Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО

МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков.

Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он.

Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков.

«Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.