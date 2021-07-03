В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений Суд в Бразилии одобрил расследование против президента из-за закупки Covaxin 3 июля 2021, 19:15 Текст: Алина Назарова

Верховный федеральный суд Бразилии разрешил начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару в связи с закупкой индийской вакцины от коронавируса Covaxin по завышенной цене, сообщает портал G1. Судья Верховного федерального суда Бразилии Роза Вебер удовлетворила просьбу Генпрокуратуры страны и разрешила начать расследование против президента Жаира Болсонару о предполагаемом должностном преступлении по делу Covaxin. Первоначальный срок расследования – 90 дней, передает РИА «Новости». Согласно данным портала G1, Болсонару был извещен о возможных нарушениях в покупке препарата еще несколько месяцев назад. Расследование должно установить, принял ли президент какие-либо меры в связи с этим. Ранее газета Estado de Sаo Paulo со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщала, правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 млн доз вакцины на общую сумму 1,6 млрд реалов (более 320 млн долларов). Цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Вместе с тем в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается в 100 рупий (примерно в 1,34 доллара). Бразильские сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против президента страны из-за закупки индийской вакцины. Левые и центристские партии Бразилии представили в Палату депутатов прошение об импичменте Болсонару.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Российским футболистам ограничат размер зарплаты 2 июля 2021, 22:17

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Министерство спорта России со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов до середины июля. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе пресс-службы Чернышенко и министерства спорта пояснили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Уточняется, что ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию 2 июля 2021, 22:40 Текст: Антон Никитин

Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщает издание РБК. «Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) – ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», – приводит ТАСС сообщение издания, которое ссылается на письмо трех источников на российском рынке. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Как уточняет издание, в соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка. Напомним, в феврале после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России» в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат»), делавший шампанское из импортного виноматериала. В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назначения в Госдеп США заблокировали из-за «Северного потока – 2» 3 июля 2021, 11:09

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Сенат США не может утвердить 13 кандидатур на важные дипломатические посты в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации издания, Круз пытается заставить Вашингтон принять более жесткие меры против проекта «Северный поток – 2». При этом обязанности избранных кандидатов не будут связана с политикой США по отношению к газопроводу, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этот список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, и другие. При этом другие противники «Северного потока – 2» не поддержали Круза. Отмечается, что он уже не в первый раз использует такую тактику. Ранее подобная ситуация сложилась во время президентства Брака Обамы. Ранее Тед Круз воспрепятствовал утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, чтобы вынудить президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи 3 июля 2021, 10:05

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star. В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко. «Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости». На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов 3 июля 2021, 01:56

Фото: CSH/www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины. Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями 3 июля 2021, 09:06 Текст: Елизавета Булкина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее. «Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости». По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией. Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2». Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги. Союз виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy не поставлять шампанское в Россию 3 июля 2021, 13:49

Фото: Michael Weber/

imageBroker/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, при этом россияне точно не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Я считаю, что это письмо – крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить – не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», – цитирует Поповича РИА «Новости». По мнению президента Союза виноградарей и виноделов, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. «И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином», – отметил эксперт. Компании, продолжил он, надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту на игристое вино или не соответствует. «Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», – подчеркнул Попович. Moet Hennessy утверждает, что согласно новому российскому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведенного в России. А импортеры должны переименовать зарубежную продукцию в «игристое вино». В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань также переименовать продукцию в «игристое вино». При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии гостиницы 3 июля 2021, 14:34 Текст: Алина Назарова

Хозяйка гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе, которая обматерила пожаловавшихся на грязный номер постояльцев и назвала их представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила о закрытии отеля. «Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели! … Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?», – написала хозяйка гостиницы в заведенном на днях Instagram. Однако пользователи Сети не поддержали женщину. «Скажите спасибо, что вас по судам еще не затаскали, а жаль!», «Виноваты какие-то хейтеры, которые вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю – короче, кто угодно, кроме вас», «Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась», «Отлично, что не берут. Еще не хватало, чтоб такая уборщица пришла и начала вести себя так хабальски», – написали ей в комментариях. Закрытие отеля изданию «Подъем» подтвердила исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина. «Мы не полиция нравов. А вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», – заявила она. Напомним, никому не известная в России мини-гостиница «Атмосфера Джемете» в Анапе прославилась после того, как ее владелица обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. Инцидент попал на видео, после чего делом занялись правоохранители. Женщина принесла извинения и пообещала, что «такого больше не повторится». Однако уже через некоторое время она опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что попросившие ее убраться девушки якобы были представителями ЛГБТ-сообщества, а ее отель выступает «за семейные ценности». Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками 3 июля 2021, 15:35

Фото: Андрей Зима/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС. Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков. В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам. С корабля ВМС США сняли на видео учения российских военных в Черном море 3 июля 2021, 12:11 Текст: Елизавета Булкина

Американский журналист с борта эсминца ВМС США «Росс» снял на видео учений российского флота и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze. На кадрах запечатлен российский военный корабль «Ладный» и военные самолеты. «Только что вернулся с борта эсминца «Росс» в Черном море. За нами следили несколько российских военных кораблей ... и над нами гудели несколько российских военных самолетов. Все это происходило в международных водах», – написал журналист. I just returned from an embed aboard the USS Ross destroyer in the Black Sea.



We were shadowed by multiple Russian warships….and got buzzed by some Russian warplanes. All while in international waters. pic.twitter.com/zDQha2zlzJ — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) July 2, 2021 Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем. Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны.