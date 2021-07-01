Власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить транспорт в городе Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса 1 июля 2021, 17:00

Фото: "Погоня за тенью", СинтезФильм

Текст: Вера Басилая

Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса. «Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец». Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».

В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса 30 июня 2021, 20:28

Фото: REUTERS/Phil Noble

Текст: Елена Мирошниченко

За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава. Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости». В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса. В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса 30 июня 2021, 21:10

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах. «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V». Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Словения запретила въезд в страну из России 30 июня 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

Въезд в Словению иностранцев из ряда стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой запрещен с 3 июля, сообщается в протоколе очередной сессии словенского правительства. Ужесточение режима въезда коснется всех иностранцев без словенского вида на жительство, включая вакцинированных. Обладатели ВНЖ или граждане Словении, которые прибывают из стран «темно-красного списка», должны будут пройти 10-дневный карантин, передает ТАСС. В списке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Россию и Иран. Сейчас въезд в Словению из России разрешен в случае наличия веской причины, подтвержденной документально. Накануне минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств. Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V» 1 июля 2021, 08:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Переговоры Гватемалы с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины «Спутник V» не подразумевают возврат средств, о котором ранее сообщили СМИ, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес. «Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Prensa Libre. Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки. Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт». Как сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной. Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам 1 июля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. «Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга. Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса 30 июня 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории. «Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru. Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей. В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек. Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Стартовала ревакцинация москвичей «Спутником Лайт» и «Спутником V» 1 июля 2021, 10:05

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V» стартовала 1 июля в 20 пунктах столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы. «Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля. Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. «Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве – «Спутник V» и «Спутник Лайт», – говорится в сообщении. Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. В Крыму решили привить всех сотрудников гостиниц и санаториев 30 июня 2021, 18:55 Текст: Евгения Шестак

Всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100% вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Волченко. По словам министра, должны быть вакцинированы сотрудники средств размещения по всему Крыму, в особенности в Алуште и Ялте. «Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года – безусловно безопасность», – добавил Волченко. Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов. Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Также в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Замглавы МИД Чехии отменил поездку в Россию 1 июля 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации с коронавирусом визит в Россию замминистра иностранных дел Чехии Томаша Крыла отменен, сообщают СМИ. Крыл собирался обсудить с представителями российской стороны вопросы, касающиеся чешской недвижимости в Москве, а также российских владений в Праге. После ответных шагов России на недружественные действия Чехии работа чешского посольства и Чешского дома (культурного центра) оказалась парализована. При этом московская недвижимость Чехии является одной из крупнейших за рубежом. Чешские власти стараются решить проблемы вокруг недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на Denikn. Напомним, минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, включая Россию. 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В России началась повторная вакцинация и ревакцинация от COVID-19 30 июня 2021, 22:02 Текст: Дарья Григоренко

В регионах России началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – заявила пресс-служба министерства. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. Эксперт рассказал, как распознать фейки о вакцинации 30 июня 2021, 20:43

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Фразы «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены» являются маркерами распространяемой в соцсетях ложной информации, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о вреде вакцинации под постами российских звезд, которые привились от COVID. Многие российские звезды, которые привились от COVID-19 и рассказали об этом своим подписчикам в социальных сетях, получили огромное количество комментариев, в которых люди рассказывают о негативном влиянии препарата на организм их близких и знакомых, даже о случаях летальных исходов после прививки. У ряда пользователей появилось подозрение, что эти сообщения написаны не реальными гражданами, а являются бот-атакой по дискредитации вакцинации. «На нашу вакцину идет целенаправленная атака. Атака идет из-за рубежа, тоже совершенно понятная, очевидная, и мы все это понимаем. Это режиссируется, делается профессионально. За первое полугодие мы выявили 30 тыс. фейков, более 20 тысяч из которых связаны с коронавирусом, вакцинацией, локдауном. За весь прошлый год, для сравнения, мы выявили 35 тыс. фейков», – рассказывает Малькевич. Соответственно, он убежден, что большинство комментариев о вреде вакцинации в интернете – специально спланированная акция, которая очень грамотно режиссируется и направляется. «Конечно, есть базовые правила медиаграмотности, которые сформулированы Общественной палатой. Мы должны научиться элементарным основам фактчекинга. Очень надеемся, что уже с осени начнутся уроки медиаграмотности в школах», – рассказывает собеседник. Он рассказывает, что для того, чтобы не дать обмануть себя в Сети, каждый гражданин должен приучить себя проверять аккаунт, который распространяет информацию, в частности, как давно была создана пользовательская страница, сколько у этого человека друзей и реальных авторских постов. «Обычно, если у пользователя несколько друзей, мало своего контента, нет авторских оригинальных постов, а только какие-то перепосты, то скорее всего это специально сделанная бот-фейк страница для разгона ложной информации для так называемых вбросов», – делится Малькевич. Кроме того, по словам эксперта, подсказкой могут стать такие фразы в сообщении, как «не рефлексируй, распространяй», «у меня знакомая из администрации, она точно знает», «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены», «есть жертвы, угроза жизни людей». Все это базовые маркеры фейка, говорит Малькевич. «И хочу напомнить, что Общественная палата России требует пересмотреть, отредактировать, усилить закон о борьбе с фейками. Сейчас он не работает», – заключил специалист. Ранее Малькевич рассказал, что за последние полгода количество фейковой информации в Сети по сравнению с прошлым годом возросло на 50%. Тематике вакцинации посвящено около 10 тысяч фейков, а коронавирусу – восемь тысяч. Меньшая часть приходится на тему выборов – 2200. Губернатор Краснодарского края смягчил ограничения для туристов 30 июня 2021, 20:00 Текст: Дарья Григоренко

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. «С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Вениамин Кондратьев», – сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Уточняется, что согласно документу детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы региона не потребуется результат ПЦР-теста. В результате, с учетом внесенных изменений, заселяющимся с июля туристам необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Кроме того, будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде, разъясняет администрация. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется «свежий» отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19». На сайте также отметили, что с 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. ВОЗ сообщила об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в КНДР 30 июня 2021, 17:35 Текст: Дарья Григоренко

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили в пресс-службе ВОЗ. «ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Уточняется, что согласно данным о COVID-19 на 24 июня, представленным властями КНДР, в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Напомним, что в апреле северокорейский вождь Ким Чен Ын признался в том, что стране предстоит пережить голодные времена. В КНДР уже свернули работу многие посольства и гуманитарные организации. Причиной тотальной нехватки продовольствия стал сверхжесткий коронавирусный карантин. Власти боятся, что враги народа и диверсанты попытаются ввезти в страну вирус COVID. А поэтому импорт продовольствия из-за рубежа перекрыт. Опубликован расширенный список симптомов COVID-19 1 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Официальные медицинские рекомендации, принятые в Британии, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19. Ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции. Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания, передает РИА «Новости». Так, в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70% заболевших, о кашле – 63%, а о высокой температуре – только 45%. Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций. Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй – першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей – затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, помимо основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, которые чаще встречаются у молодых непривитых или частично вакцинированных людей, у которых болезнь протекает в легкой форме, но они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле. В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле – 19% заболевших, головная боль – 16%, кашель – 13, насморк или симптомы, похожие на простуду – 12, усталость – 12%. Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход. По оценкам авторов, официальный набор – кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса – позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом – усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле – уже 96%. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак – головная боль, для лиц, старше 18 лет – потеря аппетита, от 18 до 54 лет – мышечные боли. Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией. Ранее был назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов.