В Москве продлили акцию «Миллион призов» для привитых от COVID пожилых

Акцию «Миллион призов» для вакцинировавшихся от коронавируса москвичей старше 60 лет продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

«На 1 июля в акции «Миллион призов» приняли участие около 300 тыс москвичей, а темпы вакцинации постоянно растут», – говорится в сообщении.

Уточняется, что москвичи в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки.

«Финансирование программы, как и ранее, будет осуществляться за счет пожертвований со стороны представителей социально ответственного бизнеса. Организационную поддержку оказывает Правительство Москвы», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно.

«В рамках программы можно получить тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю) в виде подарочной карты в пункте вакцинации или промокода для покупок в партнерских магазинах, аптеках и кафе столицы на сайте ag-vmeste.ru. Активировать свой номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы», – добавили власти.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.

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