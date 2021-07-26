Расписавшей машину под российский патруль ДПС эстонке пригрозили штрафом

Местная жительница в Эстонии разместила на своей машине надписи «ДПС» и «Полиция», а также синие полосы, местные власти пригрозили ей крупным штрафом.

Автомобиль BMW с опознавательными знаками российских правоохранительных органов в Эстонии заметили пользователи соцсетей, также машина привлекла внимание полиции, пишет Elu24.ee.

На автомобиль нанесена цветовая схема, характерная для полиции, а также соответствующая надпись и аббревиатура ДПС.

Женщину остановил патруль полиции, за рулем оказалась 23-летняя гражданка Эстонии. По закону цветовые схемы автомобилей служб нельзя использовать частным лицам, это относится как к цветовым схемам полиции, так и к схемам спасателей или скорой помощи. Требование распространяется автомобили служб экстренной помощи из других стран.

Возбуждено уголовное дело, девушку могут оштрафовать до 1,2 тыс. евро или даже арестовать.