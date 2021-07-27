Эксперты указали на изменения в ближневосточной стратегии США

«Байден проводит четкий курс на сбрасывание бремени предыдущей эпохи и пытается его подать в виде новой ближневосточной стратегии США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя совместное заявление госсекретаря США и главы МИД Ирака о завершении Вашингтоном военных миссий в Ираке.

«В Багдаде действующий режим держится достаточно прочно. Поэтому нахождение там американских войск довольно существенный фактор, но далеко не решающий», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, это сильно контрастирует с обстановкой в Афганистане. «Конечно, в Ираке тоже масса проблем и своя динамика конфликта, но решение этих проблем не столь жестко увязано с иностранным военным присутствием, в отличие от Кабула», – пояснил эксперт.

По мнению Лукьянова, иракское руководство прекрасно понимает, что «США все еще остаются существенным фактором обеспечения стабильности на Ближнем Востоке даже сейчас, когда стараются минимизировать свое присутствие». «Вашингтон не заинтересован в том, чтобы после их ухода из региона все рухнуло», – подчеркнул он.

«К тому же несмотря на то, что ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*») как структура в целом разгромлена, предпосылки для ее восстановления, а также люди, ранее ходившие в группировку, никуда не делись. Поэтому если дела в Ираке пойдут плохо, конфликт может принять новый оборот», – отмечает Лукьянов.

Эксперт предполагает, что в случае крайней необходимости США смогут увеличить свой контингент в Ираке. Но он добавил, что «пока такой острой необходимости возникнуть не должно». Он пояснил, что в Ираке много различных групп влияния, между которыми довольно запутанные отношения, но это предмет их внутреннего дела и борьбы за власть. «В отличие от Афганистана, в Ираке нет такого мощного движения, как «Талибан» (организация, запрещенная в России), и в будущем вряд ли появится», – рассуждает политолог.

Лукьянов отмечает, что США вряд ли переведут высвободившиеся силы в Европу. «Это совершенно незачем делать. Высказывания о том, что американское присутствие в Ираке будет уменьшено для того, чтобы «больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России», это попытка создать некую политическую мотивацию», – уверен он.

«Суть в том, что уход с Ближнего Востока, начатый Дональдом Трампом и продолжающийся при Джо Байдене, непопулярен среди некоторой части американцев. Отсюда – обвинения главы Белого дома в «сдаче позиций», – пояснил эксперт. – Байден же следует своему пониманию того, что Соединенным Штатам на Ближнем Востоке сейчас делать нечего, во всяком случае в масштабе начала «нулевых». Особенно учитывая, что такое эшелонированное присутствие ничего не дало».

«Так что сбрасывание бремени предыдущей эпохи – это осознанный и четкий курс Байдена», – указал Лукьянов. «Но поскольку такая «обертка» бросает тень новую администрацию, то делается попытка подать это в виде новой стратегии. Поэтому американское руководство переводит стрелки на «более важные угрозы», каковыми названы Китай и Россия. Но это всего лишь элемент политической пропаганды, который не заслуживает столь пристального внимания», – отметил эксперт.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов отмечает, что США и не собирались выводить войска из Ирака. «Ранее речь шла о том, что американское присутствие сохранится и в Ираке, и в Сирии. В данном случае акцент будет делаться на подготовку иракских военных», – считает он.

По его словам, решение Пентагона никоим образом не отразится на ближневосточном векторе внешнеполитической стратегии США. «Вашингтон сохранит свое присутствие там до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» находится в регионе, – подчеркнул Семенов.

Также, по его мнению, решение США не затронет интересов России в регионе, поскольку Москва напрямую не участвует в иракском урегулировании. «Это дело Багдада и Вашингтона. В каком-то смысле присутствие там США даже отвечает интересам России», – заключил востоковед.

Напомним, в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна говорится о том, что Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД