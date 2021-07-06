За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.

Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек.

Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.