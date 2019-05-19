Феминистки не смогли лишить Алена Делона «Золотой пальмовой ветви»

Знаменитый французский актер Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь», хотя ряд общественных организаций пытался этому помешать, сообщают информационные агентства.

Награду ему вручили за вклад в кинематограф. Церемония традиционно прошла Каннах, передает РИА «Новости».

После вручения награды была показана криминальная драма 1976 года «Мсье Кляйн», в которой Делон сыграл главную роль.

При этом актер сомневался, следует ли ему принимать награду, но решил не отказываться от нее и отдать дань уважения всем режиссерам, с которыми работал.

Напомним, в интернете появилась петиция с требованием не вручать артисту «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля из-за его политических взглядов и критики гомосексуализма. Его также обвинили в физическом насилии в отношении женщин и напомнили о его поддержке французской партии «Национальный фронт».

В частности, оставить актера без награды требовали организации «Женщины и Голливуд» и «Решайтесь на феминизм», передает RT.

Организаторы фестиваля в ответ заявили, что не откажутся от своих планов наградить Делона.