Монгольский этап ралли «Шелковый путь» отменен

Этап ралли «Шелковый путь», который был запланирован по территории Монголии, отменен из-за сложной эпидемической ситуации, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории Монголии», – сказал Чернышенко, передает ТАСС.

«Мы благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество в проведении соревнований, – добавил он, передает РИА «Новости». – Надеемся, что в последующие годы сможем реализовать запланированные мероприятия. Российский этап ралли пройдет в полном объеме, как и был запланирован. Все требования по обеспечению безопасности и санитарного контроля по пути следования спортсменов будут учтены».

Ранее глава штаба ралли по ведению и контролю ковидного протокола Денис Проценко выступил против проведения ралли-рейда по территории Монголии в связи со вспышкой коронавируса и выявлением случаев бубонной чумы.

«Шелковый путь» стартовал в Омске в пятницу, субботний этап завершился в Горно-Алтайске. Согласно плану, участники должны были пересечь границу Монголии в воскресенье.

Изначально ралли «Шелковый путь» должно было пройти с 1 по 11 июля в России, Монголии и Китае со стартом в Омске и финишем в китайском Урумчи. В феврале организаторы сообщили, что сроки гонки остались прежними, а маршрут пройдет по территории России и Монголии из-за закрытых границ Китая в связи с коронавирусной инфекцией.