Байдена решили заставить ввести санкции против «Северного потока – 2»

В России оценили киевский сценарий прекращения транзита газа через Украину

«Говоря о возможном демонтаже Газпромом транзитных труб, Киев пытается обвинить Россию в использовании газа как энергетического оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя допущение «Оператором ГТС Украины» полного прекращения транзита российского газа.

«По сути, глава компании Сергей Макогон сказал, что Россия планирует целенаправленно «осушать» украинский маршрут, в будущем демонтируя трубы на своей территории, чтобы не качать газ через Украину», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако в германо-американском соглашении содержится пункт о запрете на использование Россией энергоресурсов в качестве энергетического оружия. «Если будет доказано обратное, то Германия сможет ввести санкции против Москвы и остановить «Северный поток – 2», – указал эксперт.

При этом он подчеркнул, что Газпром не занимается демонтажем труб, а значит, говорить, что Россия как-то злонамеренно ведет свою энергетическую политику, нельзя. «Просто украинские компании играют на политизацию «Северного потока – 2», – объяснил собеседник.

Кроме того, Киев постоянно обвиняет Москву в том, что она якобы не качает через территорию Украины достаточные объемы газа, тем самым провоцируя высокие цены на европейском рынке. «Хотя Россия исполняет контрактные обязательства по транзиту до 2024 года, то есть качает по 109 млн кубометров в сутки, и берет дополнительные аукционы, в соответствии с которыми качает сверх контракта еще примерно 130 млн кубометров в сутки, – отмечает эксперт. – Но Украина проводит больше аукционов, чем может взять Газпром, поэтому когда он в них не участвует, Киев рассматривает это как отказ от дополнительной прокачки газа».

При этом в советское время украинская ГТС была рассчитана на мощность транзита под 180 млрд кубов. «Такого объема транзита, естественно, уже никогда не будет. И даже в 2020 году Газпром качал через нее 65 млрд кубометров, а в этом году – только 40 млрд кубометров, потому что запущен «Турецкий поток». Поэтому транзитные мощности постепенно будут высвобождаться, а ненужные трубы Газпром может в будущем и разобрать», – считает он.

Эксперт предположил, что и на Украине много лишних трубопроводов, которые можно оптимизировать. «Нужно оставить только те, которые будут использоваться в будущем, а лишние – разобрать и не распылять средства на содержание ГТС», – заключил он.

Ранее глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что компания допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем.

«Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ».

По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.

Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.

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