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11 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2»

Украина требует денег от Германии за российский газопровод Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
Накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Либо останавливайте стройку, либо платите отступные – третий вариант Киев не рассматривает. На что в реальности могут рассчитывать украинские политические элиты? Подробности...
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Талибы пообещали Москве не переходить границ

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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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В победе партии Санду на выборах не сомневается никто Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Сергей Лекторович, Владелец компании «Инновационные системы пожаротушения»
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    Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2»

    Украина требует денег от Германии за российский газопровод    11 июля 2021, 18:50
    Фото: Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Либо останавливайте стройку, либо платите отступные – третий вариант Киев не рассматривает. На что в реальности могут рассчитывать украинские политические элиты?

    Украинское руководство все еще уверено, что существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2». «Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию «Телеграф».

    По его словам, газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы. Впрочем, эта мантра украинских политиков не новая. «Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – пугает Жовква.

    Такой самообман украинские политики практикуют, видимо, с целью «выбить» от Европы, прежде всего от Германии, деньги в виде некой компенсации.

    Как пишет немецкий журнал Spiegel, Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2». Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.

    Это явное прощупывание почвы перед встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Зеленским. Цель встречи заранее понятна – Украина по старой традиции будет требовать денег. Получит ли она их?

    Для начала стоит разобраться с тем, что может помешать достройке «Северного потока – 2», как уверяет украинский политик. С 99% уже ничего, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «В теории европейцы могут остановить строительство, введя санкции, но для этого Россия должна условно разбомбить какой-то европейский город, то есть это фантастический сценарий. Мы видим, что для строительства нет никаких препятствий: все разрешения на трубоукладочные работы и в датской, и в немецкой акватории получены. Европейцы все это время находились под прессингом американцев, но они так и не отказались от проекта «Северный поток – 2». Они не вводили санкции все это время, так почему они должны это сделать сейчас?» – говорит собеседник.

    Более того, первая нитка «Северного потока – 2» уже достроена, а сейчас идут пусконаладочные работы. Газпром собирает необходимые документы для сертификации и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

    Последние данные свидетельствуют о том, что процесс достройки второй нитки ускорился: «Академик Черский», который ранее шел следом за «Фортуной», но был в резерве, теперь тоже присоединился к строительству. Теперь два судна работают одновременно по достройке второй нитки. «Академик Черский» пошел в немецкую акваторию и будет достраивать трубу, двигаясь навстречу «Фортуне» в датской акватории», – говорит Юшков.

    Вторая нитка и соответственно весь газопровод будет достроен до конца августа. Об этом в воскресенье заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Сейчас трубопровод построен на 98%.

    По прогнозу Юшкова, первая нитка, скорее всего, будет запущена в эксплуатацию уже к сентябрю, по ней пойдет первый газ в рамках коммерческих заказов. Вторая нитка начнет принимать газ для покупателей, скорее всего, уже в октябре этого года.

    Даже американцы вряд ли станут мешать вводу в эксплуатацию газопровода. «Если раньше американцы говорили, что остановят проект во что бы то ни стало, то потом, по сути, признали, что не смогли остановить стройку, хотя их санкции ее запрещают. А вот от санкций против ввода в эксплуатацию газопровода они отказались. «Байден открыто сказал, что для США отношения с Европой и Германией дороже, чем значимость остановки «Северного потока – 2», – говорит Юшков.

    То есть козырей в рукаве у Украины на самом деле не осталось. «Возможно, именно потому что Киев понимает, что европейцы не остановят «Северный поток – 2», он и требует хоть бы какую-то компенсацию», – говорит Юшков. Украинские политики, по понятным причинам, умалчивают о третьем варианте – когда российский газопровод работает, а Киев не получает никакой компенсации. Хотя именно последний вариант наиболее логичный.

    Как минимум до 2024 года Украина продолжит гарантированно получать 1,2 млрд евро за транзит российского газа по своей газотранспортной системе. Даже если Газпром будет качать меньше 40 млрд кубов в год или вовсе ничего не будет качать через Украину, Киев получит свои деньги. Таковы условия транзитного контракта. А к 2024 году все уже забудут об этой истории, не исключает эксперт ФНЭБ.

    В любом случае варианты получения компенсаций выглядят нереальными. «Давать деньги на модернизацию украинской трубы бессмысленно. Потому что нет страны, которая бы желала прокачивать транзитом газ по украинской территории», – говорит Юшков. Максимум на что может рассчитывать Киев – это на прокачку 10-15 млрд кубометров газа. Но для этого вся украинская ГТС не нужна, большая часть ее пойдет на металлолом.

    Поэтому Киев поднимает другую тему – водородную. Это очень популярная в Германии и Евросоюзе тема в свете планов по энергопереходу от углеродов к более чистым источникам энергии.

    «Идея строительства неких мощностей по производству водорода на Украине хороша геополитически и тем, что никто не понимает, что это такое, где будет располагаться и где будет браться водород. Но в этом мутной воде украинские политические элиты могут половить рыбку», – считает Юшков.

    Однако Украине неоткуда взять водород. «Украина может построить кучу объектов ВИЭ и сделать зеленый водород. Но европейцы могут это сделать сами у себя. Второй вариант – сделать водород из украинского газа. Однако у Украины нет лишнего газа для производства водорода», – говорит Юшков. Страна добывает порядка 20 млрд кубов газа в год, но потребляет порядка 30 млрд кубов, то есть 10 млрд кубов украинцам приходится импортировать.

    Еще вариант – делать водород из грязного угля. Но, во-первых, Брюсселю вряд ли понравится такая идея. Во-вторых, Украина стала дефицитной страной и по углю, потому что потеряла Донбасс, отказывается с ним торговать, и вообще диалога с ним никакого нет. Вместо дешевого донецкого угля украинцы предпочитают завозить более дорогой импортный.

    Можно еще объединить две идеи и попросить модернизировать украинскую трубу для транспортировки по ней будущего водорода. Однако здесь возникает та же проблема: где Украина возьмет водород для прокачки по своей территории? Она могла бы взять его у России. У Москвы действительно есть планы по получению голубого водорода из газа в будущем, при спросе в Европе. И даже обсуждается прокачка его по действующим на Балтике газопроводам и даже по предполагаемому «Северному потоку – 3». Однако, по словам Юшкова, водородная тема еще плохо проработана. Один вариант – Россия строит у себя заводы по производству водорода из газа и качает его по балтийским трубам. Другой вариант – продолжит качать газ по трубам, а немцы будут сами из него производить водород.

    «Какой вариант ни возьми, речь идет о том, чтобы дать Украине денег, а куда она их потратит – не спрашивать. Украинские политические элиты просто растащат эти деньги, на какие цели бы их не выдали. Их цель – взять деньги и убежать. Нынешняя политическая команда не заглядывает дальше, чем электоральный цикл, ведь ее скоро сменят. О будущем Украины никто не думает. Так происходит на Украине постоянно», – заключает эксперт. 

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