Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав

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2 июля, пятница | Последнее обновление — 15:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей
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Питомцы бывшего ректора Высшей школы экономики, осознав себя школярами, которым все можно, начали смело бороться против власти роковой. По формуле «Вы обязаны платить нам много денег, а мы за это станем вас бесстрашно свергать».
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Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
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Одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав
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Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive.
Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости».
По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.
В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.
«Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели.
По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen.
Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.
В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики.
«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту.
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве.
Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России.
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников
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Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.
«Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана.
В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.
В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.
Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.
Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ.
ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР
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Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации.
Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС.
Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций».
При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии.
Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он.
В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины
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Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze.
Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса.
«Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов.
Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник.
При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной.
В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт.
По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки.
«Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский.
Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник.
Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт.
В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону.
Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине
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Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне.
По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС.
Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».
Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она.
«Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр.
Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба.
Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».
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Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит.
Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит.
«От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент.
По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился».
«Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин.
При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует».
По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net.
Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России.
По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram.
Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».
«А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США.
Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море.
У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС.
Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России.
При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки.
Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны.
Опубликовано видео сопровождения фрегата Нидерландов самолетами ВКС
Минобороны России опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива.
На записи можно увидеть, как корабль сопровождают истребители ВКС, передает РИА «Новости».
Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.
Эксперт спрогнозировал последствия глобальной налоговой реформы по плану США
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«Это пример десуверенизации национальных государств», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя решение 130 государств, включая все страны G20, присоединиться к международной налоговой реформе, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций.
«Пока это рамочное соглашение. Оно не означает немедленного введения корпоративного налога на все цифровые компании в мире», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, с одной стороны, это кажется справедливой мерой, поскольку «транснациональные корпорации и большие цифровые компании ищут для себя более удобную налоговую юрисдикцию».
«В результате этого они получают преимущества перед национальными производителями благодаря не своей невероятно эффективной деятельности, а диверсификации ее этапов: производство товаров и услуг происходит в одном месте, продажа – в другом, хранение данных и денег – в третьем, а выплата налогов – в четвертом. На такой модели основан весь глобальный бизнес», – пояснил эксперт.
С другой стороны, Дробницкий указывает на то, что до сегодняшнего дня все существующие в мире юрисдикции были национальными. «И здесь вполне можно понять радость министра финансов США Джанет Йеллен – впервые сделан шаг к созданию наднациональной налоговой юрисдикции. Решение о введении глобального налога станет прецедентом в международной практике», – объясняет политолог.
По его мнению, сама по себе эта мера представляется логичной. «Однако проблема заключается в том, что появление наднациональной налоговой юрисдикции было мечтой «глобального начальства». Его цель – снять с суверенных государств обязанность взимать налоги. А это пример десуверенизации национальных государств, – считает Дробницкий. – Эта сомнительная мера и в определенной степени опасная тенденция».
«Кто собирает налоги, тот и задает тон общения с корпорациями, – поясняет эксперт. – В таком случае любому национальному государству компания может сказать: «Слушайте, к чему нам ваши правила? Их устанавливают те, кому мы платим налоги».
При этом собеседник признает, что говорить о немедленной реализации этого соглашения пока нельзя. «Не надо думать, что глобальный налог начнут взимать завтра. Более того, неизвестно, какой будет реакция американских «левых». Подозреваю, что часть из них будет крайне недовольна таким решением, потому что они ратуют за получение налогов в пользу национальных государств. Для них новая модель налогообложения выглядит менее справедливой», – рассказывает собеседник.
«А так довольно большие средства окажутся в руках международных бюрократов и регулирование деятельности цифровых гигантов будет осуществляться ими», – объяснил эксперт. В этой связи он напомнил о российском законе о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет иностранные технологические корпорации открывать официальные представительства на территории России. По словам политолога, появление юридического лица крупных фирм обеспечит соблюдение ими законодательства России.
«Хорошая новость в том, что решение стран присоединиться к такой реформе вовсе не означает, что такой налог уже введен. Пока только лишь одобрена сама идея. Дальше она будет обсуждаться на разных площадках, – отметил Дробницкий. – Полагаю, такого всеобщего корпоративного налога не будет, но попытки забрать из суверенных юрисдикций в том числе и налогообложение будут делаться по этому и другим направлениям».
«Думаю, в итоге это соглашение «умрет» задолго до его реализации, потому что нас ожидает определенного рода суверенизация цифровой сферы. IT-гиганты будут прижаты и приведены к какому-то порядку скорее крупными сильными национальными государствами, нежели наднациональными структурами», – заключил эксперт.
В четверг 130 государств, включая все страны G20, заявили о решении присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Указывается, что пакет положений будет состоять из двух компонентов. «Первый компонент обеспечит более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших транснациональных корпораций, включая цифровые компании». Второй компонент «направлен на ограничение конкуренции в налоговой сфере относительно корпоративного подоходного налога путем установления глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут применять для защиты своей налоговой базы».
Как уточнила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках первого компонента «ожидается, что права на налогообложение прибыли в размере более 100 млрд долларов будут ежегодно перераспределяться в рыночные юрисдикции». В то же время глобальный минимальный корпоративный подоходный налог по второму компоненту – с минимальной ставкой не менее 15% – «по оценкам, ежегодно будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений».
К соглашению не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности.
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день «историческим для экономической дипломатии». «Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что «гонка уступок» (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима) стала на шаг ближе к завершению», – отметила она.
The Wall Street Journal отмечает, что международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США. «Соединенные Штаты заручились международной поддержкой глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, что стало важным шагом к достижению окончательного соглашения по ключевому элементу внутренних планов администрации Байдена», – указывается в статье.
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МИД: Маневры НАТО в Черном море имеют антироссийский контекст
США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно – для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют «явный антироссийский подтекст». НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.
«Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов», – заявила Захарова.
В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем «Дефендер» и нидерландским фрегатом «Эвертсен» в Черном море.
«Учитывая, что инцидент с «Эвертсен» имел место на следующий день после случая с британским эсминцем «Дефендер» в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами. Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», – отметила Захарова.
Ранее спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что на фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море.
Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства».
Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.
На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Украинцев напугало новейшее российское оружие
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия.
По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова.
По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он.
При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе».
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