В Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках

Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил: не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок и перчаток персонала.

«Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала.

«По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Максимальная санкция – штраф в 300 тыс. рублей, для бизнесменов и юридических лиц – до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.

На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

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