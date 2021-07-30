Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб?

Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон.

«Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон. По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

На самом деле Макогон наговаривает на Газпром, который якобы собирается выкорчевать трубы на своей территории. Цель у него одна – показать, что Россия готовится запустить свое энергетическое оружие.

Как известно, остановить строительство «Северного потока – 2» не удалось. Поэтому Украина пытается разыграть две другие карты, которые остались в арсенале. В договоре США и Германии, где «Северному потоку – 2» официально дали зеленый свет, указывается две причины, по которым Германия обязуется ввести санкции против России и «Северного потока – 2». Первая – если Россия совершает открытую агрессию против Украины. Второе – использует энергетические оружие.

«По первому пункту самое простое для Украины – это спровоцировать эскалацию в Донбассе и, встретив хоть какое-то сопротивление, сказать, что Россия совершает агрессию. Второй путь – доказать применение Россией энергетического оружия. Если Россия заранее решила демонтировать трубы, то, значит, она уже приняла политическое решение никогда не транзитировать газ через Украину после окончания контракта в 2024 году. Это то самое энергетическое оружие», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Поэтому

заявление Макогона направлено на политизацию «Северного потока – 2» и попытку представить Россию в качестве страны, которая уже сейчас использует энергетическое оружие и разбирает трубу.

В реальности ничего такого не произошло. И через месяц, когда будет запущена первая нитка «Северного потока – 2», Газпром вряд ли начнет разбирать трубы. Хотя излишние мощности на самом деле имеются. Ведь изначально украинская ГТС была построена для прокачки 180 млрд кубов, но на такие объемы она уже никогда не выйдет», – говорит Юшков.

Трубы довольно дорого поддерживать в рабочем состоянии, и зачем это делать, если они не используются и никогда уже не будут использоваться? И на самой Украине часть труб уже отсутствует. Газопровод – это не одна труба, а большой комплекс разных труб.

«Украина фактически сама требует, чтобы Россия разобрала трубы на участке границы с Донбассом. Она не признает поставки газа по этим трубам в ДНР и ЛНР. Россия со своей стороны могла бы разобрать трубы, которые раньше использовались для транзита газа в Турцию. Потому что есть «Голубой поток» и «Турецкий поток». Однако Россия сейчас не разбирает никаких труб», – говорит Юшков.

Если бы Украина прекратила решать вопрос политическими методами, а вернула газовый вопрос в экономическую плоскость, то судьба транзита зависела бы от двух рыночных условий.

Во-первых, от спроса на газ в самой Европе. Если Евросоюз ударится в «зеленую энергетику» быстрее, чем планирует, то просто физически нечего будет качать через Украину. Во-вторых, судьба транзита зависит от самой Украины, а точнее, от тех условий, которые она предложит Газпрому. В частности, будет ли тариф на прокачку рыночным. Обычно Киев из-за собственной географической уникальности хочет получить вдвое больше, чем рыночная цена. С такими партнерами деловые отношения обычно никто не ведет.

В случае конкурентного предложения Россия готова будет продолжить качать газ через Украину после окончания договора в 2024 году, считает Юшков. Ранее речь шла о возможности сохранить прокачку 10–15 млрд кубометров газа в год в Молдавию и Румынию.

С экономической точки зрения этот вариант для Украины куда более привлекательный. «Конечно, речь уже не идет о миллиардах долларов доходов за транзит российского газа, как сейчас, но Украина смогла бы зарабатывать сотни миллионов долларов, что является хорошим подспорьем для технического поддержания газотранспортной системы и ее модернизации», – говорит Юшков.

Кроме того, в этом случае Украине также не надо будет менять наработанную схему виртуального реверса импортного газа из Европы. Политически покупать напрямую газ у России Киев никак не может. Через европейских посредников выходит дороже, зато украинская элита который год празднует «независимость» Украины от российского газа. Хотя все понимают, и на самой Украине тоже, что в украинские дома по-прежнему поступает российский газ. В любом случае сохранение транзита через Украину в 10–15 млрд кубометров газа в год позволит сохранить текущие схемы импорта газа. Украина ежегодно импортирует 10 млрд кубов газа по ценам на европейских биржах. Еще 20 млрд кубов добывает сама, но этого недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

Что в этом варианте ждет Украину? Катастрофы на самом деле не произойдет при правильном и своевременном просчете местными газовиками необходимых трансформаций. Минус для Киева в том, что даже на несколько сотен миллионов долларов от России он не сможет рассчитывать. Придется надеяться только на собственные финансы, а скорее – на кредиты западных партнеров за проценты. Потому что, как говорит Игорь Юшков, при закрытии транзита придется переформатировать всю газотранспортную систему Украины. Это не означает полное ее уничтожение и создание новых труб с нуля. Но потребуются исследования, знания, модернизация и деньги.

Основной вопрос возникает по импорту газа Украиной в 10 млрд кубов, который ей необходим как воздух. Если исключить возврат к закупке газа напрямую у Газпрома, то у Украины остается два варианта, говорит эксперт ФНЭБ. Первый – Европа и Россия подписывают новый контракт на поставку газа, где в качестве пункта сдачи-приемки газа указан не традиционный австрийский Баумгартен, а точка на украинско-российской границе. Украина получит свой газ из России, но заплатит при этом за него европейцам с учетом маржи посреднику. По сути, сейчас Украина и так покупает российский газ, просто эта схема завуалирована. Более открытая схема покупки российского газа может, конечно, не устроить украинскую политическую элиту.

На эту тему

Возможен и другой вариант – Украина будет получать газ через Польшу, Словакию и Венгрию, как и сейчас, только по схеме не виртуального, а «живого» реверса. «Через Польшу на Украину газ будет поступать, скорее всего, из газопровода «Ямал – Европа», через Венгрию и Словакию – из австрийского Баумгартена, куда приходит российский газ по первому и второму «Северному потоку» и по «Турецкому потоку». Добыть молекулы газа не российского происхождения Украине по-прежнему будет сложно», – говорит Юшков.

Конечно, Польша может говорить, что будет поставлять Украине норвежский газ по строящемуся газопроводу Baltic Pipe или СПГ со своего терминала. Однако сейчас это выглядит сомнительно. «Пока газопровод Baltic Pipe строится как пустая труба, потому что удалось законтрактовать прокачку по нему менее 2 млрд кубов газа. А польский СПГ-терминал загружен наполовину, и даже если его загрузить, возникнет вопрос цены. Сейчас СПГ очень дорогой», – поясняет Юшков.

«Украинским энергетикам нужно сесть и проработать все возможные сценарии. Как надо перестроить газотранспортную систему, чтобы снабжать газом каждый регион без наличия транзита. Какие газопроводы надо разобрать, чтобы не распылять на них средства, а какие трубы, наоборот, надо задействовать и поддерживать в рабочем состоянии. Какие трубы надо будет пустить в реверсном режиме и т. д.», – рассуждает собеседник.

Ирония заключается в том, что с политической точки зрения украинским политикам все равно, что будет с транзитом после 2024 года, считает Юшков. Что вариант сохранения транзита на 10–15 млрд кубов, что полное прекращение транзита является провалом для них.

«Потому что транзит российского газа – это огромный ресурс. Почему большие державы общаются с Украиной? Потому что она связана с Россией, в том числе по транзиту газа. Но как только появится альтернатива украинскому транзиту, исключительность украинской трубы, которой элиты торговали, испарится. Россия спокойно осуществляет транзит нефти по рыночным тарифам через Украину в Европу, и никто не говорит о зависимости и каких-то рисках, потому что есть альтернатива. По газу к этому тоже скоро должны прийти», – заключает собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД