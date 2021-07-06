В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращению из-за границы

Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки

Резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов.

«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены».

По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов.

Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.

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