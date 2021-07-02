Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса

Опубликован расширенный список симптомов COVID-19

Официальные медицинские рекомендации, принятые в Британии, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19. Ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции.

Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания, передает РИА «Новости».

Так, в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70% заболевших, о кашле – 63%, а о высокой температуре – только 45%.

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций.

Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй – першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей – затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, помимо основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, которые чаще встречаются у молодых непривитых или частично вакцинированных людей, у которых болезнь протекает в легкой форме, но они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле.

В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле – 19% заболевших, головная боль – 16%, кашель – 13, насморк или симптомы, похожие на простуду – 12, усталость – 12%.

Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.

По оценкам авторов, официальный набор – кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса – позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом – усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле – уже 96%. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак – головная боль, для лиц, старше 18 лет – потеря аппетита, от 18 до 54 лет – мышечные боли.

Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.

Ранее был назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов.