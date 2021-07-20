«Северный поток – 2» избавят от новых санкций

Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность.

Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ознакомленные с ходом переговоров. «Мы ожидаем, что этот диалог позволит найти решение уже в ближайшие несколько дней», подчеркнул один из собеседников, положительно охарактеризовав течение процесса.

По словам второго собеседника, подобный сценарий будет предполагать, что очередные штрафные меры США в отношении проекта, утверждение которых пока приостановлено, так и не вступят в силу. Кроме того, в рамках сделки США и Германия планируют внести «большой вклад» в повышение энергобезопасности Украины. Других подробностей агентство не привело.

В целом подобное соглашение выглядит позитивным для России. Судя по всему, США отказываются от новых санкций против российского проекта. На данный момент американцы запретили только все, что связано со строительством «Северного потока – 2». Но оператор трубы нашел лазейки и продолжает достраивать трубу. Первая ее нитка уже достроена, и будет введена в эксплуатацию, вероятно, в конце августа – начале сентября. Вторая нитка трубы будет достроена как раз к этому времени, а введена в эксплуатацию примерно к концу октября.

Новые меры могли запретить эксплуатацию уже готового газопровода путем введения санкций против оператора трубы Nord Stream AG. Но в этом случае Вашингтон нанес бы удар не только по Газпрому, но и по Германии и ее законам. Немецким политикам пришлось бы выбирать, следовать санкциям США или действовать в соответствии с собственными законами – выдать разрешение на эксплуатацию трубы, но попасть под американский удар. Вся эта ситуация очень сильно испортила бы отношения США с Европой, тогда как цель Байдена диаметрально противоположная. Судя по всему, такого парадоксального выбора удастся избежать – американцы отказываются от новых санкций против «Северного потока – 2». В этом и заключается позитивная новость для России.

Другое дело, что вызывает большие вопросы сам формат ожидаемого соглашения между президентом США и канцлером Германии. «Многие годы западные страны нам говорили, что главное отделить энергетику от политики. Если мы еще верим, что такое возможно, то

совершенно не понимаю, как лидеры двух стран решают судьбу газопровода без официального приглашения в разговор и без учета мнения собственника этой трубы. А ее владельцем является коммерческая компания Газпром. Это очень странный формат соглашения»,

– говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Поэтому, на его взгляд, вряд ли в соглашении между США и Германией будут конкретные цифры, объемы и т. д. «Предполагаю, что это будет декларация о намерениях на тему сохранения поставок газа через Украину. Надеюсь, им все-таки хватит ума не прописывать там конкретных цифр. Иначе это сверхстранно. В транзитном контракте между коммерческими компаниями – Газпромом и украинским оператором ГТС – все четко прописано. Россия обязуется транспортировать через Украину 40 млрд кубометров газа», – говорит эксперт.

Что будет после 2024 года? Подпишет ли Газпром новый контракт с оператором украинской ГТС? Эти вопросы остаются открытыми. Украина хочет новый контракт на 15 лет и с прокачкой 45–50 млрд кубометров газа в год, да еще и с финансовыми гарантиями европейских компаний и банков. Но, скорее всего, Украина сможет сохранить прокачку минимум 10–15 млрд кубометров газа в год. И это лучший для нее вариант.

США уже послали советника Госдепартамента Дерека Чолле, который обсудит в том числе тему «Северного потока – 2» сначала на Украине, а потом в Польше. Скорее всего, в анонсированном соглашении США и Германии не будет точно сказано, сколько денег и на что конкретно готовы потратить обе или одна страна на энергетику Украины. Вкладываться в трубу, перспективы которой печальны, никто не хочет, и вряд ли захочет в будущем.

«В соглашении, скорее всего, пойдет речь о том, что в обмен на полноценную работу газопровода Германия обязуется увеличить объем инвестиций в украинскую энергетическую сферу. Но

о каких инвестициях идет речь – пока не очень ясно. Здесь возникает пространство для маневра. Германия может годами забалтывать Украину или предложить ей кредиты. Но их придется возвращать»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Германии, конечно, нужен газопровод, просто она не может окончательно избавиться от давления США, и поэтому вынуждена подыгрывать Вашингтону. «Мы понимаем, что у ЕС есть политические обязательства перед Соединенными Штатами, и Брюссель намерен их выполнять. Поэтому США, как страна, которая не имеет никакого отношения к «Северному потоку – 2» и которая является конкурентом на европейском рынке за счет поставок американского сжиженного газа (СПГ), занимается принятием политической декларации», – объясняет Симонов.

Что касается Украины, то ее труба просто оказывается неконкурентной. «Если мы должны конкурировать, как того требует ЕС, то, значит, мы должны снижать себестоимость транспортировки. И мы снижаем ее благодаря открытию нового газопровода», – говорит Симонов.

Газпром неоднократно указывал на экономические выгоды от использования новой трубы через Балтику вместо старой украинской ГТС. Новая труба не требует больших затрат на ремонт, как украинские газопроводы, которые десятилетиями не приводили в порядок. Тарифы на прокачку по новой трубе будут ниже, чем при транспортировке по украинской территории. Более того, деньги за транзит будут идти в карман Газпрому. К тому же Киев вечно недоволен тарифами, требуя их кратного роста. Одна из причин, почему аукционы Украины по продаже дополнительных мощностей на прокачку газа по украинской трубе проваливаются, как раз в цене. Все, что Газпром захочет прокачать свыше 40 млрд кубометров газа, прописанных в контракте как обязательные для прокачки, стоит в несколько раз дороже. Газпрому просто незачем переплачивать, когда есть возможность качать газ по более низким тарифам. «Непонятно, почему России навязывают тему транзита газа через Украину, ведь это чисто коммерческий выбор Газпрома. Я уже не удивляюсь, но это выглядит странно», – говорит Симонов.

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Впрочем, на этом борьба за «Северный поток – 2» не остановится. Следующим этапом станет борьба с Еврокомиссией по поводу использования газопровода на полную мощность. Брюссель распространил нормы Третьего энергопакета на морскую часть газопровода, который проходит в немецкой акватории (то есть члена ЕС). Это значит, что заполнять трубу Газпром сможет только наполовину. «Борьба за право заполнять и вторую часть трубы будет очень непростой, учитывая последнее решение европейского суда по газопроводу Opal», – говорит Симонов. Ситуация с Opal (продолжение первого «Северного потока» на суше) похожа. Его тоже можно загружать только наполовину. По нему Газпрому сначала удалось добиться справедливости: было разрешено проведение аукционов еще на 30% мощностей. Но потом Польша оспорила это, и аукционы больше не проводятся.

«Парадокс в том, что Газпром просит разрешить им применять европейское законодательство. Потому что Третий энергопакет на самом деле не запрещает собственнику газопровода заполнять его на 100%, но он требует проводить определенные процедуры. А именно выставлять половину мощностей на аукционы для всех желающих. Тогда как Польша оспорила это решение по совершенно фанатическому основанию – что собственник трубы должен следовать европейской энергетической солидарности, то есть не закону, а неким энергетическим ценностям. Что-то подобное мы наблюдали в советское время, когда воля передового класса должна быть выше права», – говорит Симонов.

Аукционы на мощности – это обычная практика ЕС. Например, с 2020 года закончился транзитный контракт между Польшей и Газпромом. Новый подписан не был, но поставки газа не прекращаются. Потому что Польша использует систему аукционов, на которых и продает мощности для прокачки газа. Покупает их, естественно, Газпром. Ровно такую же аукционную схему использует Украина, которая очень хочет следовать европейским законам. Другое дело, что часто эти аукционы проваливаются. Однако заставить Москву купить мощности украинской ГТС никто не может.

«Думаю, нас ждут многочисленные судебные разбирательства по поводу использования мощностей «Северного потока – 2». Мы много раз будем пытаться показать, что европейские энергетические законы выше энергетической солидарности. Еще пять лет назад я бы рассмеялся, если бы мне сказали об этом. Но когда я вижу решение по Opal, становится не смешно», – заключает глава ФНЭБ.