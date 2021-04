США пообещали Индии поддержку в связи с пандемией Привившимся от COVID пожилым москвичам решили выдавать подарочные карты 25 апреля 2021, 08:47 Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму. Он рассказал, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей. По словам мэра, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов». «Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Отмечается, что для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru до 27 апреля. «Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.», – подчеркнул он. Мэр добавил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы. «Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», – заключил он. Ранее Собянин сообщил, что в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.

США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов 24 апреля 2021, 12:11

Фото: Staff Sgt. Peter Reft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ. Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости». Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане. «Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников. Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных. Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков. «Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он. Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев. Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа. Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V» 23 апреля 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский. Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран 22 апреля 2021, 11:45 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну. Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle. Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса 23 апреля 2021, 13:22

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев. На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science. «Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев. Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше. «Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник. Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения. «Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев. Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети. «При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог. В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ДТП с шестью автомобилями с участием Aurus произошло на Рублевском шоссе в Москве 23 апреля 2021, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

На Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло столкновение шести автомобилей с участием Aurus, сообщил источник в правоохранительных органах. «На Рублево-Успенском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств, среди них автомобиль премиум-класса Aurus с мигалками. Пострадавших в результате аварии нет», – сказал собеседник ТАСС. На участке перекрыли движение, на место прибыли сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19 23 апреля 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google. Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС. RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично». Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии». Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram. «Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова. Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении. Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Женщина в США после вакцины J&J умерла из-за тромбов 23 апреля 2021, 06:58

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США из-за тромбов умерла 50-летняя пациентка, которая сделала прививку от коронавируса вакциной Johnson&Johnson, сообщил департамент здравоохранения штата Орегон. Как сообщает ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Прививку женщина сделала в начале апреля. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов. Указывается, что пока нет доказательств, подтверждающих связь тромбоза с вакцинацией, передает ТАСС. Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Санду поблагодарила Россию за «Спутник V» 24 апреля 2021, 16:35 Текст: Вера Басилая

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае. «Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook. В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V». В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации. Дерево рухнуло на 13-летнюю девочку в Москве 23 апреля 2021, 17:54 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве на девочку-подростка упало дерево, столичная прокуратура начала проверку в связи с этим происшествием, сообщили в надзорном ведомстве. «По предварительной информации, 23 апреля 13-летняя девочка возвращалась из школы, когда она проходила около д. 61 к. 1 по Севастопольскому проспекту, на нее упало дерево. Несовершеннолетняя госпитализирована», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Проверку проводит Зюзинская межрайонная прокуратура, будут установлены все обстоятельства инцидента и дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Прокурорское реагирование будет принято, если на то будут соответствующие основания. Старший помощник ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что следователи организовали проверку из-за падения дерева на несовершеннолетнюю. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение. В начале апреля в Москве на припаркованную «Газель» упало дерево, в результате происшествия рабочий, убиравший снег рядом с автомобилем, получил черепно-мозговую травму и переломы рук и ног. Таксист врезался в четыре машины во дворе в Москве 22 апреля 2021, 18:07 Текст: Алексей Дегтярев

Водитель такси в одном из московских дворов протаранил четыре стоящих автомобиля, пострадал пассажир, сообщил департамент транспорта Москвы. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте, сообщил департамент в своем Telegram-канале. По этим данным, таксист въехал в четыре припаркованных автомобиля, травмы получил пассажир, а водитель скрылся с места аварии. Ведутся его поиски. В начале апреля на юго-западе Москвы столкнулись погрузчик и легковушка, в результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся на остановке общественного транспорта. Санду назвала сроки визита в Россию 23 апреля 2021, 21:14 Текст: Алексей Дегтярев

Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация. «Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости». По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран. До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию. В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V». В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации. Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J 24 апреля 2021, 02:31

Фото: Mauro Scrobogna/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson). Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости». Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС. Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. В МВД рассказали, мигрантов из каких стран больше всего проживает в Москве 22 апреля 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

В Москве на сегодняшний день находятся около 800 тыс. иностранцев, год назад их было больше миллиона. В основном в столице проживают граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко. «Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 тыс. На тот же период прошлого года их было более миллиона», – сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате Москвы. По его словам большинство иностранных граждан прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (почти 93%), передает РИА «Новости».



«В абсолютных показателях 733 тыс. из них, большую часть, составили: граждане Киргизии – 30%, Узбекистана – 27%, Таджикистана – 20%», – сказал Сергиенко. По визе в Россию чаще всего прибывают граждане Китая – 13%, почти 10% – Турции и Вьетнама.



В первом квартале 2021 года сохранилась тенденция уменьшения числа постановки на миграционный учет иностранцев (на 41,4%). Большинство иностранцев и лиц без гражданства, вставших на миграционный учет, прибыли в столицу в связи с работой – 64%, или 110 тыс. На 42% увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания. Ранее Сергиенко сообщил, что за три месяца 2021 года число совершенных иностранцами преступлениями выросло на 33%. На стройке в Москве нашли снаряд времен ВОВ 23 апреля 2021, 21:26 Текст: Вера Басилая

Саперы вывезли для утилизации обнаруженный на стройплощадке жилого комплекса на юго-востоке Москвы боеприпас времен войны. На стройплощадке на Рязанском проспекте обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы вывезли находку на полигон. «Снаряд – металлическая болванка – вывезена на подмосковный полигон для последующей утилизации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при строительных работах на северо-западе Москвы, до этого пять снарядов нашли на стройплощадке на Ленинградском шоссе. Напомним, на территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд находился в ледяном погребе, где в царские времена хранились продукты. Обвиненного в домогательствах московского учителя отстранили от работы 24 апреля 2021, 17:59 Текст: Абдулла Шакиров

Преподаватель московской школы №760 имени А.П. Маресьева, обвиненный в домогательствах к ученикам, отстранен от педагогической работы, сообщил директор школы Артем Васильев. «Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», – цитирует РИА «Новости» директора школы. По словам Васильева, учебное заведение ни в коем случае не будет поддерживать педагога, если он совершает недопустимые поступки. Уточняется, что обвиненный в домогательствах преподаватель регулярно приглашал учеников к себе домой или на дачу, где поил их водкой и предлагал сексуальные игры. В декабре прошлого года в Москве следователи задержали школьного учителя, подозреваемого в домогательствах к ребенку.