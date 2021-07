Узбекистан отменил запрет на ношение хиджаба в общественных местах В США за праздничные выходные убили 150 человек 6 июля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие длинные выходные, когда в стране отмечали День независимости (4 июля), сообщают местные СМИ. Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в стране, что зафиксирован рост насильственных преступлений в большинстве американских городов в последние полтора года, особенно с применением огнестрельного оружия, передает ТАСС. В Нью-Йорке 2-4 июля был зафиксирован 21 инцидент, жертвами которого стали 26 человек. Это меньше данных за тот же период прошлого года, когда в ходе 25 инцидентов со стрельбой огнестрельные ранения получили 30 человек. В целом, в Нью-Йорке наблюдается рост насилия с применением огнестрельного оружия «до уровней, не регистрировавшихся там многие годы». В 2021 году этот показатель увеличился в городе на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года – 885 жертв 767 инцидентов. В Чикаго (штат Иллинойс), по словам главного комиссара городского управления полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные выдались «самыми сложными в году» – 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Погибли в том числе две девочки пяти и шести лет. Случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США происходят часто: так, ранее сообщалось, что в городе Форт-Уэрт (Техас, США) произошла стрельба, пострадали восемь человек; до этого в Сент-Луисе произошла череда жестоких столкновений со стрельбой, в которых погибли около 10 человек, около 50 пострадали.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма». «Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма». Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани. До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова. В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии. В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар». В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов». С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа. Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш 5 июля 2021, 13:26

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили. Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца 5 июля 2021, 12:16

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник. «Всё. Всё… всё…» – написала она в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями отца и кадром из фильма «Любовь и голуби», режиссером которой выступил Меньшов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Тем временем глава «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Меньшова огромным несчастьем для всего русскоговорящего мира. «Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре», – сказал Шахназаров. Назвав уход Меньшова огромной потерей, Шахназаров подчеркнул, что эти «банальные слова наполняются огромным смыслом», когда речь идет о фигуре Меньшова. «Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское. Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения», – добавил Шахназаров, передает РИА «Новости». Глава «Мосфильма» от лица киноконцерна и от себя лично выразил соболезнования семье Меньшова. В свою очередь народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин отметил заслуги Меньшова и его вклад в культуру и воспитание молодежи. «Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», – подчеркнул Калягин в интервью Пятому каналу. Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил и советский актер Иван Краско. «Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами. … У меня положительный образ. И, конечно, шедевральный фильм «Москва слезам не верит», – поделился Краско. Больше всего артист ценил в Меньшове его честность с собой и окружающими и твердость принципов. «Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была», – вспомнил Краско. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Названы сроки завершения строительства опытного образца ИЛ-96-400М 5 июля 2021, 21:40

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Строительство опытного образца самолета ИЛ-96-400М планируется завершить в Воронеже в 2021 году, сообщается на портале органов власти Воронежской области. В понедельник вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Воронеж посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. «В этом году ВАСО планирует завершить постройку опытного образца самолета ИЛ-96-400М», – говорится в сообщении. Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыла 60,1 м и высоту 15,7 м. Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 т и составляет 270 т), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПC-90А1. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем Россия модернизирует созданный еще в советское время лайнер. Ученый оценил угрозу для Земли крупнейшей за четыре года вспышки на Солнце 5 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Самая мощная за последние четыре года вспышка класса X1.5, зафиксированная на Солнце на минувших выходных, не будет угрожать Земле или орбитальной группировке, сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. «Вспышка класса X, а также три менее мощных вспышки класса M и несколько слабых вспышек класса C, произошли почти на самом краю видимого солнечного диска. Такое положение вспышки очень мешает специалистам, но оно является удачным с точки зрения воздействия события на Землю», – цитирует ТАСС ученого. По его словам, активность Солнца резко упадет в ближайшие несколько дней, так как та зона, где возникли эти вспышки, просто уйдет на противоположную сторону светила. Также Богачев отметил, что вспышка не будет угрожать и орбитальным зондам, изучающим Венеру и Марс, которые сейчас расположены с противоположной стороны от той точки на поверхности Солнца, где произошел выброс плазмы. Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, тепла и рентгена. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов. Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего цикла солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила. В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года, после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая прошлого года, когда инструменты космической обсерватории SDO и других солнечных телескопов зафиксировали рождение вспышки класса M1.1, находящейся лишь на одну ступень ниже событий класса X. Напомним, 7 сентября 2017 года руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш заявил, что самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая накануне, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Москалькову госпитализировали с COVID 5 июля 2021, 20:44

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена. «Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану. Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. В Анапе утонули ребенок и спасавшие его двое мужчин 5 июля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе, сообщил источник в экстренных службах региона. «В селе Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», – сообщил источник ТАСС. Он добавил, что на помощь тонущим бросились еще трое мужчин. На данный момент их продолжают искать. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи. Напомним, в воскресенье российский турист утонул во время шторма в Абхазии. ЕК раскритиковала российский закон о виноделии 5 июля 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Еврокомиссия заявила о несогласии с утвержденным в России законом о виноделии и пообещала принять необходимые шаги для защиты прав европейских компаний. «Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», – сказал он, передает ТАСС. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Однако позже Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона. В то же время гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию из-за нового закона. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Эксперт назвал четыре главные симптома штамма COVID «дельта» 5 июля 2021, 15:20 Текст: Елена Мирошниченко

При заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко. «Несколько изменилась симптоматика – у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», – рассказал Бутенко Ura.ru. Он также отметил, что «дельта» опасен высокой скоростью распространения. «Связано это с его более высокой контагиозностью – при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период – если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», – добавил эксперт. По мнению Бутенко, пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов. «Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было, и никто пока не может ответить на этот вопрос», – пояснил профессор. Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study провели исследование, которое показало, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Фото: кадр из видео

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию 5 июля 2021, 18:05

Фото: PA Images/Reuters

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом, сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь. «Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», – цитирует РИА «Новости» Грималь. В свою очередь президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, комментируя поправки поправки к Федеральному закону №171 «О регулировании алкогольной продукции», заявил, что настоящее шампанское делается во французской Шампани. «Очень важно защищать российские вина на нашем рынке и оказывать им всестороннюю протекцию. Но принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу», – добавил он. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Накануне Bloomberg со ссылкой на сообщение компании сообщил, что Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая будет поставляться в Россию, как «игристое вино». Под натиском талибов в Таджикистан отступили более 1 тыс. афганских военных 5 июля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных, сообщает пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. В ночь на понедельник талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров, передает «Интерфакс». В ходе боев с талибами 1 037 афганских военных отступили «через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана», заявили в пресс-центре. «Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию», – отмечается в сообщении. В субботу более 300 афганских военных под натиском талибов также отступили на территорию Таджикистана. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков «Талибана» отступили 94 афганских военных после захвата уезда Хохон афганской провинции Бадахшан. В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Таджикистана. Отметим, что спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна-участница ОДКБ. ЛНР и ДНР готовы видеть США в нормандском формате 5 июля 2021, 15:24

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями Донбасса и США, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник. Он рассказал, что предложение с просьбой инициировать проведение встречи было передано заместителю руководителя администрации президента России Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову. «Конструктивного и действенного диалога как в нормандском, так и в минском форматах, сегодня в действительности нет. Все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, проведение такого заседания было бы «вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет». «Конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент. Грубые попытки блокировать возможность донесения до мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта контрпродуктивны, и к результатам не приводят годами. А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий», – написал он. Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол 5 июля 2021, 12:29 Текст: Алина Назарова

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта 10510 («Лидер») заложен на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», – сказал он, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что «по результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок». В то же время Путин попросил вице-премьера Борисова доложить о диверсификации предприятий ОПК. «Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?» – обратился президент к Борисову в начале встречи. Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, отметив, что страна будет дальше его развивать. Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.