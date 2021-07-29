Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили в психбольницу Ребенка на самокате сбила машина в Москве 29 июля 2021, 20:57 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве ребенок 2,5 лет попал в аварию на самокате, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. «На юго-востоке столицы в ДТП пострадал 2,5-летний ребенок на самокате. На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Во время аварии ребенок был с бабушкой. У него диагностировали травму головы, мальчика госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка. Ранее на юго-западе Москвы автобус врезался в столб, причиной стало плохое самочувствие водителя.

На платформе для онлайн-выборов стартовало тестовое голосование 29 июля 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года, первые участники проверки уже отдали свои голоса. Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в вашем профиле. После этого можно будет сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19.59 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Кроме того, оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках. В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор. Вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение. Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью 27 июля 2021, 16:10

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК. Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ 27 июля 2021, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени Ломоносова, идет конкурсный отбор, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай, «любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», передает РИА «Новости». «В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – заявил он, добавив, что недавно девочке исполнилось девять. Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить. Если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ. Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике. Она уже закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете заявляли, что готовы принять девочку. СК решил проверить сообщения о попытке выгнать детей-инвалидов с площадки 26 июля 2021, 23:33

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Следователи СК России по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки. На появившемся в Сети видео видно, что жительница ЖК «Балтийская жемчужина» пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: «Вам здесь не место», «больные дети пугают наших детей», «у нас еще этого не было в доме», «вы отсюда съедете». «26 июля 2021 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Петербургу. Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. В Петербурге дети упали на рельсы Московского вокзала 26 июля 2021, 22:11 Текст: Елена Мирошниченко

В Петербурге на рельсы Московского вокзала упали девочка 2018 года рождения и младенец, они получают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса. Как сообщает «Фонтанка», в понедельник детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребенка диагностирован перелом орбиты. Отмечается, что несчастный случай произошел в 16.20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла ее остановить. Девочка ухватилась за ручку коляски, доехала до края платформы и упала на рельсы. Как сообщили в транспортной прокуратуре, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Подробности произошедшего выясняются, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора. Ранее сообщалось, что упавший на рельсы в московском метро мужчина погиб. Выгонявшая детей с особенностями с площадки в Петербурге женщина объяснилась 29 июля 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Прогнавшая детей с особенностями развития с детской площадки в Петербурге женщина объяснила, почему совершила такой поступок. «Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора <...> За это хочу принести извинение», – сказала она «ЛенТВ24». Она добавила, что воспитанники детского центра с особенностями пугают ее внучку. «Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки», – сказала собеседница издания. «Мы именно в третьем корпусе боремся со всеми детскими садами и развивающими центрами, потому что в нашем их нет. Меня в этом доме знают многие – я человек активный. За порядок и справедливость. То, в чем меня сейчас обвиняют, делая акценты, что это дети-инвалиды, оскорблений в их сторону с моей стороны не было», – добавила она. Напомним, в воскресенье одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. После инцидента центр «Какая разница», с воспитанниками которого и произошло происшествие, на 259% перевыполнил план по сбору денег для помощи детям-аутистам и их семьям. Инцидент на детской площадке в Петербурге вызвал всплеск пожертвований на центр для детей-аутистов 27 июля 2021, 21:51

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

После конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга центр «Какая разница», который помогает детям-аутистам и их семьям, на 259% перевыполнил план по сбору денег. «Жители Петербурга и других регионов отозвались на новость о женщине, которая пыталась прогнать с территории детской площадки на улице Адмирала Черокова детей с особенностями развития. Еще до того момента, когда видео конфликта было опубликовано в соцсетях, центр начал сбор средств на парты, школьные принадлежности и небольшой ремонт в арендуемых помещениях», – сообщает «Фонтанка». Сообщается, что проект на сайте planeta.ru был зарегистрирован 23 июля, до начала августа планировалось собрать 400 тыс. рублей, но уже утром 27 июля сумма превысила 600 тыс. К вечеру проект набрал больше миллиона рублей и пожертвования продолжают поступать. В центре рассказали, что на дополнительные деньги покроют аренду, купят принтер, примут больше детей на бесплатные занятия, поменяют стеклопакеты и оборудуют кабинет завуча. Ранее во вторник сообщалось, что Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. Отказавшуюся госпитализировать сына мать обвинили в причинении смерти 28 июля 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Жительница Ульяновской области отказалась госпитализировать ребенка в больницу, после чего тот скончался, в отношении матери возбудили уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК. В июне ребенок 2012 года рождения поступил в районную больницу с жалобами на боль в животе, врачи провели осмотр и назначили анализы, но мать отказалась от госпитализации, сообщается на сайте ведомства. После этого ребенка отпустили домой. После повторного обращения с аналогичными жалобами ребенка положили в больницу, через несколько дней ему стало хуже, у него нашли хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее было неизвестно. Малолетний, несмотря на проводимое лечение, скончался. По данным Life, мать мальчика только через полмесяца после госпитализации рассказала о том, что у сына ВИЧ. После анализа заболевание подтвердилось, но, несмотря на исправленное лечение, спасти ребенка не удалось. Против 36-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», по ней подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. В Москве оштрафовали за полгода несколько тысяч говорящих по телефону водителей 27 июля 2021, 21:12 Текст: Наталья Ануфриева

Более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону без специальной гарнитуры, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, это «страшные цифры», заявили в столичном департаменте транспорта. «Именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней», – говорится в сообщении в Teleram-канале ведомства. Напомним, в Москве девушка сбила на авто троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. При этом сообщалось, что в момент ДТП подозреваемая могла отвлечься на телефон. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит девушке и как исключить подобные трагедии в будущем. МКАД полностью закрывали ночью из-за разлива битума 29 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, в данный момент там работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия аварии, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. «В 3.10 на 48-м километре МКАД произошло опрокидывание битумовоза и разлив его содержимого, битума, на некоторое время движение было полностью ограничено. На месте работают экстренные службы, ликвидируют последствия аварии, пострадавших нет, сейчас движение частично восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Пробка длиною в 10 километров образовалась на внутренней стороне МКАД из-за разлитого битума, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Пробка наблюдается на внутренней стороне юго-западной части МКАД от 37-го до 47-го километра, особенно сильный затор на пересечении МКАД с Киевским шоссе. Ранее полицейские заинтересовались видео с перекрытием МКАДа танцующими людьми. В Москве из-за плохого самочувствия водителя автобус врезался в столб 27 июля 2021, 19:01 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы автобус врезался в столб, причиной стало плохое самочувствие водителя, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», – приводит его слова ТАСС. Информацию подтвердили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения на пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова. В результате происшествия пострадал водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики», – приводит агентство сообщение пресс-службы. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются. Информация по пострадавшим уточняется. По факту происшествия проводится проверка. Ранее в Хабаровске рейсовый автобус с пассажирами врезался в опору освещения, пострадал один человек. Из загоревшейся детской больницы в Москве эвакуировали больше 100 человек 28 июля 2021, 09:26 Текст: Наталья Ануфриева

Возгорание произошло в детской психоневрологической больнице на севере Москвы, из здания эвакуированы порядка 115 человек, рассказал представитель экстренных служб столицы. Источник сообщил, что «произошло короткое замыкание проводки с последующим возгоранием в трехэтажном здании детской психоневрологической больницы на улице Ивана Сусанина», передает РИА «Новости». Из лечебного учреждения были эвакуированы 114 человек, в том числе 78 детей. Ранее в московском центре для больных коронавирусом произошел пожар. В ЕР предложили привлекать к контролю за капремонтами школ родителей 27 июля 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила расширить стандартную практику капремонтов школ и привлекать к программе родительское сообщество и коллектив учреждения. По ее мнению, муниципалитеты должны включать ремонт школы в процессы комплексного благоустройства территорий. Инициативу Елена Шмелева обсудила с коллективом школы №29 в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте «Единой России». «Наша задача остается прежней – создавать доступную образовательную среду. Сам капремонт школ сегодня нужно пересматривать и содержательно расширять. Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры. Ремонт школы, как очень важного социального объекта и процессы улучшения среды жизни должны идти синхронно», – сказала Шмелева. Представители Минобразования Нижегородской области обратились с просьбой включить в народную программу «Единой России» предложение дополнить проекты капремонтов школ задачами по обновлению оборудования. По словам Шмелевой, инициатива найдет в программе свое отражение. Нижегородская область одной из первых в стране внедрила программу капитального ремонта школ и детских садов, отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин. В 2021 году запланирован комплексный капремонт – в 8 школах и капремонт по отдельным видам работ в 58 школах и в 76 детских садах. «Много обращений было из Нижнего Новгорода и районов области с жалобами на состояние школ и детских садов. Точечных решений было недостаточно, и я принял решение о создании отдельной программы капремонта школ, а потом и детских садов. Инициатива Президента России по запуску федеральной программы позволит расширить эту работу», – добавил Никитин. Также в регионе рассматривают перспективы внедрения продукции молочной кухни в меню садов и школ. Практику планируется наладить в регионе уже в этом году. «Считаю, что это прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием. Производство будет активизироваться за счет внедрения цифровых технологий. Кроме того, это сократит логистику доставки полезных продуктов до потребителей», – отметила Шмелева. Она выразила уверенность, что данный проект может стать для других регионов примером системного подхода к возрождению подобных объектов, а также семейных привычек и традиций питания. «Все базовые решения приняты и точно есть потенциал для роста», – заявила Шмелева в ходе визита на молочную кухню в Нижнем Новгороде. Помимо этого, она провела встречу с представителями педагогического сообщества в центре «Вега» и поддержала предложение победителя Международной Олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина о внедрении единой системы поддержки призеров олимпиад по школьным предметам и общего подхода к их поощрению. Оно также войдет в народную программу «Единой России». «По решению президента России премии для победителей международных олимпиад, их педагогов учреждены и выплачиваются – это огромный труд и успех. В региональных, муниципальных этапах хотелось бы их равной доступности для каждого ребенка, связи предметного знания с интересами развития регионов», – отметила Шмелева. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. На съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии. Московские власти объяснили демонтаж плитки 29 июля 2021, 12:41 Текст: Наталья Ануфриева

Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, часто это требуется для проведения прочих работ, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков указал, что «под плиткой на тротуаре проходит масса коммуникаций», и «можно увидеть, что стоят ограждения, за ними ведутся работы по подключению к электросетям», также «идет постоянное развитие малого бизнеса, предприятия обращаются к нам с заявками на подключение», передает РИА «Новости». «Для этого надо снимать плитку, а затем и бордюрный камень, потом выполнить работы. Проходит несколько дней – и все снова на месте. В этом и состоит преимущество плитки по сравнению с асфальтом», – пояснил он. Бирюков отметил, что плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ. Он сообщил, что в 2021 году в Москве запланирован ремонт 23 млн квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 млн «квадратов» уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября. Бирюков также объяснил необходимость капремонта в домах по реновации: «Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через семь лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия». Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тыс. домов, все работы идут по графику. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ускорить сроки переселения по программе реновации.