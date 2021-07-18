Сбившая на переходе троих детей москвичка вызвала волну гнева

Решение столичного суда отправить под домашний арест 18-летнюю москвичку, сбившую на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли, вызвало волну возмущения как в блогосфере, так и среди политиков. Что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем?

В пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже.

За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter.

В свою очередь СК повторно инициировал передачу дела от полиции. «Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следом столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение сбившей троих детей на пешеходном переходе девушке и поместить ее под стражу в СИЗО. По мнению прокуратуры, обвинение должно быть предъявлено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По части 5 статьи 264 предусмотрено до семи лет лишения свободы, а сейчас девушке предъявлено обвинение по третьей части той же статьи, по которой ей грозит до пяти лет заключения.

Обращает на себя внимание статистика ДТП с участием детей: только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка. Поэтому вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. На этом фоне в медиасфере многие возмутились решением Никулинского суда в отношении москвички, вспомнив другие резонансные ДТП, включая дело «пьяного мальчика».

«Это не «спорный» случай. Все ясно, как тот страшный ясный день. Вот пешеходный переход. Вот дети с мамой и бабушкой. Вот нормальный автомобилист пропускает пешеходов. И вот – она, убийца по фамилии Башкирова. Нет ни одной причины, по которой убийца двоих детей не могла быть немедленно взята под стражу. И сейчас, за неимением судейской воли, поднимается волна народного, вполне понятного гнева», – пишет публицист Игорь Мальцев.

«Поскольку дело касается смерти двух или более лиц с отягчающими обстоятельствами, Валерия Башкирова должна находиться не под домашним арестом, а в СИЗО. Вина Валерии Башкировой, в соответствии с законодательством и процедурами, должна быть зафиксирована следствием и доказана в судебном процессе. После чего Валерия Башкирова должна сесть по полной программе», – вторит специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

«Едешь, сбиваешь детей на пешеходном переходе [...] И вот – домашний арест. Говорил много раз и повторю снова: каждое такое мутно-непонятное для людей решение убивает веру в государство, правосудие и справедливость», – добавляет тележурналист Андрей Медведев.

Менее категоричен в оценках депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. «Сейчас речь идет лишь о мере пресечения, затем суд вынесет приговор. Если будет доказано, что девушка была за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что привело к гибели двоих детей, то ей грозит до 15 лет», – сказал Лысаков газете ВЗГЛЯД.

«Все это должно установить следствие. Но уже есть свидетельские показания и камера все зафиксировала – девушка двигалась хоть и на небольшой скорости, но не смотрела на дорогу. Судя по всему, она торчала в телефоне. А это приводит к таким ужасным трагедиям. Гибель детей – цена легкомысленного поведения за рулем», – констатировал парламентарий.

«На мой взгляд, происходящее в очередной раз подтверждает необходимость максимально ужесточать наказание за любой посторонний предмет в руке. Это не касается случаев, когда гаджеты прокладывают маршрут – они, как правило, закреплены. А вот чего точно не должно быть в руке водителя, так это телефона, электробритвы, губной помады, стаканчиков с кофе, яблок и так далее. В Израиле и во Франции за это просто штрафуют. Но в России для этого нужны, во-первых, изменения в законодательстве, а во-вторых – грамотно отлаженная работа камер видеонаблюдения, которые будут четко фиксировать, что у человека в руке», – пояснил собеседник.

«Тогда мы сможем избежать подобных трагедий. Этот случай, как никакой другой, показал, что легкомысленность за рулем может привести к тяжелейшим последствиям. С другой стороны, в последнее время все чаще звучат предложения ужесточать наказание, если жертва – ребенок. Также есть идея привязать сумму штрафов к стоимости машины. На мой взгляд, такая дифференциация недопустима. Любая жизнь дорога», – подчеркнул парламентарий.

«Возвращаясь к теме домашнего ареста – сейчас идет определенная либерализация уголовно-процессуальных мер. Понятно, что девушка неумышленно сбила детей. Если ее оставить дома, это не значит, что она сядет за руль и собьет еще нескольких детей. Более того, такая мера никак не скажется на приговоре и на наказании. Я надеюсь, что суд примет объективное решение и вынесет справедливый приговор», – сказал Лысаков.

В свою очередь адвокат Шота Горгадзе счел домашний арест «несправедливым, но законным».

«Многие ошибочно воспринимают следственный изолятор как некую меру наказания. Это не так.

Наказание последует после того, как пройдет суд и будет вынесен обвинительный приговор. А следственный изолятор нужен для того, чтобы оградить общество от опасного лица. Поэтому мы, руководствуясь эмоциями, не должны считать, что раз девушка совершила ужасный поступок, она обязательно должна находиться в СИЗО. Мы должны исходить из того, опасен этот человек для общества или нет», – отмечает адвокат.

«Очевидно, что эта девушка, выезжая на своем автомобиле из дома, не собиралась никого убивать. Очевидно, что она не была преступником до момента совершения ДТП, и изолировать ее от общества нет никакой крайней необходимости. Дальше будет судебное разбирательство. Суд вынесет приговор, и она понесет наказание согласно вынесенному приговору. Скорее всего, это будет 5 лет колонии поселения. Это детский лепет и несерьезное наказание, но такова практика», – пояснил собеседник.

«Я понимаю возмущение общественности. Я понимаю, что сжимаются кулаки, когда речь идет о жизни детей. Я очень сочувствую маме этих детей, но мы должны хотя бы косвенно вспоминать, что за рулем оказался вчерашний повзрослевший подросток, – полагает Горгадзе. – Это страшная трагедия. Конечно, это преступление. Конечно, она понесет наказание. Конечно, ей теперь жить с этим всю жизнь. Но это не та ситуация, когда ее надо пинать ногами и добивать».

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«При этом обществу стоит обратить внимание на блогеров, которые бравируют тем, как они носятся на дорогих автомобилях, совершают ДТП, а затем выходят сухими из воды благодаря профессиональной работе юристов. Лучше на них обратить внимание. Но нет, мы проглатываем это», – с сожалением констатировал адвокат.

«Вспомните, та же Мара Багдасарян, которой выписано несколько сотен штрафов, создавала угрозу жизни людям. Все на это смотрели как на шоу, никто ее не трогал. Поэтому за такие вещи нужно ужесточать наказание и смотреть на предысторию человека. Одно дело, когда мажор гоняет по городу на автомобиле со скоростью 200 км/час, другое дело – когда девочка-дурочка зазевалась. В первом случае наказание должно быть максимально жестким, а во втором, если это случайность – надо разбираться», – сказал Горгадзе.