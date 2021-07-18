На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2»

Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон

«Очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в Белый дом, несмотря на все противоречия между Германией и США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги визита Ангелы Меркель в Вашингтон.

«Приход Байдена к власти в каком-то смысле вывел трансатлантические отношения на новый уровень. По мировоззрению и убеждениям новый президент США гораздо ближе Меркель, чем его предшественник Дональд Трамп. Поэтому наиболее острые противоречия между Германией и США будут смягчаться», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

При этом ряд разногласий между Берлином и Вашингтоном сохранится и будет носить объективный характер. «Между сторонами есть противоречия как в торгово-экономической сфере, так и во внешней политике. Это касается, в частности, «Северного потока – 2», инвестиционного соглашения ЕС с Китаем и отношений с Россией», – уточнил он.

«Тем не менее очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в США. Это показывает значимость трансатлантических отношений для обеих сторон», – полагает политолог.

«Также значимо, что позиции глав США и Германии в отношении «Северного потока – 2» остались прежними. Понятно, что в ходе визита никто свое мнение менять бы не стал, поэтому было зафиксировано наличие разногласий «между добрыми друзьями». Но при этом Меркель согласилась с Байденом в том, что «Северный поток – 2» не должен стать альтернативой украинскому транзиту», – считает Кортунов, добавив, что «на Россию будут продолжать оказывать давление по этой линии».

В то же время для Байдена вопрос «Северного потока – 2» окончательно не закрыт, и борьба против этого проекта будет вестись в разных форматах. «В частности, США могут бороться против него на стадии сертификации в Евросоюзе или они могут настоять на том, чтобы мощности газопровода использовались не на 100%. В таком случае окупаемость проекта будет под вопросом», – пояснил Кортунов.

Собеседник добавил, что в США с интересом ожидают результатов выборов в Германии. «От того, кто победит – партия «Зеленые» или блок ХДС/ХСС – будет зависеть многое, в том числе и позиция Германии по «Северному потоку – 2», – заметил эксперт.

Отдельного внимания заслуживает противоречивость «Вашингтонской декларации», которую одобрили Меркель и Байден. «С одной стороны, им удобно воспринимать Китай и другие страны, как врагов, из-за якобы авторитарных режимов. С другой стороны, у Запада есть союзнические отношения с Турцией, которую демократией тоже не назовешь. То же самое касается и важного партнера для США и ЕС – Саудовской Аравии, – указывает политолог. – Если говорить о правах человека, то в Пекине эти права наверняка защищены гораздо лучше, чем в Эр-Рияде».

«Поэтому все эти декларации хороши, когда они имеют общие основания для всех участников. А когда речь заходит о конкретных странах и направлениях внешней политики, то США зачастую отходят от этих принципов», – заключил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России».

Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей».

Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».

Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня».

Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества».

Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.

Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии.

Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камалой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами».