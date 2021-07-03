За сутки в России выявили 24,4 тыс. новых случаев коронавируса

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3 июля, суббота | Последнее обновление — 11:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков в ходе КТО
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
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Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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За сутки в России выявили 24,4 тыс. новых случаев коронавируса
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В России за минувшие сутки выявили 24 439 новых случаев коронавируса, общее количество зафиксированных в стране случаев составило 5,5 млн случаев, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве выявили 7446 случаев COVID-19, в Московской области – 2599, в Санкт-Петербурге – 1733, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
За сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек, скончались – 697 пациентов с коронавирусом.
Накануне в России было зафиксировано 23 218 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1 221.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса
Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец».
Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».
Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса
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За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава.
Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости».
В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса.
В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию
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Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев
Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78%), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22% респондентов заявили, что отрицательно относятся к повторной вакцинации.
«Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечении которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.
«Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик.
Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», который разработан Центром имени Чумакова РАН.
«Дело в том, что «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ею часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев.
Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить с врачом, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку.
«С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист.
Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин.
Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом.
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Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса
Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.
«Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки.
Также не разрешено прививать детей до 18 лет.
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».
Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве
В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.
Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи.
«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве.
У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V».
Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.
Словения запретила въезд в страну из России
Въезд в Словению иностранцев из ряда стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой запрещен с 3 июля, сообщается в протоколе очередной сессии словенского правительства.
Ужесточение режима въезда коснется всех иностранцев без словенского вида на жительство, включая вакцинированных. Обладатели ВНЖ или граждане Словении, которые прибывают из стран «темно-красного списка», должны будут пройти 10-дневный карантин, передает ТАСС.
В списке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Россию и Иран. Сейчас въезд в Словению из России разрешен в случае наличия веской причины, подтвержденной документально.
Накануне минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств.
Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V»
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Переговоры Гватемалы с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины «Спутник V» не подразумевают возврат средств, о котором ранее сообщили СМИ, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес.
«Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Prensa Libre.
Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.
Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт».
Как сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам
МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга.
Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
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Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID
Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.
Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Стартовала ревакцинация москвичей «Спутником Лайт» и «Спутником V»
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Ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V» стартовала 1 июля в 20 пунктах столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
«Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля. Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. «Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве – «Спутник V» и «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.
Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах
Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС.
Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19.
По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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