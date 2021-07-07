МВФ призвал G20 к равномерному восстановлению от пандемии в мире

Страны Группы двадцати (G20) должны принять меры для равномерного восстановления от пандемии коронавируса в мире, в том числе обеспечив широкий доступ к вакцинам для развивающихся государств, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Глобальное восстановление идет в целом в соответствии с апрельским прогнозом МВФ о росте в 6% в этом году. После кризиса мы наблюдаем в некоторых странах невероятное восстановление, движимое сочетанием сильной бюджетной и монетарной политики поддержки и быстрыми темпами вакцинации [от коронавируса], – говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, приуроченном к предстоящей 9-10 июля в Венеции встрече министров финансов и глав Центробанков «двадцатки», передает ТАСС.

Однако поступающие данные, как отметила Георгиева, также подтверждают углубляющееся различие в экономических судьбах, большое количество стран и дальше отстают. Это, по ее мнению, связано «с существенной разницей в доступе к вакцинам, уровне инфицирования».

«Это критически важный момент, требующий срочных действий со стороны Группы двадцати и игроков во всем мире. Мы оцениваем, что быстрый доступ к вакцинам для групп высокого риска может сохранить более полумиллиона жизней в ближайшие полгода», – отметила глава МВФ. По ее мнению, низкие темпы распространения препаратов угрожают бедным странам и повышают риск появления еще более смертоносных штаммов, «нанося дальнейший ущерб мировой экономике».

Как подчеркнула глава МВФ, сокращение бюджетных ресурсов еще более усложнит для бедных стран задачу наращивания вакцинации и поддержки своих экономик. Это, по ее словам, оставит миллионы людей незащищенными перед угрозой бедности, лишения крова и голода. Говоря о высоких процентных ставках в США, Георгиева отметила, что это может привести к резкому ужесточению финансовых условий и значительному оттоку капитала из развивающихся стран и государств с формирующимся рынком. «Это представляет серьезный вызов для стран с большими потребностями внешнего финансирования или повышенным уровнем долга», – считает она.

По мнению главы МВФ, поддержка «двадцатки» будет иметь важное значение в реализации задачи по вакцинированию 40% населения планеты к концу этого года и не менее 60% в первой половине 2022 года. В этой связи МВФ призывает больше делиться препаратами с развивающимися странами и поддерживать финансирование для наращивания и диверсификации производства вакцин.

«Мы ожидаем, что странам с низким уровнем дохода придется задействовать около 200 млрд долларов за пять лет только для борьбы с пандемией, а затем еще 250 млрд, чтобы иметь бюджетное пространство для реформ. <...> Они (эти страны) могут покрыть только часть этого. Поэтому очень важно, чтобы более богатые государства удвоили свои усилия, в частности, по льготному финансированию и работе с задолженностью», – добавила Георгиева.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.