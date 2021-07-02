Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе».

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Путин подписал закон о бесплатной трансляции 20 телеканалов в интернете 1 июля 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября. Ранее сообщалось, что в России планируют создать Фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем 1 июля 2021, 03:59

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море. У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС. Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России. При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки. Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны. Путин пообещал поддержку Белоруссии 1 июля 2021, 12:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС. Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах. Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении. Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику. Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии 1 июля 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в том числе запрещает отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете. Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, передает ТАСС. Разработчики закона подчеркивали недопустимость смешения и приравнивания действий «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Санкции за нарушения этого закона пока не установлены. Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира 1 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели китайской газеты «Гуаньча» оценили заявления Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира закончился. «Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – выразил мнение один из читателей. «Смотрю на Штаты – на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», – отметил другой пользователь, передает РИА «Новости». «Поэтому самые агрессивные – это Соединенные Штаты», – считает еще один комментатор. «Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!» – подытожили читатели. Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется. В Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка 1 июля 2021, 10:46 Текст: Алина Назарова

Власти Кемеровской области установили личность сотрудника отдела образования в мэрии Новокузнецка, который общался с женщиной, отправившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о ремонте детского сада. Подтверждений тому, что заявительнице угрожали, не найдено, сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. «Установлено, кто общался с заявительницей, сотрудница отдела образования уже была опрошена правоохранительными органами. (Внутренней проверкой установлено, что) заявительницу не просили отозвать ее обращение на прямую линию, угроз в ее адрес не поступало», – сказала Балакирева, передает ТАСС. Накануне в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса. По решению главы региона в образовательном учреждении будет проведен полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и будет завершен до конца лета. Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам 1 июля 2021, 22:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи. «У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ. Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог. Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%). Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация. Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына. «Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался. Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей». Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко. Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог. Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт. Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик. В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. «Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки. Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обязал зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России 1 июля 2021, 10:54 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании должны открывать филиалы или представительства на территории России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в России, которые будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний», говорится в документе на официальном портале правовой информации. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства России, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя, передает ТАСС. Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства, Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Путин и Лукашенко обсудили санкционное давление на Белоруссию 1 июля 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику, сообщает пресс-служба Кремля. «Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», – говорится в сообщении Кремля. В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Уголовная ответственность введена за организацию работы нежелательных НПО 1 июля 2021, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

За организацию, участие и финансирование деятельности нежелательных в России иностранных или международных неправительственных организаций (НПО) вводится уголовная ответственность, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее статья 284.1 УК предусматривала единую ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы – от двух до шести лет, передает ТАСС. Сейчас же эта статья включает три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО. Напомним, ранее Путин подписал закон о запрете гражданам России участвовать в деятельности нежелательных в стране неправительственных организаций (НПО) за пределами государства. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что этот закон является упреждающей мерой. Глава Забайкалья поручил найти средства на повышение зарплаты пожарным после жалобы Путину 1 июля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства на повышение заработных плат сотрудникам «Забайкалпожспас», которые пожаловались во время прямой линии президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе правительства региона. Пожарные из села Мангут Кыринского района рассказали президенту, что работают в региональной структуре «Забайкалпожспас» и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором региона, прокуратура Забайкалья после обращения начала проверку. «На повышение оплаты для пожарных «Забайкалпожспас» требуется дополнительно ежегодно порядка 250 миллионов рублей. Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в министерство финансов России и в аппарат полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчетами», – передает РИА «Новости» слова губернатора Осипова. По данным пресс-службы, около 1,1 тыс. сотрудников краевых пожарных формирований получают зарплату согласно МРОТ. Первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер отметил, что региональное министерство финансов предпримет все меры, чтобы изыскать средства на зарплату работников ведомства. «Если где-то в бюджете образуется экономия, мы эти деньги сейчас сдвинем и направим на решение вопроса по повышению зарплаты именно сотрудникам «Забайкалпожспас». Также по поручению губернатора создадим комиссию, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении», – подчеркнул он. Губернатор Забайкалья добавил, что о решении по повышению зарплат федеральным пожарным было известно ещё в 2019 году, но никаких предложений представлено не было. Сейчас планируется провести служебную проверку. В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных России государств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за пьяную езду 1 июля 2021, 13:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Изменения внесены в ст.264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»), передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение». Авторы приводили статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по ст. 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200-300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду. Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 1 июля 2021, 12:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Закон устанавливает, что информацию о входящих и исходящих звонках пропавшего, а также его местоположение можно будет получить на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, передает ТАСС. Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов после получения сообщения о пропаже человека. При этом суд должен быть уведомлен об этом также в течение суток. Напомним, 8 июня Госдума разрешила искать пропавших людей по геолокации.