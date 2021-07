Закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии За сутки в России выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса Эдерер отверг заявления о политизированности признания вакцин в ЕС 8 июля 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», политизировано, назвал это технической работой. «Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», – сказал Эдерер, передает РИА «Новости». По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу. «Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», – подчеркнул Эдерер. Кроме того, посол заявил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

7 июля 2021, 13:12



Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости». Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25



Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу 7 июля 2021, 18:55



В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой 7 июля 2021, 16:28 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена. «Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости». В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция. Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41



Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта» 7 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. «Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС. Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Физик рассказала, как уничтожать вирусы с помощью микроволновки 7 июля 2021, 20:25



Стерилизовать какие-либо предметы в микроволновой печи действительно можно, но использовать для этого необходимо режимы, предусматривающие приготовление мяса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук Ирина Добровольская. «СВЧ-печь – это электромагнитное поле, которое создается в этой самой печке. Оно оказывает не самое полезное воздействие на живой организм, но все зависит от частоты, мощности и времени. То есть при правильном воздействии оно действительно может быть губительным для всего живого», – говорит старший научный сотрудник кафедры «Медицинская физика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Добровольская. Однако, уточняет собеседница, это справедливо не для всех режимов использования печи. «В режиме приготовления температура достигает выше ста градусов, что уже опасно для вируса – в таких условиях он обычно погибает. Поэтому в микроволновке вполне можно стерилизовать какие-либо предметы», – считает физик. Специалист подчеркнула, что дезинфекцию лучше проводить, например, в режиме приготовления мяса в СВЧ-печи – при мощности 800–1000 Вт. Режим разморозки или подогрева не подойдет, так как при них температура достигает максимум 30–50 градусов. Однако Добровольская рекомендует обращать внимание на сами предметы, которые человек хочет простерилизовать – такая высокая температура может стать губительной для них. В феврале прошлого года российский блогер Александр Копысов, проживающий в Китае, рассказал, что в случае, если у человека осталась последняя медицинская маска, то следует спрыснуть ее специальным средством с наружной стороны и на минимальном режиме, в течение небольшого времени, прогреть в микроволновке со стаканом воды на низких температурах. Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции 7 июля 2021, 22:05



Анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции, сообщил вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, при заболевании данным штаммом коронавируса стали проявляться похожие на сезонные инфекции симптомы. «Это насморк, который в принципе у первичного уханьского штамма был невыраженным симптомом, и расстройство стула. По факту – это летнее отравление ягодками и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, по клинической картине очень похоже. Или продуло под кондиционером – насморк, подкашливание», – сказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». При этом, как отметил врач, само течение заболевания данным штаммом проходит в две волны, потому что организм распознает вирус не сразу. Ранее Тимаков сообщил, что в мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта 7 июля 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс. «Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости». Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией. «Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова. Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 7 июля 2021, 17:12



Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России. «В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Назван способ спастись от суперштамма коронавируса 8 июля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik. По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется». Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор. Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве 7 июля 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимаемые в связи с распространением коронавируса ограничительные меры в Москве должны быть продлены, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Снижение (показателей заболеваемости) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – передает ее слова РИА «Новости». Эти меры должны приниматься также в регионах, подчеркнула она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. «Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли», – сказала Голикова. Ранее правительство поручило, чтобы в регионах неукоснительно соблюдались ограничения на проведение массовых мероприятий во время распространения коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали 7 июля 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса. По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости». Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса. «Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель. На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек. Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил. Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета 7 июля 2021, 13:31



Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%. «Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов. Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года. Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной. Ученые обнаружили «резервуар» коронавируса в организме человека 8 июля 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что коронавируса прячется и размножается в слюнных железах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Pathology. Ученые исследовали тела пациентов, которые умерли от вызванных COVID-19 осложнений. При вскрытии оказалось, что ткани, которые специализируются на производстве и выделении слюны, и являются резервуарами для коронавируса. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках. «До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью», – сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук. Ранее британские ученые выяснили, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк.