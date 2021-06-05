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Путин: Россия есть, была и будет

5 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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    Когда начнутся поставки газа по «Северному потоку-2»

    «Северный поток-2» готов принимать первый газ    5 июня 2021, 11:25
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Самый страшный сон Украины стал явью. Укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершена. Это значит, что после испытаний по ней пойдет первый российский газ в Европу и случиться это может уже в августе. Не за горами и вторая нитка. По ней газ пойдет к началу отопительного сезона, считают эксперты. Это радостная новость не только для акций Газпрома, но и для самих европейцев.

    «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена», - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

    По его словам, Газпром уже готов к заполнению «Северного потока-2» газом. Первый газ подан на компрессорную станцию «Славянская», которая является отправной точкой нового газпоровода. Акции Газпрома после таких новостей стали расти и обновили максимум стоимости с июля 2008 года.

    Вторая нитка на 27,5 млрд кубометров будет закончена, скорее всего, в течение полутора-двух месяцев, добавил Путин, который ежедневно получает информацию о ходе укладки от главы Газпрома Алексея Миллера.

    На самом деле, достройка первой нитки трубы на 27,5 млрд кубов уже является прямым доказательством того, что газопровод удалось достроить, а завершение второй ветки – это лишь вопрос времени.

    Возникает интрига: будет ли Газпром проводить пуско-наладочные работы отдельно по первой нитке, пока вторая ветка достраивается? Скорее всего, газ пустят сначала по первой нитке, а после готовности второй – и по ней, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Первый российский газ по «Северному потоку-2» европейцы могут получить уже в августе.

    Около десяти дней потребуется для того, чтобы сварить последний шов. «Трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена, теперь нужно поднять эти трубы: ту, которая пришла с немецкого берега, и ту, которая пришла с российского берега, сварить их, и все. На это, наверное, дней десять потребуется», - рассказал Путин. Еще один-два месяца займут пуско-наладочные работы, говорит Юшков.

    Другое дело, сроки начала поставок будут зависеть от немецкого регулятора, отметил президент. «Не знаю, вернулась ли делегация правительства ФРГ из Вашингтона или нет: шли переговоры, как выстраивать отношения с американскими партнерами. Но газ-то дороже там, понимаете? Мало того, что он добывается, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%», - сказал Путин.

    Речь идет о том, как быстро немецкие регуляторы и бюрократы выдадут «Северному потоку-2» разрешение на ввод в строй в эксплуатацию. Формально США так и не ввели, хоть и грозились, санкции, которые могли бы затронуть эту часть проекта.

    Однако уже имеющиеся санкции запрещают оказывать услуги и финансирование судам-трубоукладчикам. И это могло затронуть систему сертификации. «Сертификаты выдают на оборудование, которое было установлено в рамках модернизации «Фортуны» и «Академика Черского», что нитка сварена правильным сертифицированным оборудованием. Потом ведется исследование уложенной нитки, по результатом которого также выдается сертификат о ее готовности к работе», - поясняет Юшков. Формально санкции не касаются сертификатов, но многие компании из страха попасть под вторичные санкции могли отказать в оказании сертификационных услуг.

    Однако Газпром, судя по всему, решил эту проблему, как и в случае со страхованием судов, которое попало под санкции. Осталось понять, признает ли регулятор Германия эти сертификаты или начнет придираться.

    На стороне России тот факт, что в более быстром запуске газопровода заинтересованы обе стороны – и Газпром, и сами европейцы.

    «Потребители в Европе сейчас активно закачивают газ в опустошенные в холодную зиму подземные хранилища. Они боятся не успеть закачать необходимые объемы к осени. Газа не хватает, отсюда и высокие цены на него. Если появится дополнительная артерия, то она сможет снять дефицит газа и цены опустятся», - говорит Юшков.

    Газпром сейчас не удовлетворяет заявки на дополнительные объемы прокачки через Украину, не участвует в украинских аукционах. Он качает ровно столько, сколько обязан в рамках контракта с Киевом. А больше через Украину качать ему невыгодно, потому что тариф за прокачку сверхконтрактных объемов – высокий. Вдобавок это подталкивает европейцев с нетерпением ждать ввода в строй «Северного потока-2». Чем раньше это случится, тем лучше они подготовятся к отопительному сезону. И тем меньше рисков, что цена закачки газа окажется выше, чем зимой при отборе топлива из ПХГ.

    «Вы думаете, почему так наши партнеры (из Европы) за него («Северный поток 2») борются? Чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы. Вот за что они борются», - указал Путин.

    С учетом декларируемого США намерения выстраивать хорошие отношения с Европой, «Северный поток-2» должен заработать. Ведь как же «можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы. Это просто нонсенс какой-то», добавил президент.

    «Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло - кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта», - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

    Для Газпрома лучше было ввести первую нитку до сентябрьских выборов в Германии. «Чем закончится пересменка политических элит в Германии не ясно. Хотя, даже если зеленые возьмут большинство, это, конечно, не приведет к автоматическому отказу от «Северного потока-2». Какая бы партия не победила, это не влияет проект. Немецкие регуляторы обязаны будут выдать документы по европейским законам», - говорит Юшков. Но вот затягивать выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию при желании они, конечно, смогут. А лишнего раздражения вокруг проекта хотелось бы избежать.

    Поэтому для всех сейчас лучше, чтобы первый газ по первой нитке «Северного потока-2» пошел в августе.

    Собственно, Украина от этого все равно ничего пока не потеряет. Россия продолжит качать через ее территорию 40 млрд кубометров газа в год, что обязана делать по контракту до 2025 года. Украина, на самом деле, потерпела крах не сейчас, а еще раньше. Путин напомнил, что когда-то через Украину качала чуть ли не 200 млрд кубометров газа в году. В 2018 году Россия поставила в Европу как раз свыше 200 млрд кубометров. «Ну если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали бы через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», - напомнил президент.

    Что за газ пойдет по новому газопроводу? Во-первых, лучший с экологической точки зрения газ – самый чистый в мире, отметил Путин. Американский СПГ, добываемый методом гидроразрыва пласта с использованием сотен тонн химикатов просто «катастрофический способ добычи» с точки зрения экологии.

    Во-вторых, первая нитка «Северного потока-2» возьмет на себя доставку тех дополнительных объемов газа, которых так не хватает европейцам из-за повышенного спроса в силу сложившейся ситуации.

    «К уходу газа с других маршрутов это пока вряд ли приведет. Скорее всего, с помощью первой нитки «Северного потока-2» Газпром начнет удовлетворять дополнительные заявки европейцев. И к концу года он поставит 190-195 млрд кубов газа европейцам, что близко к рекордному уровню», - считает Юшков.

    В таком большом спросе виновата погода зимой и СПГ, который уходит из Европы на азиатский рынок, где топливо стоит еще дороже. Из трубопроводных поставщиков голубого топлива единственный, кто способен нарастить объемы поставок в Европу – это Газпром. У него только одно условие: хотите еще больше газа – не проблема, он придет к вам, но только по «Северному потоку-2».

    В итоге первая нитка газопровода будет в состоянии поставить в Европе чуть более 9 млрд кубометров в сентябре-декабре 2021 года.

    Вторая ветка тоже может успеть поработать в этом году. Ее достроят через полтора-два месяца, то есть к августу, еще два месяца займут пуско-наладочные работы. И первый газ по ней пустят, скорее всего, в середине октября,

    считает Юшков. Аккурат к началу отопительного сезона «Северный поток-2» может заработать двумя нитками.

    Выйти на полную мощность в 55 млрд кубов ему, правда, не позволят европейские энергетические нормы. Но 27,5 млрд кубов он сможет качать, что будет видно уже по итогам 2022 года. Скорее всего, эти объемы будут распределены между двумя ветками трубы. Борьба за восстановление мощностей, конечно, продолжится. 

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