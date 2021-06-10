Как США собрались спасать газовый транзит Украины

Американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины, один другого краше. Каким же США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода?

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался успокоить официальный Киев, который очень расстроился завершением строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Хотя то, что Россия достроит-таки трубу уже давно было всем понятно, американские санкции оказались не помехой. Они лишь отсрочили неизбежное.

Терять транзит российского газа Украина не хочет, ведь это большие деньги для страны. Вашингтон уверяет, что у него есть план. По словам Блинкена, есть несколько вариантов действий, которые надо рассмотреть США, Германии и другим европейским странам. «Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – говорит Блинкен.

«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас говорит, что США и Германия ведут переговоры по вопросу реализации «Северного потока – 2» с целью достигнуть конкретного прогресса к августу.

Неужели Вашингтон действительно готов спонсировать Украину после того, как она лишится транзитных доходов?

«На самом деле, всерьез ничего из озвученного США не прорабатывают. Им не интересна судьба Украины. Скорее всего, это сказано для того, чтобы публично успокоить Киев, который уже начал говорить, что их кинули и предали американцы, ведь они не ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2»,

– считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Проблема в том, что ни план А, ни план Б от США нереально осуществить. В первом случае, речь идет о коммерческом контракте между Газпромом и украинским оператором ГТС. «Нынешний договор с текущими условиями Газпром продлевать не будет. Такое только в страшном сне может присниться. Де-факто его заставили подписать этот договор в 2019 году. Но он крайне невыгодный для России», - говорит Юшков.

Самое страшное жесткое условие - это принцип «качай или плати», по которому Газпром должен прокачивать по украинской ГТС не менее 40 млрд кубометров газа ежегодно. Причем, даже ежесуточные объемы поставок ему нельзя переносить – платить надо в любом случае. Хотя сколько качать по трубе решает не Газпром, это зависит от спроса со стороны европейцев. То есть даже если спрос снижается, то российская компания все равно платит Украине. Когда спрос растет, и Газпром готов качать по украинской трубе больше обязательных объемов по контракту, ему приходиться платить украинцам еще больше – повышенный тариф за сверхобъемы. Условия украинского контракта явно не стимулируют прокачивать по их трубе больше газа.

В 2019 году Газпром заставили подписать контракт с Украиной на не очень выгодных условиях, потому что не дали нам вовремя ввести в эксплуатацию «Северный поток-2». Однако в 2024 году при обсуждении нового контракта «Северный поток-2» будет работать. Поэтому Газпром сможет выбирать – подписывать его вообще или нет, и на каких условиях.

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Юшков не исключает, что может быть подписан новый контракт с Украиной. «Там не будут такие жесткие условия «качай или плати». Будет фигурировать меньший объем прокачки. За этот контракт Украине придется побороться с конкурентами, например, с той же Польшой, по территории которой проходит газопровод «Ямал-Европа», - говорит Юшков. Подпишет ли Газпром этот контракт – другой вопрос. Учитывая бэкграунд отношений с Киевом, лучше Москве отсраниться от таких взаимоотношений.

Другой вариант – Украина может воспользоваться опытом Польши, которая не стала продлевать транзитный контракт с Газпромом в 2020 году. Несмотря на это транзит газа по ее территории продолжается. Эта история прошла в прошлом году практически незаметно – как раз из-за отсутствия политизации.

Польша выставляет свои транзитные мощности на аукционы в рамках европейской системы рыночных отношений, а Газпром бронирует эти мощности (других желающих, понятно, нет). И тарифы за прокачку по польской территории остались практически такими же, какими были в прошлом контракте.

«Проблема Украины в отсутствии гарантий загрузки трубы хотя бы на 40 млрд кубометров после 2024 года. И встанет вопрос - на какие деньги поддерживать техническое состояние всей газотранспортный системы. Поэтому лучше всем собраться и обсудить, какие газопроводы Украины еще могут быть востребованы для транзита, а какие уже точно никогда не будут востребованы. Последние надо просто закрыть и пустить на металлолом», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

По его мнению, вполне реалистично сохранить ветку транзита газа в Молдавию, Румынию и Приднестровье в объеме примерно 10 млрд кубометров в год. Возможно, как бонус Газпром согласиться оставить одну ветку трубы в сторону Венгрии и Словакии, но это прям максимум. Эта труба нужна будет Газпрому, скорее, как подстраховка на случай морозной зимы в Европе. Хотя в Европе уже столько подземных хранилищ, что этот аргумент может быть слабым. Но сохранение этой трубы позволит Украине продолжать получать российский газ через европейских трейдеров в реверсном режиме (а не напрямую у Газпрома).

В целом шансы сохранения усеченного транзита газа через Украину зависит от того, смогут ли украинские власти за оставшиеся три с половиной года убрать политизацию транзита газа. А как в итоге новые отношения будут оформлены – в виде нового бумажного контракта, или через аукционы – уже не так важно.

Если это не сработает, то у США есть план Б, озвученный Блинкеным: якобы Европа компенсируют Украине убытки от потери транзита. «Европа, конечно, никакой компенсации даже рассматривать не будет. Это как если бы Вашингтон сейчас затребовал компенсацию у ЕС за то, что он стал меньше покупать американского СПГ. Это же бред. Добровольно никто копейки не даст Киеву», - говорит собеседник.

На самом деле, в ближайшие три с половиной года компенсировать Украине будет нечего – она будет при «газпромовских» деньгах. Речь идет о 1,2 млрд долларов, которые Газпром по контракту платит за транзит 40 млрд кубометров газа через украинскую ГТС. И будет платить до конца 2024 года даже после запуска «Северного потока-2».

По условиям контракт придется платить даже если в реальности будет прокачено меньше 40 млрд кубов. В прошлом году и в этом году Газпром заплатит Украине даже больше 1,2 млрд долларов, потому что качал сверхобъемы. Юшков считает, что расчет Блинкена на то, что эти обещания в моменте усмирят бдительность Киева, а к 2024 году о его плане Б просто забудут.

Можно, конечно, предположить, что Блинкен имел в виду не прямую компенсацию, а, например, покупку американскими или европейскими инвесторам украинской ГТС. Проблема в том, что она никому не нужна. «Украина еще в 2015 году поменяла свое законодательство и дала возможность продать газотранспортную систему, но до сих пор никто всерьез эту возможность не рассматривал. Ни американцы, ни европейцы никогда не купят газотранспортную систему Украины, потому что нет гарантий ее загрузки. В один момент она может превратиться в кучу металлолома», - заключает эксперт ФНЭБ.

Судя по всему, Украине потребуется третий план. Глава американской дипломатии упомянул о том, что Украина могли бы лучше использоваться «собственный энергетический потенциал» и «потенциал энергоэффективности». «И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал Блинкен. Иными словам, он предлагает нищей Украине найти деньги на недешевые энергосберегающие технологии и замену импортного газа более дорогой зеленой энергетикой. К 2024 году таковый рывок не в состоянии совершить даже более богатые западные европейцы.

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