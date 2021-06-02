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Международный экономический форум стартовал в Петербурге

2 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

Европейцы ждут, когда можно будет покупать газ через «Северный поток – 2» Рюмин Александр/ТАСС
Объемы поставок российского газа в Европу, несмотря на его подорожание, показывают небывалый рост. Это весьма необычная ситуация для этого времени года. Причем Газпром мог продать европейцам еще больше, но специально не сделал это. Откуда взялся ажиотажный спрос в Европе на российский газ и как Газпром использует сложившуюся ситуацию, чтобы помочь «Северному потоку – 2»? Подробности...
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Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

У Байдена и Путина много тем для дискуссий Михаил Метцель/ТАСС,
Pool/CNP/Global Look Press
На предстоящей уже через две недели встрече Владимира Путина и Джо Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают». Такими словами в МИД РФ дают понять масштаб проблем, с которыми столкнутся лидеры двух государств во время переговоров. В чем именно заключается несовпадение повестки, что будет требовать Вашингтон от Москвы и наоборот – и по каким вопросам все же есть шанс договориться? Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Чешский министр оказал большую услугу российским спецслужбам

Ян Гамачек сказал то, чего говорить совершенно не следует Josef Vostarek/CTK/Global Look Press
Полный список законспирированных сотрудников чешской разведки, как предполагают чешские СМИ, стал известен контрразведке России. А виноват в этом не к месту длинный язык вице-премьера правительства Чехии Яна Гамачека. Как такое произошло и какие последствия этот скандал будет иметь для всех чешских спецслужб? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия должна поставить на место армянских авантюристов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Скоро в Армении пройдут, пожалуй, самые важные парламентские выборы со времен получения независимости. Важные не только для этой республики, но и для России. Значит, Москве нужно за этими выборами следить и не позволять другим использовать российский фактор. Подробности...

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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Почему американцы помогли индустриализации СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

    Европейцы ждут, когда можно будет покупать газ через «Северный поток – 2»    2 июня 2021, 08:50
    Фото: Рюмин Александр/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Объемы поставок российского газа в Европу, несмотря на его подорожание, показывают небывалый рост. Это весьма необычная ситуация для этого времени года. Причем Газпром мог продать европейцам еще больше, но специально не сделал это. Откуда взялся ажиотажный спрос в Европе на российский газ и как Газпром использует сложившуюся ситуацию, чтобы помочь «Северному потоку – 2»?

    Газпром продолжает ставить рекорды в Европе. Экспорт российского газа в дальнее зарубежье вырос на 27,2% – до 84,2 млрд кубометров за пять месяцев года, сообщает компания. Поставки газа выросли в большинство стран, в том числе в Турцию – на 166,9%, Германию – на 40%, Италию – на 18%, Францию – на 18,4%, Польшу – на 19,8%, Болгарию – на 47,8%, Румынию – на 194,7%, Сербию – на 125,9%, Грецию – на 29,9%.

    Кроме того, в мае установлены исторические рекорды по объемам поставок для этого месяца в Германию и Италию – это лидеры импорта российского газа в 2020 году, отмечает Газпром.

    Растет и добыча газа Газпромом: в январе – мае она увеличилась на 16,2%, до 221,9 млрд кубометров.

    Газпром зарабатывает не только на объемах, но и на высоких ценах на газ, которые установились в Европе. Хотя обычно после окончания зимы они падают, но не в этот раз. В середине мая спотовая цена кубометра природного газа достигла более чем двухлетнего максимума: на хабе TTF в Нидерландах она составила 342 доллара. Последний раз столь высокая цена была зафиксирована 26 сентября 2018 года. В этом году средняя стоимость контракта «на день вперед» составила 246 долларов за тысячу кубометров. Это существенно выше предполагаемой Газпромом средней цены экспорта газа на этот год в 170 долларов за тысячу кубов. По экспертной оценке, порядка 70% газовых контрактов Газпрома имеют привязку к спотовому рынку. То есть чем выше там цены на газ, тем выше они и по контракту с Газпромом.

    Чем же объясняется столь уникальный спрос на российский газ со стороны европейских покупателей? И как это может помочь «Северному потоку – 2»?

    Основной фактор, который до сих пор влияет на рост цены в Европе – это продолжительная морозная зима. Отопительный сезон в Европе закончился почти на месяц позже, а подземные хранилища газа оказались рекордно опустошены. К этому, кстати, приложил руку и сам Газпром, который не всегда удовлетворял заявки европейцев на поставки объемов сверх того, что прописано в контракте. Тем самым он провоцировал европейцев доставать из подземных хранилищ все больше и больше топлива.

    «В итоге в Европе сложилась напряженная ситуация с закачкой газа в подземные хранилища и подготовкой к следующему отопительному сезону. Во-первых, сама закачка началась на месяц позже, и в некоторых странах она прерывалась. Во-вторых, СПГ в большей степени сейчас уходит в Азию, где тоже была холодная зима и где также активно закачивают газ в подземные хранилища», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Кроме того, Китай снова засасывает весь СПГ, как пылесос, с рынка, так как его экономика первой в мире восстановилась после пандемии. Плюс Пекин в рамках торговой войны сокращает закупку австралийского СПГ, а в Европу он не идет, так как это слишком дорого и нерентабельно, добавляет отраслевой эксперт.

    Уход СПГ в Азию усугубляет дефицит газа в Европе. А среди трубопроводных поставщиков Газпром единственный, кто может нарастить объемы добычи и объемы поставок топлива в Европу.

    Ни Норвегия, ни Алжир, ни Азербайджан не могут увеличить объемы поставок, отмечает эксперт ФНЭБ.

    Однако Газпром не в полной мере пользуется сложившимся высоким спросом на свой газ. На самом деле динамика роста экспорта нашего газа в Европу могла быть значительно выше. Однако Газпром продолжает не всегда удовлетворять сверхнормативные заявки европейских покупателей. И в первую очередь это касается прокачки дополнительного газа через Украину, которая выставляет свои дополнительные мощности на аукцион, подражая европейским газовым правилам. По сути это, конечно, формальность, потому других желающих, кроме Газпрома, поставлять газ по украинской ГТС как не было, так и нет. А российская компания эти аукционы игнорирует.

    Стоит отметить, что все обязательные объемы газа, которые Газпром обязан поставлять в Европу по многочисленным контрактам, он, безусловно, поставляет. И даже некоторые сверхзаявки могут проходить. Но через Украину качается ровно столько, сколько требуется по договору. А желание Киева перенаправлять большие объемы игнорируется. Во-первых, за прокачку сверхобъемов по украинской трубе Газпрому придется платить по повышенному тарифу, что ему невыгодно. Во-вторых, это позволяет сохранять небольшой дефицит газа в Европе и высокие цены на газ на споте. «Разгон цены – это тактическая задача. Но я думаю, что Газпром в первую очередь преследует стратегическую цель. А именно – подтолкнуть европейцев к тому, чтобы они не мешали и даже способствовали вводу в строй «Северного потока – 2», – считает Игорь Юшков.

    По его мнению, Газпром стимулирует Европу ввести в строй российский газопровод через Балтику быстрее – еще до отопительного сезона. Тогда все заявки на сверхнормативные объемы суточной прокачки будут удовлетворены.

    Более того, если европейцы не успеют заполнить свои подземные хранилища под завязку и зима 2021/2022 годов снова будет морозной и долгой, то «Северный поток – 2» может заработать на полную мощность вопреки европейским нормам.

    Как это будет возможно, учитывая, что в рамках поправок к нормам Третьего энергопакета ЕК Газпром получил право загружать собственную трубу только наполовину?

    Скорее всего, будет повторен хитрый способ, опробованный на газопроводе Opal – сухопутном продолжении первого «Северного потока», считает Юшков. Загружать его также можно только наполовину. «Когда «Северный поток – 1» уже был введен в эксплуатацию, а в Европе установилась холодная зима и были уже опустошены хранилища, европейцы «придумали» испытать «Северный поток – 1» на полную мощность. Так он и проработал на полную мощность до окончания морозов в апреле», – напоминает собеседник.

    Такой же вариант, пусть и временный, возможен и для «Северного потока – 2», когда якобы для тестирования газопровод будет работать на полную и обеспечивать газовую безопасность Европы в самое опасное время.

    «Когда встает дилемма, на чем заработать – на высоких ценах или на больших объемах, то Газпром, думаю, возвращается к тому, что первостепенная задача – запустить «Северный поток – 2». Именно поэтому он заставляет европейцев немножко понервничать,

    не выполняя дополнительные заявки на поставки, но не нарушая при этом контрактных обязательств», – считает отраслевой эксперт.

    Есть еще коммерческий момент, который важен европейским компаниям. «Цены на газ сейчас стоят высокие, и компании боятся, что зимой им придется продавать газ по ценам ниже, чем закупали сейчас. Когда в строй введут «Северный поток – 2», Газпром сможет удовлетворять их дополнительные заявки, и цены, скорее всего, снизятся. Поэтому они ждут не дождутся открытия российского газопровода, неосознанно лоббируя интересы Газпрома», – не исключает Юшков.

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