Пушков защитил Алена Делона от «тоталитарной идеологии» США

Сенатор Алексей Пушков вступился за знаменитого французского актера Алена Делона после того, как в интернете появилась петиция с требованием не вручать артисту «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля из-за его политических взглядов и критики гомосексуализма.

«Американская петиция требует не давать 83-летнему Алену Делону золотую Почетную Пальму Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф из-за его политических взглядов. Из США хотят диктовать миру, какие взгляды верные, а какие нет. Тоталитарная идеология «made in USA», – написал Пушков в Twitter.

О том, что французский актер Ален Делон станет обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля 2019 года за вклад в кинематограф стало известно еще в середине апреля. «В 2019 году Каннский кинофестиваль принял решение наградить почетной «Золотой пальмовой ветвью» Алена Делона, чтобы почтить его невероятный вклад в историю седьмого искусства», – сообщили тогда организаторы фестиваля, назвав Делона «гигантом, живой легендой и мировым символом (кинематографа)».

Почти сразу решение организаторов фестиваля подверглось критике. Так, основательница некоммерческой организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверштейн сочла Делона недостойным награды из-за его высказываний о том, что однополым парам нельзя усыновлять детей. Актеру также напомнили его высказывания о том, что современные женщины становятся похожими на мужчин, а Франция должна оставаться «страной белой расы».

«Многих должно расстроить, что в Каннах наградят сексиста, расиста и гомофоба», – написала Сильверштейн в Twitter.

Кроме того, в Сети появилась петиция против награждения Делона, которая к 16 мая набрала более 22 тыс. подписей. Ее авторы обвинили актера в физическом насилии в отношении женщин и напомнили о его поддержке французской партии «Национальный фронт».

Организаторы фестиваля, впрочем, решили не отказываться от своих планов наградить Делона. «Мы не даем Алену Делону Нобелевскую премию мира», – заявил арт-директор фестиваля Тьерри Фремо, пишет Variety. Он подчеркнул, что Делона собираются отметить «как артиста» и «воздать должное его достижениям в киноиндустрии», которые никак не связаны с политической позицией актера.

Ален Делон – французский актер театра и кино, режиссер и сценарист. Наибольшую известность он получил благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Ален Делон является обладателем премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А – Международный Каннский кинофестиваль. В этом году кинофестиваль проходит с 14 по 25 мая, его открыл фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают».