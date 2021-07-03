В Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках

Взгляд
3 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

Европа снова стала золотой жилой для Газпрома REUTERS/Viktor Korotayev
Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств ZUMA/ТАСС
«Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Ушел американец, взорвавший Ближний Восток

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья. Подробности...

Ломоносов-2 отошел от дел

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

Перейти в раздел…

Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы качеством капремонта, проведенного в вашем доме?
  • Да

  • Нет

  • Еще не сталкивались
Вы радуетесь успехам сборной Украины на чемпионате Европы по футболу?
  • Да

  • Нет
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков в ходе КТО
    На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО Генсек ОДКБ заявил об ухудшении ситуации в Афганистане На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
    Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов США передали крупнейшую авиабазу в Афганистане местным военным Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию Китайцы предостерегли НАТО от эскалации в Черном море
    В Калининграде иностранцам запретили работать водителями и учителями Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения Путин наградил Мамонова орденом Дружбы

    Главная тема


    Компартия Китая вернулась к основам

    сигнал SOS


    Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков

    «станут мощной силой»


    В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии

    потолок выплат


    Российским футболистам ограничат размер зарплаты

    Видео

    цены на овощи


    Почему морковь и картофель стали дороже бананов

    нацистское прошлое


    Бундесвер тайно превращается в вермахт

    высокие цены


    Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

    Российские инструкторы


    Франция ведет грязную игру против интересов России в Африке

    Союзное государство


    Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

    железо и софт


    Борис Толчинский: Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках

    кадровые перемены


    Максим Соколов: Ломоносов-2 отошел от дел

    мальчик для битья


    Владимир Можегов: Ушел американец, взорвавший Ближний Восток

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы качеством капремонта, проведенного в вашем доме?

    В Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках

    3 июля 2021, 10:29

    Текст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил: не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок и перчаток персонала.

    «Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

    Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала.

    «По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении ведомства.

    Максимальная санкция – штраф в 300 тыс. рублей, для бизнесменов и юридических лиц – до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

    Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.

    На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве

    2 июля 2021, 19:31

    Текст: Вера Басилая

    В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.

    Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».  

    «Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.

    На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

    Коментарии (107)
    На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
       2 июля 2021, 12:12
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.

    При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».

    Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

    «По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.

    Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.

    Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

    Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    Стали известны подробности взрыва в жилом доме в центре Москвы

    2 июля 2021, 12:22

    Текст: Алина Назарова

    Газовые баллончики взорвались в квартире жилого дома в центре Москвы, когда мужчина пытался подогреть ими еду, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Хлопок произошел в жилом доме на Качалинской улице в Таганском районе Москвы в пятницу днем.

    «Мужчина решил подогреть еду на газовых баллончиках в квартире, что и привело к взрыву», – сказал источник ТАСС, отметив, что произошло возгорание на площади 1 кв. м, в настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших нет.

    В то же время столичный главк МЧС сообщил, «что происходило горение кухонной этажерки на площади 1 кв. метр, (оно) ликвидировано до прибытия (пожарных). По предварительной версии, нарушение остекления произошло по причине разрыва баллона для заправки зажигалок».

    Тем временем пресс-службе АО «Мосгаз» уточняет, что причиной хлопка в жилом доме на улице Качалинская не был бытовой газ. «Заявка с категорией «хлопок» поступила в 11.04 в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» по каналам экстренной линии 112. Дом по адресу: ул. Качалинская, 9 – это девятиэтажное жилое здание с четырьмя подъездами. ... Происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стал газовый баллончик для поджига. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе.

    Коментарии (5)
    Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности

    2 июля 2021, 23:51

    Текст: Антон Никитин

    Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса «Спутник V» с истекающим сроком годности, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

    «Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз «Спутника V». Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», – передает ТАСС слова Элиашовой, которые привело Словацкое радио.

    Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии, куда партия «Спутника V» поступила 1 марта. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию республики.

    Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.

    После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия

    2 июля 2021, 21:05

    Текст: Вера Басилая

    Постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и, начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, – властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», – цитирует ТАСС Голикову.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила для туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.

    Напомним, власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

    С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.

    Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.

    Коментарии (6)
    Инфекционист объяснил необходимость изоляции при ОРВИ

    2 июля 2021, 15:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Коронавирусная инфекция первыми симптомами напоминает ОРВИ, инфицированным необходимо изолироваться для прекращения распространения вируса, заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

    «Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идет, как профилактика дальнейшего распространения болезни. Всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями», – пояснил Малышев Ura.ru.

    Он пояснил, что людей под подозрением на коронавирус необходимо тестировать. «Если вирус опустился и не определяется, значит выделяется в малых количествах и эти люди в основном не опасны. Если вирус выделяется активно, то, безусловно, тест будет положительный», – указал вирусолог.

    Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что необходимо соблюдать изоляцию при ОРВИ в любом случае, даже если бы не было коронавирусной инфекции.

    «Это нормальное и ответственное поведение. А в условиях эпидемии – тем более», – подчеркнул ученый.

    Он отметил, что одной из главных причин успеха борьбы с коронавирусом в Китае и Южной Корее стали широкомасштабные тестирования.

    Коментарии (8)
    Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет

    2 июля 2021, 17:56

    Текст: Вера Басилая

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменили правила для прибывающих туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.

    «Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

    Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

    Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

    С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.

    Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.

    Коментарии (2)
    За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
       2 июля 2021, 11:48
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 23 218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671.

    Всего в стране выявлено 5 561 360 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 035 518 человек, из них 18 197 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 679 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 136 565 человек.

    Накануне, 1 июля, в России было выявлено 23 543 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 325.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

    Коментарии (2)
    На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
       3 июля 2021, 06:56
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

    «Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.

    «По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.

    Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.

    Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Число переболевших COVID-19 в Москве может втрое превышать данные властей

    2 июля 2021, 10:43

    Текст: Алина Назарова

    Коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    «Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», – сказала Ракова, передает ТАСС.

    Он добавил, что основной причиной вспышки коронавируса в Москве является новый штамм. «С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса – индийский штамм», – сказала Ракова.

    На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

    Коментарии (7)
    Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

    2 июля 2021, 11:33

    Текст: Евгения Шестак

    Частные медицинские организации, которые участвуют в территориальной программе обязательного медицинского страхования, смогут проводить бесплатную вакцинацию россиян.

    Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    Документ разрешает таким медицинским организациям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Прописано, что обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

    Порядок обеспечения вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, – высший исполнительный орган власти субъекта России. 

    Ранее в 20 пунктах столицы стартовала ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V». 

    Коментарии (1)
    Невакцинированных студентов будут переводить на индивидуальный план обучения

    2 июля 2021, 12:07

    Текст: Алина Назарова

    Большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

    «Большая часть университетов принимают меры активные в этом направлении. В частности, сотрудники... бывают трех категорий. Есть те, кто вакцинирован, к ним вопросов нет, они с сентября работают очно. Есть те, у кого есть антитела, они это должны подтверждать ежемесячно справками. Есть те, у кого есть отвод по медицинским соображениям. Но те, кто не пожелает вакцинироваться по собственным убеждениям, существует норма, согласно которой они будут отстраняться от работы», – рассказал Сардарян, передает РИА «Новости».

    На студентов, по словам представителя МГИМО, распространяется аналогичная система. «Те студенты, которые просто не хотят делать вакцинацию, у которых нет антител и они как-то на этот вопрос смотрят, что они в принципе не будут никаких мер предпринимать, они не будут допускаться до очных занятий. Для них будет не просто дистанционное обучение, что их подключили к занятиям и все, а будут вводиться индивидуальные планы работы, которые будут предполагать совсем другие требования уже», – добавил Сарданян.

    При этом он указал, что вакцинация в МГИМО добровольная, но она нужна для нормальной работы. «Естественно, вакцинация добровольная. Но необходимо понимать, что без высокого уровня гражданского самосознания наших студентов и преподавателей, без масштабной вакцинации мы вернуться к абсолютно нормальной жизни, к нормальным условиям работы в университетах просто не сможем», – рассказал Сардарян.

    В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия «резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели». «Эти кочевания группы из очного в дистанционный, из дистанционного в очный формат – университеты делают все для того, чтобы эффективность не падала обучения, но в сравнении с тем, чтобы студенты учились в нормальном очном формате, естественно, уступает», – добавил Сардарян.

    Ранее в 20 пунктах столицы стартовала ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V».

    Коментарии (4)
    ВОЗ заявила об обнаружении штамма коронавируса «дельта» в 98 странах

    2 июля 2021, 16:23

    Текст: Евгения Шестак

    Штамм коронавируса «дельта», который отличается высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Вариант «дельта» является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. 

    По его словам, этот штамм обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией.

    Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».

    Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».

    Коментарии (1)
    Попова: Все российские вакцины защищают от коронавируса

    2 июля 2021, 11:32

    Текст: Алина Назарова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины от коронавируса защищают от болезни.

    «Сегодняшние вакцины, все, которые есть в Российской Федерации абсолютно, ученые говорят, что и те, которые есть в мире, они защищают от болезни», – сказала Попова, отметиы, что при встрече с вирусом может развиться болезнь, но она будет лёгкой, не вызовет осложнений в дальнейшем.

    Также она добавил, что каждый новый штамм коронавируса чуть сильнее предыдущего, но это все равно тот же самый вирус. Она также заявила, что сейчас нужно привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего, … но вместе с тем все равно это тот же самый вирус. … Сегодня нужно привиться, почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать. Наша основная задача – остановить его распространение, … поэтому привиться нужно сегодня», – сказала она, передает ТАСС.

    Также, по ее словам, «сегодня очевидно, это (коронавирус) не последняя в истории человечества такая пандемия».

    Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.

    Коментарии (1)
    В Кремле исключили введение локдауна в России

    2 июля 2021, 13:33

    Текст: Евгения Шестак

    Введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому – чтобы это не обсуждалось – мы все должны привиться как можно скорее», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он констатировал, что ситуация с пандемией в ряде регионов России все еще напряженная, власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией.

    «Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия», – рассказал пресс-секретарь президента. «Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже», – добавил он.

    По словам Пескова, «мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране».

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины от коронавируса защищают от болезни.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •