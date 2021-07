Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду.

Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами 27 июля 2021, 10:05

Фото: Zhang Hongxiang/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире. «После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова. Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи. Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком 27 июля 2021, 09:05

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396) На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему. «Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец. Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл. Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете. Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ 27 июля 2021, 13:33

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Кроме того, во вторник схватку за золотую награду проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг), гарантировавший себе как минимум серебро, передает РИА «Новости». По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Однако спортсмены из данных стран во вторник не смогли пробиться в финалы в завершающий день турнира. В решающем поединке категории свыше 67 кг встретятся представительницы Кореи и Сербии. На Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях). В понедельник российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо. Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио 27 июля 2021, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио. «Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев. При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта. «Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник. Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы. Водители во Владивостоке устроили флешмоб в сторону Японии 27 июля 2021, 14:48

Фото: Amur Mash/Telegram

Текст: Алина Назарова

Автомобилисты во Владивостоке организовали флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Водители на клаксонах своих автомобилей «сыграли» композицию группы Queen «We Will Rock You». «Водители во Владивостоке устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Если бы были соревнования по самому масштабному гудению, участники акции точно взяли бы золото. Но такой дисциплины нет, поэтому все наши клаксоны и сердечки пуляли звуковую волну в сторону Токио – в поддержку России на Олимпиаде», – сообщает Telegram Amur Mash. Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Российские спортсменки впервые выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике на ОИ 27 июля 2021, 16:00

Фото: РИА Новости/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде, это шестое по счету российское золото Игр в Токио. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, передает РИА «Новости». Серебряными призерами стали гимнастки из США, бронзу завоевали спортсменки из Великобритании. Ранее сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио 27 июля 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец райан Мерфи (+0,21), передает ТАСС. Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). Отечественные пловцы впервые с Олимпиады 1980 года в Москве заняли два первых места на одной дистанции. Тогда советские спортсмены завоевали золото и серебро в пяти дисциплинах, в двух из которых заняли весь пьедестал. Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы. Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80). Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (8-2-3), вторыми – американцы (7-3-7), третьими – китайцы (6-5-7). Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике. Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио 26 июля 2021, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник. За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости». Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике. Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7). У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Тхэквондист Ларин принес сборной России седьмое золото на Играх 27 июля 2021, 16:20 Текст: Алексей Дегтярев

Российский спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду в Токио. Ларин в финале весовой категории более 80 килограммов победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9, передает РИА «Новости». Это был последний вид программы турнира по тхэквондо на этих Играх. Российская сборная по тхэквондо первый раз в истории победила в медальном зачете, команда обеспечила досрочно себе первое место. Российские спортсмены завоевали в этом виде спорта две золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. Чемпионом Игр также стал Максим Храмцов в весовой категории до 80 килограммов, серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность 26 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве. «Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter. 73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста. Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными. Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году. Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов. Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах». В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь. Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета 27 июля 2021, 07:33 Текст: Антон Никитин

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку, передает ТАСС. Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира. Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы. Бацарашкина и Черноусов принесли сборной России седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио. Российская команда идет четвертой в медальном зачете, имея в активе также пять золотых и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (8-3-8), вторыми идут спортсмены из Японии (8-2-3), третьими – представители Китая (7-5-7). Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике. Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 26 июля 2021, 19:26 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности. Врач российских фехтовальщиц рассказал о проблемах со сдачей допинг-проб на Олимпиаде 27 июля 2021, 09:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Софья Великая не спала сутки в день личного первенства из-за затянувшегося процесса допинг-контроля, сообщил физиотерапевт команды Александр Буров. «Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки – все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи», – передает РИА «Новости» слова Бурова. «В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась, – продолжил Буров. – Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста». Буров также сообщил, что проблемы с логистикой после допинг-теста были и у команды рапиристок. «Подобная ситуация случилась двумя днями ранее и с рапиристками, однако задержка была связана уже с транспортным вопросом. Серебряный призер Олимпиады Инна Дериглазова и бронзовый призер Игр Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени, последний автобус уехал в 23:45. Такси смогло приехать лишь в два часа ночи, в результате спортсменки оказались в олимпийской деревне также к трем часам», – подчеркнул врач сборной. В финале индивидуального турнира саблисток в понедельник россиянка София Позднякова взяла верх над Великой со счетом 15:11.