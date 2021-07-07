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Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.
Умер режиссер Владимир Меньшов
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Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма».
«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма».
Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования.
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.
До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.
В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии.
В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие.
Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар».
В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов».
С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа.
Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17».
Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник.
«Всё. Всё… всё…» – написала она в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями отца и кадром из фильма «Любовь и голуби», режиссером которой выступил Меньшов.
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Тем временем глава «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Меньшова огромным несчастьем для всего русскоговорящего мира. «Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре», – сказал Шахназаров.
Назвав уход Меньшова огромной потерей, Шахназаров подчеркнул, что эти «банальные слова наполняются огромным смыслом», когда речь идет о фигуре Меньшова. «Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское. Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения», – добавил Шахназаров, передает РИА «Новости».
Глава «Мосфильма» от лица киноконцерна и от себя лично выразил соболезнования семье Меньшова.
В свою очередь народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин отметил заслуги Меньшова и его вклад в культуру и воспитание молодежи. «Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», – подчеркнул Калягин в интервью Пятому каналу.
Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил и советский актер Иван Краско. «Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами. … У меня положительный образ. И, конечно, шедевральный фильм «Москва слезам не верит», – поделился Краско.
Больше всего артист ценил в Меньшове его честность с собой и окружающими и твердость принципов. «Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была», – вспомнил Краско.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова
Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован».
«Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».
Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
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Сухоруков покинул Театр Моссовета
Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия».
Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков.
«Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.
Путин выразил соболезнования семье Меньшова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким.
«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу
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«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет».
«Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram.
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Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович».
«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса.
Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости».
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов».
Меньшова похоронят рядом с Лановым
Советский и российский кинорежиссер и актер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с умершим в январе актером Василием Лановым. На кладбище уже идет подготовка к похоронам.
Работники кладбища привезли грунт и огородили место будущей могилы, передает «Московский комсомолец». Похороны пройдут 8 июля.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Представитель МакSим рассказала о ее состоянии
Певица МакSим (Марина Абросимова) не приходила в сознание и по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщила представитель артистки.
Ранее духовник певицы игумен Лука (Степанов) заявил «Комсомольской правде», что у МакSим «есть сознание» и она уже молится.
«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», – сообщила РИА «Новости» представитель певицы, отвечая на вопрос о том, пришла ли артистка в сознание.
Абросимову из комы не выводили, она находится на аппарате ИВЛ, уточнила представитель.
15 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Стало известно, чем хотел заниматься Меньшов вместо режиссуры
У режиссера Владимира Меньшова перед смертью не было в планах каких-то значимых творческих проектов, он всерьез заинтересовался политикой и хотел сделать ее своей основной деятельностью, заявил кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров.
«У него в планах была политика, он хотел ей заниматься. Серьезно заниматься. Его это интересовало», – сообщил Шахназаров в комментарии РИА ФАН.
В свою очередь актриса Светлана Дружинина заявила, что уход из жизни Меньшова стал большой потерей для российской культуры и для страны в целом. «Это был очень талантливый, честный и порядочный человек. Он был вообще человек невероятно принципиальный, очень горячий в своих убеждениях, и в этом смысле совершенно неукротимый», – высказалась о коллеге Дружинина.
Она напомнила о смелом гражданском поступке, когда Меньшов 19 апреля 2007 года отказался вручать премию MTV фильму «Сволочи», назвав ленту Александра Атанесяна «подлым фильмом, позорящим страну». «Все мы знаем выступление Владимира Валентиновича по поводу «Сволочей» на премии. Я его в этой ситуации поддерживаю. Я считаю, что в этой ситуации он достоин внимания, уважения и светлой памяти», – заявила артистка.
В то же время продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Меньшов всегда будет жить в народной памяти, наряду с Александром Пушкиным и Виктором Цоем. «Для России уход людей такого калибра – это несчастье. Именно такие люди представляют собой цвет нашей нации, русской культуры. Выдающийся артист и режиссер. Потрясающий, добрый, светлый человек с фантастическим интеллектом. Он оставил свой вклад в искусстве, кинематографе. Он всегда будет жить среди нас», – сказал продюсер.
Пригожин добавил, что личность артиста никогда не поблекнет в народной памяти, наряду с другими великими именами. «Мы были знакомы, но не были товарищами. Естественно, за многие годы жизни мы имели честь здороваться с этим человеком. У меня даже где-то фотография есть. Я еще раз хочу сказать, он оставил большой след и будет жить всегда. Есть категория людей, которые всегда живы: Александр Пушкин, Виктор Цой, Владимир Меньшов», – сообщил он.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.
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Рудковская опровергла информацию об угрозах Билана Покровскому
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Продюсер Димы Билана Яна Рудковская опровергла обвинения в адрес певца со стороны солиста рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского, отметив, что Билан никого не оскорблял.
Покровский обвинил певца в оскорблениях и угрозах в свой адрес, которые тот якобы допустил во время их последнего разговора по WhatsApp. В свою очередь Рудковская опровергла это заявление.
«Я думаю, что его разыграли пранкеры, а он продолжает хайпиться на этой теме. Дима никогда в жизни никого не оскорблял и тем более не угрожал. Это в принципе невозможно», – цитирует «Ридус» Рудковскую.
Конфликт произошел между исполнителями произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил певца.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии певца, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».
Актер Гаркалин поделился воспоминаниями о Меньшове
Актер и театральный педагог Валерий Гаркалин заявил о значительной роли режиссера Владимира Меньшова в искусстве.
«Я сейчас еду по Москве, солнечной, такой жизнелюбивой, и понимаю, что моего друга, учителя больше нет в живых... В это трудно поверить. Трудно переоценить его роль. Я был счастлив с ним работать, трудиться, и мне нравилось это делать. Наша совместная работа принесла нам большой успех, вообще все его картины обладали этим качеством», – поделился Гаркалин, передает RT.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.
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В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове
В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар.
«В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.
«Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он.
Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году.
В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
В России запретили мультфильм Happy Three Friends
Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенными в России ссылки на мультфильмы Happy Three Friends («Счастливые лесные друзья»), «Ад Данте» и несколько других.
Прокуратура просила суд признать запрещенными мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds, передает «Фонтанка».
На заседаниях заслушали экспертов, по их мнению, в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» есть сцены крайней жестокости, прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, наблюдаются элементы каннибализма, есть рентгеновские снимки поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет.
В русском переводе также есть нецензурная брань и жаргонизмы. По мнению экспертов, просмотр мультфильма может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.
Также эксперты сочли жестоким анимационный фильм «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем титаны разрывают людей на куски, поедают детей. Просмотр несовершеннолетними этой ленты может нанести вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию.
В картине «Аде Данте: Анимированный эпос», по словам экспертов, есть не только кровопролитие, но и обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.
Мультфильм Happy tree friеnds, по мнению специалистов, предназначен для детей младшего возраста, в нем маленьких лесных зверей давят, разрывают на части и т.д.
«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», – отметил один из экспертов.
Суд удовлетворил требования истца, признав запрещенной к распространению информацию по ссылкам на мультфильмы в иске.
В мае Калининский райсуд Петербурга по иску прокуратуры запретил в России японское аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Надзорное ведомство отметило, что в аниме содержится контент порнографического (эротического) характера, но не указаны возрастные ограничения.
В январе Колпинский райсуд Петербурга признал запрещенными в России аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти». Позже под ограничения попали мультфильмы «Князь тьмы и герой», «Натюрморт в серых тонах», «Межвидовые рецензенты», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», «Класс убийц».
Позже другой суд увеличил число заблокированных ссылок на аниме, к числу запрещенных добавили мультфильмы «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и эпизод первой серии первого сезона «Класса убийц».
Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию
Актриса Вера Алентова не находится в отделении реанимации, заявили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
«Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации», – передает сообщение театра РИА «Новости».
Художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев уточнил ТАСС информацию о состоянии актрисы.
«Вера Алентова чувствует себя нормально. Она продолжает находиться в больнице. Ухудшений нет. Стабильно идет выздоровление», – сказал он.
Ранее источник сообщил, что актриса якобы вновь оказалась в реанимации. Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Администрация президента подтвердила получение письма от Дорониной о ситуации в МХАТе
Советник российского президента Владимира Путина по культуре Владимир Толстой сообщил, что администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной с призывом сменить руководство МХАТа, оно передано в министерство культуры России.
«Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые... Администрация (президента) никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», – передает ее слова РИА «Новости».
По его словам, он видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.
«Я видел это письмо, оно написано от руки. У меня нет оснований сомневаться в том, что это так (что оно подлинно)... Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», – рассказал Толстой.
Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях.
Ранее сообщалось, что от имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.