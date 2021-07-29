Московские власти объяснили демонтаж плитки Синоптик назвал июль в Москве третьим в истории по температуре 29 июля 2021, 17:00 Текст: Дарья Григоренко

Июль в Москве может стать восьмым по засушливости в истории метеонаблюдений, сообщил синоптик погодного центра «Фобос». По словам синоптика, июль 2021 года в Москве может стать третьим в истории метеонаблюдений по средней температуре и восьмым по засушливости месяцем, передает ФАН. Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до +30 градусов.

На платформе для онлайн-выборов стартовало тестовое голосование 29 июля 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года, первые участники проверки уже отдали свои голоса. Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в вашем профиле. После этого можно будет сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19.59 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Кроме того, оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках. В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор. Вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение. Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. Синоптики предупредили о наступлении опасной погоды 27 июля 2021, 08:33

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что «холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», передает РИА «Новости». «В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. В Сибирском регионе, где очень часто меняется погода. Сейчас там прогнозируется в Томской области опасное явление – сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской, Алтайском крае ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град», – указал синоптик. Уточняется, что 27-28 июля на юге Сибири - в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края опасные погодные явления – очень сильный дождь, гроза, град, ветер. «По-настоящему холодная погода будет на Урале и в Томской, Омской, Новосибирской областях», – добавил Вильфанд. Также опасный подъем реки продолжается на Амуре: «Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая (...) На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных». По прогнозам метеорологов, сильная жара будет в Эвенкии и на Таймыре, около 28 градусов. На севере Якутии – на 8-10 градусов ниже нормы. Ранее москвичам пообещали «стену залповых ливней». Гидрометцентр обещает весь месяц дожди в европейской части России 27 июля 2021, 22:32 Текст: Антон Антонов

До конца июля в европейской части России будут идти дожди, «но это не должно приводить в уныние», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что со среды «прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди». Однако «погода будет теплой». Как заявил Вильфанд, «кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности». При этом «в первой половине дня 29 июля дожди сохранятся». Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что дожди продлятся в центре европейской части страны до августа, но со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца – больше. Он пояснил, что до конца июля «местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», передает ТАСС. Напомним, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод. Сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до 30 градусов. Москвич поскользнулся в «Макдоналдсе» и потребовал с ресторана 2 млн рублей 26 июля 2021, 18:51

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Текст: Алексей Дегтярев

В Москве на сеть ресторанов «Макдоналдс» подали в суд на 2 млн рублей, мужчина потребовал такой компенсации после получения травм в одном из заведений сети, сообщили в Тверском суде столицы. Предварительное слушание гражданского дела назначено на 18 августа, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева РИА «Новости». Истец сообщил в исковом заявлении, что поскользнулся на лестнице в ресторане, других подробностей в суде не уточнили. Кроме компенсации за понесенный моральный вред, заявитель потребовал возмещения расходов на лечение. «Истец просит взыскать с ЗАО «Москва-Макдоналдс» расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 тыс. 697 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей», – пояснила Бондарева. В 2010 году жительница Казани сильно поранила лицо, упав в ресторане «Макдоналдс». Она подала иск с требованием выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации и 10 тыс. рублей на пластическую операцию. У водителя в центре Москвы отобрали машину 26 июля 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

В центре российской столицы у мужчины отобрали автомобиль, подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. «По предварительным данным, на Мытной улице в Москве неизвестные граждане, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, забрали у него автомобиль-иномарку и скрылись», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Во время оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Жукова автомобиль задержали. По факту происшествия проводится разбирательство. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что угнанный автомобиль – это Infiniti QX-80. Ранее сообщалось, что мужчина угнал такси в Москве хитрым способом. Он убедил водителя проверить колесо под предлогом возможной поломки, после того как водитель вышел из салона, злоумышленник сел за руль и открыто похитил автомобиль. Гидрометцентр сообщил об экстремально жаркой погоде на Сахалине и в Крыму 28 июля 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Экстремально жаркая погода ожидает ряд регионов России: Сахалин, Южно-Курильские острова, Приморский край, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что уже почти неделю «экстремально высокая температура» держится на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Так, «на Сахалине температура выше 30 градусов». Вильфанд сообщил, что «такая погода сохранится». Она вызвана «теплыми воздушными массами из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары». Кроме того, «жаркая погода наблюдается и на севере Красноярского края – в Эвенкии температура достигает 30–35 градусов», а на Таймыре температура поднимается до 25–26 градусов. «Жара несусветная», – приводит слова Вильфанда ТАСС. Жара будет и на юге европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31–36 градусов, в Ростовской области – до 38. При этом «в Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов». «Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», – пояснил Вильфанд. Напомним, до конца июля в европейской части России будут идти дожди. Также сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, а на севере Якутии – холод. МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах 27 июля 2021, 13:01

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 метров в секунду могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, предупредило МЧС. В ведомстве отметили, что в десяти регионах возможны проблемы в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, а также транспорта, передает РИА «Новости». В Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях ожидаются сильные дожди, а местами грозы и шквалы ветра со скоростью до 25-27 метров в секунду. В Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне эксперты спрогнозировали ливни с грозами и градом, а также сильный ветер. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство не всегда получает полную и своевременную информацию о чрезвычайной ситуации, а недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки. В Москве оштрафовали за полгода несколько тысяч говорящих по телефону водителей 27 июля 2021, 21:12 Текст: Наталья Ануфриева

Более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону без специальной гарнитуры, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, это «страшные цифры», заявили в столичном департаменте транспорта. «Именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней», – говорится в сообщении в Teleram-канале ведомства. Напомним, в Москве девушка сбила на авто троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. При этом сообщалось, что в момент ДТП подозреваемая могла отвлечься на телефон. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит девушке и как исключить подобные трагедии в будущем. В Москве из-за плохого самочувствия водителя автобус врезался в столб 27 июля 2021, 19:01 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы автобус врезался в столб, причиной стало плохое самочувствие водителя, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», – приводит его слова ТАСС. Информацию подтвердили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения на пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова. В результате происшествия пострадал водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики», – приводит агентство сообщение пресс-службы. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются. Информация по пострадавшим уточняется. По факту происшествия проводится проверка. Ранее в Хабаровске рейсовый автобус с пассажирами врезался в опору освещения, пострадал один человек. Из загоревшейся детской больницы в Москве эвакуировали больше 100 человек 28 июля 2021, 09:26 Текст: Наталья Ануфриева

Возгорание произошло в детской психоневрологической больнице на севере Москвы, из здания эвакуированы порядка 115 человек, рассказал представитель экстренных служб столицы. Источник сообщил, что «произошло короткое замыкание проводки с последующим возгоранием в трехэтажном здании детской психоневрологической больницы на улице Ивана Сусанина», передает РИА «Новости». Из лечебного учреждения были эвакуированы 114 человек, в том числе 78 детей. Ранее в московском центре для больных коронавирусом произошел пожар. МКАД полностью закрывали ночью из-за разлива битума 29 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, в данный момент там работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия аварии, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. «В 3.10 на 48-м километре МКАД произошло опрокидывание битумовоза и разлив его содержимого, битума, на некоторое время движение было полностью ограничено. На месте работают экстренные службы, ликвидируют последствия аварии, пострадавших нет, сейчас движение частично восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Пробка длиною в 10 километров образовалась на внутренней стороне МКАД из-за разлитого битума, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Пробка наблюдается на внутренней стороне юго-западной части МКАД от 37-го до 47-го километра, особенно сильный затор на пересечении МКАД с Киевским шоссе. Ранее полицейские заинтересовались видео с перекрытием МКАДа танцующими людьми. Собянин обсудил с кандидатами ЕР программу реабилитации после COVID 27 июля 2021, 14:29 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» программу реабилитации после перенесенного коронавируса. «Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом», – сообщил Собянин в блоге на своем персональном сайте. Он отметил, что за все время пандемии в Москве коронавирусом переболели уже более 1,3 млн человек, у таких пациентов остается риск получить осложнения после болезни. Новая система реабилитации и диспансеризации горожан будет работать на опережение – одним из приоритетов станет профилактика осложнений. Мэр также отметил, что в настоящее время количество случаев заболеваемости коронавирусом в Москве постепенно снижается, а число вакцинированных растет. Предполагается, что создание системы реабилитации начнется после того, как пройдут пиковые значения заболеваемости, пишут «Аргументы и факты». Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Московские торговые сети вакцинировали 60% сотрудников 28 июля 2021, 08:55 Текст: Алина Назарова

Торговые сети Москвы перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он подчеркнул, что благодаря помощи федеральных и местных властей темпы вакцинации работников торговли по всей стране возрастают с каждым днем. В Москве, по словам Караева, обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 млн человек, в Московской области – еще более 200 тысяч, передает РИА «Новости». «Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин и выбрать подходящий препарат для вакцинирования», – добавил председатель президиума АКОРТ. По другим регионам, продолжил он, показатели разнятся – это связано прежде всего с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, не менее 60% работников сферы торговли и услуг до 15 июля должны сделать первую прививку, а к 15 августа – полностью пройти курс вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Московские власти объяснили демонтаж плитки 29 июля 2021, 12:41 Текст: Наталья Ануфриева

Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, часто это требуется для проведения прочих работ, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков указал, что «под плиткой на тротуаре проходит масса коммуникаций», и «можно увидеть, что стоят ограждения, за ними ведутся работы по подключению к электросетям», также «идет постоянное развитие малого бизнеса, предприятия обращаются к нам с заявками на подключение», передает РИА «Новости». «Для этого надо снимать плитку, а затем и бордюрный камень, потом выполнить работы. Проходит несколько дней – и все снова на месте. В этом и состоит преимущество плитки по сравнению с асфальтом», – пояснил он. Бирюков отметил, что плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ. Он сообщил, что в 2021 году в Москве запланирован ремонт 23 млн квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 млн «квадратов» уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября. Бирюков также объяснил необходимость капремонта в домах по реновации: «Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через семь лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия». Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тыс. домов, все работы идут по графику. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ускорить сроки переселения по программе реновации. Синоптики рассказали о погоде в столице 27 июля 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 19 градусов тепла и ясно. К обеду воздух в Москве прогреется до 27 градусов. Вечером столбики термометров покажут плюс 25, возможны незначительные осадки. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.