело санкции, другое дело – бизнес. Только за 4 месяца действия санкций экспорт товаров в ЕС из Белоруссии увеличился вдвое, – полагает эксперт. – Поэтому не думаю, что европейцы каким-то образом будут стремиться серьезно повлиять на состояние взаимной торговли, если не произойдет чего-то более серьезного. В то же время ЕС будет продолжать требовать освобождения всех политических заключенных». Кроме того, добавил Романчук, надо учесть, что Александр Лукашенко на данном этапе рассчитывает на поддержку со стороны России, поэтому маловероятно, чтобы он и его окружение опасались усиления санкционного давления. Эксперт также согласен с тем, что оппозиции вряд ли удастся организовать массовые выступления после приговора Бабарико. По оценке Романчука, после жесткого подавления акций протеста осенью 2020 года, общество находится «под силовым и информационным давлением». Иное дело, что осуждение одного из ведущих представителей банковского сектора может спровоцировать ускорение оттока человеческого капитала. «Сократится количество квалифицированных кадров, уедут бизнесмены, уйдут инвесторы. А у нас и так инвестиционная засуха в стране», – считает Романчук. Напомним, Бабарико выдвинул кандидатуру на августовских выборах 2020 года, но получил отказ Центризбиркома республики. Накануне выборов банкир и политик согласился с выдвижением Светланы Тихановской в качестве единого кандидата от оппозиции. Летом 2020-го против Бабарико были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Бывший глава правления Белгазпроманка был задержан и содержался в СИЗО КГБ Белоруссии. В ноябре 2020-го стало известно, что Бабарико также предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белорусский оппозиционер Бабарико получил 14 лет колонии строго режима 6 июля 2021, 10:29

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин..., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет», – передает РИА «Новости» приговор судьи Верховного суда Игоря Любовицкого. Приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Ранее прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминировались. Кроме того, было предложено дополнительно назначить экс-банкиру штраф в размере 5 тыс. базовых величин (57 тыс. долларов по текущему курсу белорусского рубля) и запретить ему занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей. Напомним, 18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка». В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал. После стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение. Литва решила построить стену на границе с Белоруссией 7 июля 2021, 14:48

Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Литва запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, заявил премьер-министр республики Ингрида Шимоните. «Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», – заявила премьер, передает ТАСС. Глава правительства также отметила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе. Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии. Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Протасевичу разрешили вести аккаунт в Twitter 7 июля 2021, 17:50 Текст: Елизавета Булкина

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что вернулся в социальную сеть Twitter с новым аккаунтом. «Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время?» – написал он в своем новом Twitter. Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021 При этом Протасевич пояснил, что его процессуальный статус не изменился, он по-прежнему находится под домашним арестом. «Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра», – уточнил он. Старый аккаунт, по его словам, заблокирован из-за «подозрительных действий». При этом, как заметил Telegram-канал «Желтые сливы», «пытки Протасевича продолжаются. На этот раз ему издевательски разрешили вести Twitter». «Такое глумление над личностью продолжать нельзя! Каким будет следующий шаг – ему реально отдадут ТUТ.BY или скоро в «Телеграме» появится новый канал с прогосударственной повесткой? В общем, ужас, что творится», – саркастично написали авторы канала. «Кстати, Протасевич в ролике обещает «отвечать всем». То есть неудобных вопросов станет еще больше. Неудобных не для Романа, а для тех, кто прежде его курировал», – говорится в сообщении. Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Представитель Агурбаш заявил о российском гражданстве певицы 5 июля 2021, 14:12 Текст: Елена Мирошниченко

Певица Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно, сообщила ее представитель. «Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии», – рассказала она РИА «Новости». Представитель уточнила, что Агурбаш «белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка России». При этом она отметила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии. Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия. В Литве призвали незамедлительно строить ограждение на границе с Белоруссией 8 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ограждение на границе Литвы с Белоруссией, как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, необходимо установить как можно быстрее, заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. «Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее», – передает ТАСС слова Скайсгирите. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. МИД Украины опроверг утверждения о поставках оружия в Белоруссию 5 июля 2021, 14:26 Текст: Ксения Панькова

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что граница с Белоруссией остается открытой. «Александр Лукашенко – это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – прим. ВЗГЛЯД). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», – сказал дипломат на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает РИА «Новости». Как отметил Кулеба, по его информации граница между Украиной и Белоруссией работает. «Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать», – добавил он. В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия». Кроме того, официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил что на участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов. Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Лукашенко счел санкции Запада шантажом в международном масштабе 6 июля 2021, 11:07 Текст: Алина Назарова

Применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. «По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он также поручил правительству выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект западных санкций и продолжить дальнейшее развитие страны. «Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие», – сказал Лукашенко. «Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», – подчеркнул президент. Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Также Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами. На Украине согласовали список санкций в отношении Белоруссии 7 июля 2021, 14:43 Текст: Евгения Шестак

Правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии для последующего их утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На заседании украинского правительства было принято соответствующее распоряжение под названием «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу 8 июля 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе. Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что Белоруссия не хочет воевать, «у нас нет такой цели», однако «мы не встанем на колени», передает БелТА. «Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира (...) (Но) мы не можем сделать то, что они (оппоненты) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – подчеркнул он. Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время республике есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах». С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он. «Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД