В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве Отец сбившей детей москвички рассказал о ее состоянии 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице.

Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке 18 июля 2021, 23:53

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии. «Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика. Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание. В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере интернет, говорится в статье. Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? Умер второй сбитый девушкой на переходе в Москве ребенок 17 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других в пятницу на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице, сообщили в столичном управлении ГИБДД. «Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года», – приводит слова источника ТАСС. Ранее Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве 17 июля 2021, 15:26 Текст: Вера Басилая

Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд. «С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание. Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье. Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. На Кубани львица напала на ребенка 17 июля 2021, 15:34 Текст: Вера Басилая

В Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья. Полиция Кубани проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти. В настоящее время ребенок госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ г. Армавира», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Также в пресс-службе отметили, что дикие животные на базе отдыха содержаться в клетках. В настоящее время по материалу проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка произошедшему. Ранее медведь растерзал дрессировщика и его сына в цирке в Подмосковье. Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Немец сравнил темпы развития Москвы и Берлина 19 июля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина и пришел к выводу, что российская столица меняется быстрее и лучше немецкой. В качестве аргумента обозреватель привел личные впечатления от пароходной прогулки по Москве-реке, во время которой услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting. «Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему», – пояснил Шульц, передает РИА «Новости». Публицист обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос. Еще одним достижением российской столицы Шульц называет создание Московского центрального кольца (МЦК). «Оно (МЦК) функционирует, как описано в докладах, с новыми поездами и суперсовременной системой оплаты проезда. По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. … Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу», – высказался немец. Шульц также высоко оценил строительство новых станций московского метро, офисов для создания рабочих мест вне центра города, автомобильных дорог, создание парка «Зарядье». Автор заключил, что это место олицетворяет стремительные изменения, произошедшие в Москве в последние годы. Определены сроки начала коммерческих беспилотных перевозок пассажиров в России 16 июля 2021, 20:32

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минтранс рассчитывает, что коммерческие беспилотные перевозки пассажиров и грузов на всех видах транспорта будут доступны в России к 2030 году, что позволит снизить стоимость логистических услуг, а также количество погибших в ДТП. Эта цель будет достигнута в рамках реализации отраслевой стратегии цифровой трансформации, разработанной министерством. «К 2030 году комплекс инициатив министерства обеспечит коммерческое использование беспилотников на всех видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. В министерстве отметили, что товары между Азией и Европой через Россию будут доставлять отечественные и иностранные автономные грузовики. При этом помимо увеличения скорости перевозок и снижения стоимости транспортно-логистических услуг реализация стратегии позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП за счет использования беспилотных автомобилей, считают в Минтрансе. «Оформление грузоперевозок в цифровом виде и технологическая бесшовность процедур на границах увеличат объем транзита через страны ЕАЭС в 10 раз. Количество часов на прохождение контрольных мероприятий железнодорожными и автоперевозчиками на погранпереходах снизится более чем на 90%», – добавили в министерстве. Ранее Минтранс заявлял о начале реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 «Нева», соответствующее соглашение было подписано с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) и целым рядом компаний. Замминистра Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров. Напомним, в июне 2016 года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2016 сообщил, что компания рассчитывает начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2025 году. Эксперт рассказал, как можно было избежать гибели детей на пешеходном переходе в Москве 19 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости, притормаживать, как и другие машины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя ДТП со сбитыми на пешеходном переходе детьми. Днем 16 июня 18-летняя москвичка, находясь за рулем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе семью с детьми. Все трое детей получили тяжелые травмы. Оба мальчика трех и пяти лет умерли в больнице, девятимесячная девочка, которую везли в коляске, продолжает бороться за жизнь. По словам девушки, она не увидела пешеходов, потому что ее ослепило солнце. Отметим, что в полосе правее перед зеброй остановился автомобиль. «По себе и своим друзьям скажу: все зависит от опыта вождения. У меня тоже был подобный случай, но, слава Богу, я никого не сбил. Но тем не менее чуть не попал в серьезное ДТП: загорелся зеленый, я на скорости подъезжал к перекрестку, в правом ряду перед стоп-линией стояла машина. Стояла не просто так, пропускала летящий на скорости автомобиль. И тогда я интуитивно начал подтормаживать и избежал аварии, хотя не видел никакой помехи», – говорит Солдунов. Поэтому просто необходимо обращать внимание на всех участников движения, следить за их действиями, продолжает автоэксперт. Когда справа тормозит машина, а водитель видит, что у него нет видимости, то обязательно надо сбавлять ход. Это, по словам собеседника, приходит с опытом, но лучше этому сразу учиться. «Особенно перед пешеходными переходами нужно быть крайне внимательными. Я не хочу никого осуждать, но если ты за рулем, владеешь транспортным средством повышенной опасности, то все равно нужно на такие, казалось бы, мелочи обращать внимание. Особенно на нерегулируемых перекрестках. То есть необходимо смотреть за дорожной ситуацией, и если ты видишь, что автомобиль затормозил справа – снижай скорость и останавливайся тоже», – рекомендует специалист. Кроме того, он усомнился, что солнечный свет мог настолько ослепить девушку, что она не заметила ни начало пешеходного перехода, при переезде через который, согласно ПДД, даже при отсутствии людей на всей улице следует притормаживать, ни машину, остановившуюся в правом ряду. «Тем более, если слепит солнце, снижать скорость надо. Дорожку она все равно так или иначе видела с одной или с другой стороны. Скорее всего, тут сыграл наш русский «авось» или элементарная нехватка опыта. Я ей очень сочувствую, но беда произошла... И, к сожалению, во всей ситуации виновата она, как не крути», – считает Солдунов. Кроме того, он призвал пешеходов даже на пешеходных переходах переходить дорогу с большей осторожностью. То есть приближаясь к дороге, лучше сто раз посмотреть, лишний раз подождать, ни в коем случае нельзя бежать. «Не нужно надеяться на то, что машина притормозит, она не умеет внезапно останавливаться, ей все равно требуется какой-то временной промежуток. Поэтому я бы хотел предупредить самонадеянных пешеходов, чтобы они всегда смотрели на дорогу лишний раз. В Америке даже есть кладбище, где написано: «Они были правы». Понятно, что автомобилист не прав, но беда тем не менее случается. Поэтому необходимо уважительно с обеих сторон относиться друг к другу. И пешеходам, и автомобилистам», – заключил автоэксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД побеседовала с экспертами на тему того, что же стало причиной ДТП с детьми, какое наказание грозит молодой автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. Следствие намерено отправить под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 13:51 Текст: Вера Басилая

Следствие просит Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. По предварительным данным, девушка была пьяна, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы», – цитирует РИА «Новости» Лазарева. Он добавил, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 18 июля 2021, 08:37 Текст: Ксения Панькова

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – приводит РИА «Новости» сообщение. Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области действует предупреждение о высокой пожароопасности. Накануне научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказали, что жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными.