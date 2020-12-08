СК закончил следствие по делу судмедэксперта о «пьяном мальчике»

Завершено расследование в отношении кировского судмедэксперта Сергея Насонова, который заявил об алкоголе в крови погибшего в ДТП под Кировом ребенка, сообщил Следственный комитет.

«Уголовное дело (в отношении Насонова – прим. ВЗГГЛЯД) направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, судмедэксперт в заключении указал неверную причину гибели ребенка и ложные сведения о том, что в крови у него был этиловый спирт.

«После извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия. Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола», – добавили в СК.

Также образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней вне холодильной камеры, это могло испортить образец, пояснили в ведомстве. «После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения», – отметили в СК.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал. Позднее Насонов все же заявил, что сбитый ребенок был трезв.

После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.