В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2»

США отказались от предложения России обнулить ограничения по диппредставительствам

Москва предложила Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

По его словам, в госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. «Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем», – сказал посол.

«Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим», – констатировал посол.

«Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США», – заключил посол.

Кроме того, указал Антонов, США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность. «Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое «нет», – сказал Антонов.

Он также сообщил, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз. «В общей сложности в очереди на продление истекших виз находятся порядка 60 российских сотрудников (с членами семей – около 130 человек), включая советников-посланников. Люди не могут выехать из США на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Мы неоднократно предлагали пойти на взаимное годичное продление виз, но американцы заматывают этот вопрос», – сказал Антонов.

По его словам, у некоторых сотрудников есть визы, а у членов их семей – нет, и непонятно, как это соотносится с проповедью семейных ценностей.

Кроме того, в декабре 2020 госдеп ввел в одностороннем порядке трехлетний лимит на командировки сотрудников в обеих странах, причем к другим странам таких ограничений нет, напомнил Антонов. При этом еще от 24 работников диппредставительства России потребовали уехать до 3 сентября 2021 года, никак этого не объяснив, добавил он.

«Успокаивая нас и изображая уступчивость, в госдепе заверяли, что будут оперативно выдавать визы сменщикам наших коллег. Но в реальности большинство сотрудников из этого пресловутого списка будут вынуждены уехать без замен, поскольку выдача американских разрешений на въезд парализована. Оформление виз по-прежнему замыкается Вашингтоном на обременительные схемы разменов, которые происходят крайне медленно из-за существенных различий в структурах диппредставительств двух стран», – сказал Антонов

По его словам, Россия готова рассмотреть заявки США на визы для новых сотрудников взамен уехавших, но времени остается мало. Все рассмотрение будет идти на принципе взаимности, подчеркнул он.