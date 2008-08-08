Лишенная прав Багдасарян умудрилась накопить новые штрафы

Судебные приставы разыскивают пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян из-за долгов по штрафам за неправильную парковку.

Один из столичных отделов ФССП оштрафовал Мару Багдасарян на общую сумму в 5 тыс. рублей и возбудил против нее два исполнительных производства. Ранее приставы выписали стритрейсерше два штрафа по 2,5 тыс. рублей из-за просрочки по оплате штрафов за парковку, пишет Life.

Первый штраф Багдасарян получила за парковку возле дома № 7 в Малом Златоустинском переулке, второй – за неоплату парковки на Кутузовском проспекте. В итоге приставам предстоит взыскать со стритрейсерши 10 тыс. рублей. При этом нарушения ею были совершены уже после лишения прав.

Издание отмечает, что в протоколах упоминается Мара Багдасарян и ее Mercedes-Benz S63 AMG, но с новыми номерами, а не теми, по которым гонщицу хорошо знают столичные дорожные полицейские.

Ранее Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.

Напомним, 20 июля адвокаты стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловали решение суда, признавшего законным отказ ГИБДД выдать ей водительское удостоверение.