В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от COVID-19 Число зарегистрированных в России случаев коронавируса превысило 6 млн «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни 19 июля 2021, 18:11 Текст: Елена Мирошниченко

После тяжелого течения коронавируса, в сравнении с легким, имунный ответ на заболевание выше, тяжелое течение дает высокий титр антител, но также и множество патологий, сообщили в пресс-службе Видновской РКБ. «Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса», – рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, ее слова со ссылкой на пресс-службу приводит РИА «Новости». Уточняется, что надежный естественный иммунитет от коронавируса можно получить, лишь переболев COVID-19 в тяжелой форме, при этом существует риск получить большое количество патологий. «Вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Под ударом оказываются не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. В числе самых частых осложнений после коронавируса – хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения», – рассказала Малиновская. Также отмечается, что переболевшие в тяжелой форме часто испытывают сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли. В пресс-службе добавили, что со временем уровень антител начнет снижаться, вновь сделав организм уязвимым для COVID-19. «Единственный разумный выход – пройти вакцинацию от коронавируса. Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья», – заключила эксперт. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни. В ФОМе рассказали о причинах тревожности у людей старшего поколения 19 июля 2021, 22:20 К традиционным опасениям людей предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время добавился страх заболеть коронавирусом. Работающих пенсионеров беспокоит вероятность увольнения, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Фонда Общественное мнение Лариса Паутова. «Поколение 55+ часто смотрит телевидение, доверяет информации, в том числе о коронавирусе. В итоге получается, что они больше подвержены фейкам вроде тех, что для профилактики COVID-19 якобы надо есть куркуму или имбирь», – считает Лариса Паутова. При этом, по ее словам, опасения по поводу коронавируса имеют и положительную сторону: эти люди чаще носят маски и перчатки, более ответственно относятся к другим эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию. «Их страхи понятны: представители старшего поколения входят в группу риска, они очень тяжело переносят коронавирус, теряют память, имеют неврологические проблемы и другие осложнения», – напомнила аналитик. Помимо этого, россиян, которым «за 55», очень заботит уровень образования в России из-за детей и внуков, а также микроклимат в семьях их детей. Для работающих пенсионеров также характерен страх увольнения. «Еще одной важной особенностью для них является высокая вовлеченность в политику, они чаще смотрят телевизор и политические программы. Молодежи это менее интересно», – резюмировала Паутова. Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Кота указал, что пенсионерам следует выплачивать пособие размером 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса нового типа, передает RT. Парламентарий упомянул про попытки властей ряда регионов создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России 19 июля 2021, 20:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса 19 июля 2021, 18:26

Фото: Jason W. Edwards/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Федеральное медико-биологическое агентство поучило разрешение Минздрава России приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе ФМБА. «Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований первой и второй фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время. Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. Власти Турции допустили закрытие страны из-за нового штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Турецкие власти не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса, но пока такой вопрос на повестке не стоит, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», – заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма. Однако, по его словам, пока «все идет хорошо». «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель – это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем данные из аэропортов», – добавил турецкий министр, передает РИА «Новости». Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Однако в воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что число случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. Эпидемиолог: Волна заболеваемости COVID в Москве пошла на спад 19 июля 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что уже несколько дней в Москве наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом. «Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней», – сказал Лисицын в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи. В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский совет медицинских исследований (ICMR) провел исследования, подтверждающие эффективность «Спутник V» и других вакцин, применяемых в стране, против штамма «дельта». «Да, существующие вакцины эффективны против варианта «дельта» согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», – заявил Н.К. Арору, передает РИА «Новости» со ссылкой на гентство ANI. В Индии сейчас разрешены три вакцины: индийский вариант «оксфордской» вакцины CoviShield, местная Covaxin и российская «Спутник V». «Спутник V» одобрили в Индии в апреле в рамках процедуры ускоренной регистрации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что вакцина работает даже против нового штамма коронавируса. Наместник Соловецкого монастыря извинился за слова о вакцинах 19 июля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о якобы влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и «повреждении» в нем «образа Божьего», признал свои слова непрофессиональными и спорными, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Владыка Порфирий – достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал», – написал Легойда в Telegram. Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день – «основной способ борьбы с пандемией». «Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам», - сказал представитель РПЦ. Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения», проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами. Легойда также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви «последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной». Ранее, как передает РИА «Новости», наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом» «образ Божий остался неповрежденным». Инфекционист объяснил появление новых симптомов коронавируса 19 июля 2021, 17:34

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирус за все время пандемии видоизменился, научился маскироваться под другие обычные вирусные инфекции, у него появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражает иммунную систему человека, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последнее время появились ряд новых симптомов COVID-19, напоминающих ангину, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Кроме того, он подчеркнул, что раньше поражение легких развивалось у пациента где-то к шестым-седьмым суткам, а сегодня это может возникать уже к третьим-четвертым. «Симптомы заболевания действительно меняются, потому что вирус видоизменяется, маскируется под другие обычные вирусные инфекции, активнее происходит заражение, катаральные явления, кишечные симптомы стали более выраженные. Сам по себе коронавирус протекает тяжелее, больше поражаются легкие. Нам уже четко видно, что вирус поменял свои свойства, свою клиническую картину», – говорит Тимаков. Он объясняет, что у вируса появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражают иммунную систему человека. «Именно поэтому мы и просим граждан защититься, поэтому были введены новые меры, решения о том, что шесть месяцев после болезни мы имеем защиту, а после ее нет. Именно поэтому, со слезами на глазах, мы и просим сделать вакцинацию, чтобы защититься от этого вируса. Именно потому, что люди не слушают, больницы переполнены молодыми людьми, болеющими коронавирусной инфекцией», – подчеркивает специалист. Он объясняет, что в отличие от остального мира, где летальность сотые и десятые доли процента, в России она возрастает до 10 %, поскольку население несерьезно относится к вакцинации против коронавируса. Ранее сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний предупредили, что симптомы, полученные во время заболевания коронавирусной инфекцией, такие как кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение полугода после заражения COVID-19 и способны привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения 19 июля 2021, 20:31 Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Британии плохая, снятие ограничений слишком опрометчиво, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альтштейн. «Британия, действительно, бьет антирекорды по заболеваемости. С одной стороны, пошел этот штамм «дельта». Уже примерно месяца полтора, как там принесло много этого вируса, заболеваемость очень высокая», – рассказал Альтштейн. Также он добавил, что в стране «практически сняли все ограничения». «Они надеются на то, что теперь можно рассматривать эту болезнь, как легкую. Но мне кажется, это слишком опрометчиво. Ситуация в целом плохая», – заключил вирусолог. Напомним, на территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. Член СПЧ сравнил наказание за нарушение карантина в Израиле и России 19 июля 2021, 17:45

Фото: Julian Stratenschulte/dpa

/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«В России нарушители самоизоляции подвергаются уголовной и административной ответственности, поэтому опыт Израиля не является для нас уникальным», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя решение властей Израиля возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина. «Опыт Израиля не является уникальным для России», – считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, в 2020 году на законодательном уровне в России были внесены изменения, усиливающие безопасность граждан в период пандемии и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Брод подчеркнул, что согласно Федеральному закону «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение норм самоизоляции предусмотрена уголовная и административная ответственность, поскольку нарушители представляют угрозу здоровью остальных граждан. «То есть любой человек, знающий, что он инфицирован, и покинувший стационар или нарушивший самоизоляцию, может попасть под санкции законодательства. Это и лишение свободы до двух лет, и штраф до 700 тыс. рублей», – пояснил Брод. «Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло смерть человека, то применяются более жёсткие санкции. Но мне о таких случаях неизвестно», – заключил собеседник. Ранее глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. Указывается, что Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», передает ТАСС. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Политолог: Прилепин отбивает часть электората у коммунистов 19 июля 2021, 21:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Руководство коммунистов оказалось в слабой позиции после того, как согласилось обсудить инициативу об объединении со «Справедливой Россией». Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя реакцию ЦК КПРФ на призыв одного из лидеров эсеров Захара Прилепина создать общую партию с коммунистами. «Слова первого зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина о том, что предложение Прилепина должен обсудить президиум партии, выглядят диковато, – призналась политолог Анна Федорова. – Одной из старейших политических сил России не следовало вообще ставить этот вопрос в свою повестку, ведь при создании подобной коалиции коммунисты рискуют окончательно потерять лицо». По ее мнению, в случае объединения с эсерами избирателям сразу станет очевидно, что в стареющей партии не осталось ярких лиц. «Но КПРФ действует по какому-то инерционному сценарию», – недоумевает эксперт. «А вот тактика такого яркого лидера, как Прилепин, понятна – он стремится таким образом «откусить» часть от электората коммунистов. Помимо этого, он лично хочет прыгнуть в более высокую политическую лигу, чем та, в которой он пока находится. Подняться по политической лестнице, укрепить свой авторитет среди левых сил Прилепин сможет как раз в результате демонстративных атак на старые партийные бренды. При этом Прилепин не выходит за рамки левого политического поля», – заключила аналитик. В понедельник сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», писатель Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с призывом создать коалицию в новом созыве Госдумы. Прилепин предложил объявить о создании коалиции 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения «нашей с вами Родины». «А потом начать работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии», – указал эсер. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал предложение Прилепина «предвыборным пиаром», направленным на поднятие низких рейтингов эсеров. Тем не менее, Афонин пообещал, что КПРФ включит этот вопрос в повестку заседания президиума ЦК, передает РИА «Новости». По его словам, эсерам нужно было изначально идти на выборы вместе с КПРФ, а не объединяться с «Патриотами России» Геннадия Семигина и партией «За правду!» Прилепина. Примечательно, что меньше месяца назад руководство КПРФ не пустило Прилепина на свой съезд. Тогда писатель также намеревался предложить коммунистам подписать меморандум об объединении левой коалиции. В «Единой России» заявили о необходимости снижения цен на продукты в ретейле 19 июля 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» в Госдуме предлагают принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания, сообщил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. «Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», – сказал Гордеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». По его словам, региональные органы власти необходимо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Также, считает парламентарий, надо организовать поставки в регионы овощей и фруктов без торговых наценок. «Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», – предложил он. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Политик в своем письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко отметил, что, несмотря на принимаемые меры, некоторые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса, при этом рассказывая другим о «вреде» вакцин, передает RT. Он также подчеркнул, что «вдвойне обескураживают» новости о медработниках, которые повторяют подобные домыслы и отговаривают людей прививаться. «В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», – говорится в письме. Кроме того, Петров предлагает установить ответственность за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины 20 июля 2021, 09:24 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые россияне в ходе вакцинации от коронавируса получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются, в итоге иммунный ответ у них не будет сформирован в достаточной степени, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Аграновский предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В результате иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени, передает радио Sputnik. «Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», – сказал он. Профессор объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма «дельта». «Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под «нулевой» вариант, и вот пришел «дельта». Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», – отметил Аграновский. Он указал, что для того, чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать. Ранее инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД