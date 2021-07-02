Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав

Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины

Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze.

Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса.

«Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник.

При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной.

В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт.

По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки.

«Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский.

Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник.

Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт.

В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону.