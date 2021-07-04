За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 тыс. 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7624, Московской области – 2696, Санкт-Петербурге – 1784.

Всего в стране выявлено 5 610 941 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 068 901 человека, из них 15 484 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 137 925 человек.

Накануне, 3 июля, в России было выявлено 24 439 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.