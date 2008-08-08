Лишенная прав Багдасарян умудрилась накопить новые штрафы

Взгляд
28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...

Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
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Кобзарь во стане русских воинов

Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему. Подробности...
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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Лишенная прав Багдасарян умудрилась накопить новые штрафы

             28 августа 2018, 09:26
          Фото: Андрей Никеричев/mskagency.ru
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Судебные приставы разыскивают пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян из-за долгов по штрафам за неправильную парковку.

          Один из столичных отделов ФССП оштрафовал Мару Багдасарян на общую сумму в 5 тыс. рублей и возбудил против нее два исполнительных производства. Ранее приставы выписали стритрейсерше два штрафа по 2,5 тыс. рублей из-за просрочки по оплате штрафов за парковку, пишет Life.

          Первый штраф Багдасарян получила за парковку возле дома № 7 в Малом Златоустинском переулке, второй – за неоплату парковки на Кутузовском проспекте. В итоге приставам предстоит взыскать со стритрейсерши 10 тыс. рублей. При этом нарушения ею были совершены уже после лишения прав.

          Издание отмечает, что в протоколах упоминается Мара Багдасарян и ее Mercedes-Benz S63 AMG, но с новыми номерами, а не теми, по которым гонщицу хорошо знают столичные дорожные полицейские.

          Ранее Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.

          Напомним, 20 июля адвокаты стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловали решение суда, признавшего законным отказ ГИБДД выдать ей водительское удостоверение.


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