В Калининграде задержали изготовителя поддельных документов о вакцинации

Врачи обнаружили признаки энцефалопатии у пациентов после COVID-19

Специалисты в Москве наблюдают обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Ковидный «хвост» все расширяется и расширяется. Думаю, что в МКБ (международная классификация болезней) будет внесен термин «постковидный синдром», потому что это целый комплекс проблем, которые вызывает эта инфекция. К сожалению, дебюты серьезных расстройств здоровья происходят не только у тяжело переболевших пациентов. Эта проблема возникает и у тех пациентов, которые легко переносят эту инфекцию – очень многие жалуются, что у них проявления энцефалопатии, то есть они не могут собраться, нарушается сон, теряется концентрация на работе», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что есть еще такое понятие как мультисистемный воспалительный синдром – это тяжелое заболевание, которое в основном было описано у детей, но сейчас есть и у взрослых. К сожалению, появляются и системные заболевания. Например, системная красная волчанка с поражением почек. «Безусловно, обостряются легочные заболевания и многие другие», – подчеркнула главврач.

По ее словам, у женщин, которые перенесли индийский штамм коронавируса, появляются на свет инфицированные вирусом дети.

«Почему так долго решался вопрос о вакцинации беременных? Это абсолютно нормальный процесс, так как есть материалы, которые запрещают проводить клинические испытания на беременных женщинах и детях до того, как препарат прошел все фазы проверок и апробации. На сегодня после 22 недель можно прививаться, и никакой опасности для ребенка нет. Наоборот, ребенок получит от мамы антитела и будет защищен», – уточнила Лысенко.

Она добавила, что женщинам, которые только собираются завести детей, стоит сначала укрепить иммунитет.

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