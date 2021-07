Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки Эксперт назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России 21 июля 2021, 19:55 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Развитие сельских территорий связано с решением трех базовых вопросов. Это обеспечение их транспортной доступности, стимулирование специалистов для переезда в сельскую местность, а также оказание финансовой помощи оказавшимся в сложной ситуации муниципалитетам. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД томский депутат Владимир Самокиш, комментируя итоги дискуссии «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которую провели единороссы. «Первый фундаментальный вопрос, поднятый «Единой Россией» на сессии – это расширение списка категорий специалистов, которых нужно материально стимулировать для переезда в села. Речь идет о врачах, фельдшерах, работниках культуры и управленцах – там не хватает порой и глав администраций. Все вместе люди этих профессий и делают жизнь на селе жизнью, а не выживанием», – подчеркнул председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Томской гордумы Владимир Самокиш. «Отдельно отмечу важность привлечения ветеринаров, ведь во многих аграрных районах специалисты соответствующего профиля давно перешагнули рубеж пенсионного возраста, а их не хотят отпускать, потому что некем заменить», – пояснил депутат. Вторая важная инициатива «ЕР» касается муниципального и регионального софинансирования развития малых городов и поселений, сказал Самокиш, добавив, что на примере Томской области видно, что этот вопрос не решить, руководствуясь сугубо экономическими соображениями. «Около половины северных поселков у нас было основано в 30-50-е годы, когда сюда хлынул большой поток ссыльных. Также поселения возводились для комсомольских строек или для добычи древесины или нефти. Эти задачи были решены еще в советском прошлом, но люди продолжают там жить. Экономически выгодной составляющей для выделения денег на развитие этих территорий нет. Но это же не значит, что мы должны оставить живущих там селян без поддержки», – подчеркнул депутат. «Когда жителей мало, то денег в бюджете такого городка не хватает, ведь действует подушевой принцип распределения. И обеспечить надлежащее качество жизни для жителей таких поселков и малых городов уже сложно. В результате некоторые населенные пункты в регионе быстро теряют население – люди оттуда уезжают», – посетовал депутат. Самокиш предлагает отразить в народной программе также третий вопрос, важный для северных и сибирских территорий России – развитие транспортной доступности. «В нашей области есть много уголков, где дороги не соответствуют даже средним по стране критериям комфорта передвижения. Руководство субъекта часто принимает решение о прокладке трассы до населенного пункта, исходя из количества проживающих там людей и наличия значимых объектов. Поэтому добиться финансирования строительства асфальтовой дороги к небольшим населенным пунктам не всегда получается», – посетовал Самокиш. Скажем, на севере Томской области есть города Кедровый и Колпашево, поселок Парабель, и туда до сих пор не проведена асфальтовая дорога, посетовал депутат. «В северных регионах надо обязательно проложить асфальтовое покрытие если не до каждого населенного пункта, то хотя бы до каждого райцентра. Я буду ходатайствовать о включении этого вопроса в народную программу. Плюс – нужен подпункт о субсидировании малой авиации. Сперва я предложу его в народную программу через наше региональное отделение «ЕР». Если все пойдет нормально, то затем нужно будет выходить с этим предложением на федеральный уровень», – пояснил политик. В среду на площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий». Как сообщил сайт партии, в дискуссии принял участие заместитель председателя Госдумы, бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни, – в первую очередь, речь идет о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры, отметили участники дискуссии. По их мнению, решение этих вопросов следует закрепить в народной программе партии. «Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», - отметил Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу «Комплексное развитие сельских территорий», что во многом стало возможным благодаря «напористой позиции членов «Единая России» при обсуждении программы с финансовым блоком правительства РФ. «Высказывания Алексея Гордеева о работе с финансовым блоком, о преодолении сопротивления чиновников, вызывают у меня большое уважение», – признался Самокиш. Он поддерживает идею отдельного раздела об аграрной политике в рамках народной программы «ЕР». «В частности, я бы включил все, что касается развития малой авиации, именно сюда, в блок по развитию аграрных территорий. Это на первый взгляд смотрится не совсем правильно, но для зауральских территорий эти проблемы прямо связаны между собой, и они крайне актуальны», – пояснил Самокиш. «Дополнительное субсидирование малой авиации для регионов за Уралом – крайне важный момент. Можно субсидировать с помощью надбавки – возможно, с лимитом перелетов на одно лицо на определенный период», – подчеркнул он. «В общем, в этом разделе я вижу три базовых момента: транспортная доступность, кадровая политика и софинансирование муниципалитетов, оказавшихся в сложной ситуации», – подытожил Самокиш.

МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира» 21 июля 2021, 04:31

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз объяснила Варшаве невозможность немедленной передачи обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского. Как рассказала Захарова в Telegram, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося самолета президента Леха Качиньского. Захарова в ответ указала, что Польше уже не раз объясняли: до завершения в России следствия вещественные доказательства Варшаве передать не могут. Причем следственные действия «проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны». Претензии Варшавы Захарова назвала «несостоятельными», как и «утверждение о бессрочном удержании обломков самолета». Как указала представитель МИД России, «в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий». Польше это не раз объясняли, заявила Захарова. При этом Москва выражала «готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта». Генпрокуратура России просила Варшаву предоставить «копии стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой». Польша пока не ответила. «Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», – заявила Захарова. 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М. Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам 21 июля 2021, 09:27

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает. Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости». «Никуда она не распадется», – добавил он. Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией. «При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик. Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву. Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной. Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini многочисленные штрафы 21 июля 2021, 03:25

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заверила, что не «носится» на своем спорткаре Lamborghini по дорогам со скоростью 300 км/ч. Ивлеева около года владеет Lamborghini и уже «получила сотни штрафов, большая часть которых – за превышение скорости», передает Радио «Комсомольская Правда». СМИ сообщают, что некоторые штрафы выписаны за превышение скорости на 40 и даже на 60 км/ч. Ивлеева в шоу Иды Галич «ЕстьВопросики» заявила: «Мне было крайне неприятно, когда писали, что я пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам еду». Она подтвердила, что «все штрафы за превышение скорости». При этом Ивлеева отметила, что и «на 5 км/ч – это тоже превышение». «А люди думают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч несется и я никого не вижу», – сказала она, подтвердив, что оплачивает штрафы – «постоянно сидит на Госуслугах, заходит раз в два дня, обновляет и все оплачивает». В апреле столичный дептранс эвакуировал Lamborghini Ивлеевой за неправильную парковку. До этого автомобиль Ивлеевой уже эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку. В 2020 году у Ивлеевой за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей. Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море 21 июля 2021, 10:29

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации. В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО. Врач предупредил об опасности витамина D 21 июля 2021, 09:59

Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина. Паршина отметила, что многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо, передает газета «Аргументы и Факты». «Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или ус

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Захарова ответила на призыв заблокировать Sputnik в Чехии 21 июля 2021, 00:10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв шеф-редактора чешского новостного портала Йоганы Говорковой разорвать дипломатические отношения с Москвой и заблокировать Sputnik. Как рассказала Захарова в Telegram, шеф-редактор Forum24 «опубликовала обширную установочную статью». В ней Говоркова рассуждает, что должна сделать партия, желающая получить власть после нынешнего главы правительства Чехии Андрея Бабиша. В частности, Говоркова предлагает разрыв дипотношений, закрытие посольства России, блокировку Sputnik по «примеру Литвы и других стран». Говоря о Sputnik, Говоркова заявила, что «это вражеская пропаганда, свидетельствующая о гибридной войне», которую Чехии необходимо «выиграть». «Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят», – заявила в ответ Захарова. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. СК раскрыл подробности о «частной тюрьме» в Ленобласти 21 июля 2021, 09:57

Подземный бункер во Всеволожском районе Ленинградской области, который СМИ назвали «частной тюрьмой», обнаружили в ходе расследования дела об убийстве, но следов пребывания там людей не нашли, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Мария Добрынина. «По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», – сказала Добрынина, передает ТАСС. По ее словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. «Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», – сказала Добрынина. Она сообщила, что данный бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле на трассе Сортавала – Санкт-Петербург в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. «Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», – сообщила Добрынина. Она уточнила, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. «Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», – сказала собеседница агентства. Она отметила, что к настоящему времени вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию. В понедельник в Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий. Опрошенные ветераны МВД в комментарии газете ВЗГЛЯД предположили, что подземная тюрьма, скорее всего, использовалась либо для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью. Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы Patriot, которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса Patriot. Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости от США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле прокомментировали контакты Германии и США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:25

В Кремле осведомлены, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по «Северному потоку – 2». Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что обе стороны объявят о достижении договоренности по проекту уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бабушку 21 июля 2021, 09:00

Супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка. Об инциденте сообщила в Instagram экс-супруга Пьехи, мать ребенка Наталья Горчакова. По ее словам, она с семьей приехала на летний отдых в поселок Рощино под Петербургом. «Несколько дней назад в поселок заселилась семья известного человека – судьи Владислава Безбородова … с тремя детьми. Мирная атмосфера исчезла. ... До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это все», – рассказала Горчакова. «Петя (сын Пьехи) задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. … И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему их которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», – рассказала мать ребенка. По ее словам, на крики мальчика прибежала его бабушка – мать Горчаковой. «Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. … К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь», – добавила Горчакова. При этом она опубликовала видео, на котором Безбородова призналась, что «бабушку вообще надо было грохнуть». Она также заявила, что «не ударила» ребенка, «а схватила рукой и швырнула его на пол». Помимо этого, жена Безбородова заявила, что ее дети «неприкосновенны» и за них она «ударит кого угодно». В настоящее время сын Пьехи госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya) Сам Стас Пьеха также рассказал подробности инцидента. «Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз», – сообщил Пьеха Пятому каналу. По словам артиста, к таким жутким последствиям привела безобидная дружба между его ребенком и сыном соседки, которая категорически не нравилась женщине. «Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком этой женщины, которая нападала, и моим сыном. В какой-то момент он зашел за ним, она его жестко выгнала из дома, после чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться. … Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой. … Мальчик сейчас второй день обследуется. Смотрят, какие у него повреждения. У него есть тошнота и головокружение, есть ушиб», – пояснил певец. Семья пострадавшего ребенка уже обратилась за юридической помощью. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин сообщил, что женщине, которая избила семилетнего мальчика, с большой долей вероятности может грозить лишение свободы. По его словам, видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, сейчас передана в правоохранительные органы. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, нанесенного здоровью ребенка. «Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Статья зависит от степени вреда здоровью, которую, в свою очередь, установит судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от вреда здоровью будет квалифицировано это преступление и в соответствии с диспозицией, которую предусматривает закон, будет, вероятно, и назначено наказание. Учитывая, что потерпевшему ребенку семь лет, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы, очень и очень вероятно», – заявил Жорин. Адвокат добавил, что многое будет зависеть и от позиции, которую займет подозреваемая или обвиняемая. «Примечательно то, что женщина, не стесняясь, подтвердила на видео, что напала на ребенка, схватила его за руку, кинула на землю, а бабушку, со слов этой женщины, вообще следовало бы убить», – указал правозащитник. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД