Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса Кремль обозначил приоритет в распределении вакцин от ковида «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.

В Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer 20 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports. В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости». Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов. В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины). «Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации. При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата. Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России 20 июля 2021, 14:50

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Проект позволит усилить главное звено в биологической безопасности нашей страны – систему санэпиднадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах «до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Речь идет о программе, которая предусматривает модернизацию системы санэпиднадзора. Это структура является главным звеном в биологической безопасности нашей страны», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам депутата, санэпиднадзор проводит мониторинг, определяет риски и делает прогнозы по различным заболеваниям, в том числе осуществляет генетический контроль за циркулирующими микробами и вирусами. «Эта служба всегда занималась подобной работой, но сегодня это будет делаться на основе современных технологических возможностей. Задуманный проект позволит санэпиднадзору оснащаться структурно, усиливаться, решить вопросы с правовым положением службы», – подчеркнул Онищенко. Собеседник напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2013 году подписал стратегию национальной безопасности в области биологического и химического оружия. «Проект «санитарный щит» создается в развитие этой стратегии. Но мы никогда не останавливали работу в этом направлении», – отметил депутат. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила о том, что «власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 17:42

Фото: Михай Карауш/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», – сказал РИА «Новости» Онищенко. По его словам, существует около 60 врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три – иммунология, эпидемиология и инфектология, а все остальные не специализировались в этой области. «Он (врач) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», – добавил Онищенко. Депутат отметил, что не нужно применять ответственность к людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты. Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму 20 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, считает адвокат Алексей Мельников. «Если указанная информация о наличии офшорной компании у будущего кандидата верна, то можно сказать, что политик не извлек надлежащих уроков из предыдущей ситуации и наступает на одни и те же грабли. Это не может не удивлять. Общеизвестно, что сокрытие такой информации это основание отказать в регистрации такому кандидату. И тем более удивительно, что опытный взрослый человек, находящийся в длительных судебных конфликтах со своей бывшей женой и членами Совхоза, не учитывает это обстоятельство», – рассказал он РАПСИ. По мнению адвоката, Грудинину должно быть очевидно, что к его персоне особо пристальное внимание и потому сокрыть незаконные действия непросто. Ранее стало известно, что бывшая жена Грудинина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена и политика есть доля в иностранной офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Комиссия, уточнил он, уже направила письмо Грудинину, но разъяснений от политика пока не получила. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет 20 июля 2021, 16:12 Текст: Елена Мирошниченко

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». «По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter. Павел Грудинин – российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Бывший депутат Московской областной думы (1997-2011). Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от КПРФ. Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия. КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании 20 июля 2021, 19:00 КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании, заявил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ – единственные, кто противостоит этой команде», – сказал Афонин ТАСС. По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, «кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют». «Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то – наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт – это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», – заключил он. Пресс-служба ЕР ранее сообщала, что в рамках соглашения партиям «предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм». Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID 20 июля 2021, 20:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V». «Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев. Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане. Памфилова назвал иск «Яблока» к ЦИК «подленьким» 21 июля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала иск партии «Яблоко» в Верховный суд России по поводу принятого ЦИК порядка видеонаблюдения «не только абсурдным, но и в какой-то степени подленьким». «Вчера партия «Яблоко» подала иск к ЦИК в Верховный суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. … На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. Проиллюстрирую это лишь одним примером – по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард – для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей», – заявила Памфилова. Он добавила, что «трехсуточная трансляция по всей стране естественно, обошлась бы гораздо дороже». «Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объему увеличится практически в 15 раз?» – добавила Памфилова, передает РИА «Новости». «И это наряду с созданием ЦИК максимально благоприятных условий для «живых» наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение. Надеюсь, что и партия «Яблоко» на этот раз поработает гораздо лучше, чем обычно, когда шуму от неё больше всего, а наблюдателей – «с гулькин нос», – отметила она. Памфилова также указала, что «западноориентированному «Яблоку» стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь». Напомним, «Яблоко» подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы. Верховный суд отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней 20 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Верховный суд России признал законным решение правительства включить коронавирусную инфекцию в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе суда. С коллективным иском в суд обратилось более 1 тыс. россиян, недовольных карантином: по их словам, из-за него им пришлось «ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой». Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» (тоже в числе истцов) не смогла провести запланированный конгресс, что «повлекло материальные потери», указывалось в иске, передает РИА «Новости». Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией. Среди прочего недовольные карантином люди указывали, что в упомянутом перечне нет ОРВИ и гриппа, несмотря на случавшиеся в последнее время вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа. Представители правительства в суде ожидаемо просили отклонить иск, отмечая, что документ издан «в рамках полномочий и соответствует законодательству». Верховный суд встал на сторону ответчиков, ссылаясь, среди прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения, которая за день до решения кабмина России, 30 января 2020 года, присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения. «Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности (заразности), тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности», – отметил ВС РФ. Аргумент про ОРВИ и грипп суд отверг, сославшись на то, что, в отличие от этих инфекций, «COVID-19 ранее среди людей не циркулировал…, является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую скорость передачи». Еще одна причина для введения карантина, указали в ВС России, состояла в риске «быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения» в случае неконтролируемого распространения нового вируса. Истцы пытались оспорить это решение ВС РФ, но апелляционная инстанция отклонила жалобу, и теперь оно считается вступившим в законную силу. Ранее эта же группа истцов – тоже безуспешно – добивалась в Верховном суде отмены масочного режима. Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане 20 июля 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, заявил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер. В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество». Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января» Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В Перу заключили соглашение о поставке вакцины «Спутник V» 20 июля 2021, 18:38 Текст: Евгения Шестак

Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав страны. «Минздрав информирует граждан о следующем – правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее Нигерия стала 68 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», теперь она одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. Эксперт: В 2020 году удалось ликвидировать отставание в строительстве медицинских объектов 20 июля 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

По планам в 71 субъекте России должно было появиться 1359 амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, за первое полугодие текущего года удалось ликвидировать отставание, и количество построенных объектов достигло 1268, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, выступая в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.