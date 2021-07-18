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На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2»
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Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток – 2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений в Россий, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.
«Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», – сказал он в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, ответственность за неудачу в этом противостоянии лежит на правительстве. По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран.
Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Владимира Зеленского обсудить «Северный поток – 2» в нормандском формате заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров, но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
Гельман: Украинцы не хотят возвращения Донецка и Луганска
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Новые нормы закона о государственном языке на Украине показывают, что «украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят». Об этом в своем блоге заявил живущий сейчас в Черногории бывший российский галерист Марат Гельман.
«В Украине конституционный суд подтвердил законность и одновременно вступает в силу в полном объёме, закон о языке, - написал Гельман в своем Facebook. - Ну, допустим, политики решили что журнал Шо и русскоязычные украинские поэты Александр Кабанов, Борис Херсонский и ещё ряд товарищей (которых немало) – запланировано пострадавшие. Ну, типа, решение принимается в сложной обстановке, мы понимаем что будут потери, что нарушаются права, но в конце концов, вон коронавирус показал, что иногда для спасения жизней надо права человека нарушать, иначе никак. Согласен».
«Но как они собираются при таком законе возвращать Донецк и Луганск? Ну вот, по моему мнению, этот закон фактически закрывает эту возможность как таковую», - задается он вопросом.
Этот пост набрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи подвергли критике позицию Гельмана. Поэтому спустя несколько часов, он выпустил новый пост с объяснением своей позиции.
«Конечно обобщение - большой грех, но если судить по комментам в моем предыдущем посту, украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят. Не хотят, не верят в реальность возврата, понимают что это может сильно поменять уже сложившийся баланс в Украине, - написал экс-галерист. – В этом случае закон, да нужный. Вопрос только в том, почему нет ни одной политической силы которая говорит открыто то, о чем все думают».
Он пояснил, почему считает закон о языке и возврат территорий - противоречащими действиями. По его мнению, языковой вопрос всегда будет аргументом за особый статус Донбасса в рамках Нормансдкого формата. «Там не будут отмахиваться, как у меня в комментах, «такой проблемы нет и точка» , там будут спрашивать, как обеспечиваются права русскоязычного меньшинства. В свою очередь, особый статус неприемлем для украинцев. Ну и вот вам тупик», – констатировал Гельман.
Напомним, Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала это решение. Она указала, что в Конституции Украины говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом».
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«Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2»
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Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
«Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он.
Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера.
Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2».
Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2».
Саакашвили раскрыл план американцев по захвату Донецка
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе Соединенные Штаты подготовили план по захвату Донецка.
Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города, передает РИА «Новости».
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили сообщил в интервью каналу «Украина 24».
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.
Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.
По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь
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Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», соответствующий документ опубликовало украинское издание «Главком».
По версии издания, СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Служба безопасности Украины «обязала» Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также На Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
Сатановский: Шойгу может прибыть по вызову СБУ с эскортом в несколько дивизий
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Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий».
Эксперт поинтересовался, почему украинская сторона вызвала человека такого калибра, как Шойгу, в Мариуполь, а не в Киев. «Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...» – написал он в своем Telegram.
Сатановский напомнил, что в середине прошлого века кое-кто очень хотел увидеть Москву. По его словам, их мечта в итоге сбылась, когда по московским улицам провели колонны, «не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных».
«Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось – к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» – отметил эксперт.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». По версии издания «Главком», СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также на Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
Аваков собрался покинуть Украину
После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко.
Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра.
По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно».
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны.
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Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией
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На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины.
«Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства.
Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
После инцидента решено усилить охрану участка границы.
В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.
Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон
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«Очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в Белый дом, несмотря на все противоречия между Германией и США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги визита Ангелы Меркель в Вашингтон.
«Приход Байдена к власти в каком-то смысле вывел трансатлантические отношения на новый уровень. По мировоззрению и убеждениям новый президент США гораздо ближе Меркель, чем его предшественник Дональд Трамп. Поэтому наиболее острые противоречия между Германией и США будут смягчаться», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
При этом ряд разногласий между Берлином и Вашингтоном сохранится и будет носить объективный характер. «Между сторонами есть противоречия как в торгово-экономической сфере, так и во внешней политике. Это касается, в частности, «Северного потока – 2», инвестиционного соглашения ЕС с Китаем и отношений с Россией», – уточнил он.
«Тем не менее очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в США. Это показывает значимость трансатлантических отношений для обеих сторон», – полагает политолог.
«Также значимо, что позиции глав США и Германии в отношении «Северного потока – 2» остались прежними. Понятно, что в ходе визита никто свое мнение менять бы не стал, поэтому было зафиксировано наличие разногласий «между добрыми друзьями». Но при этом Меркель согласилась с Байденом в том, что «Северный поток – 2» не должен стать альтернативой украинскому транзиту», – считает Кортунов, добавив, что «на Россию будут продолжать оказывать давление по этой линии».
В то же время для Байдена вопрос «Северного потока – 2» окончательно не закрыт, и борьба против этого проекта будет вестись в разных форматах. «В частности, США могут бороться против него на стадии сертификации в Евросоюзе или они могут настоять на том, чтобы мощности газопровода использовались не на 100%. В таком случае окупаемость проекта будет под вопросом», – пояснил Кортунов.
Собеседник добавил, что в США с интересом ожидают результатов выборов в Германии. «От того, кто победит – партия «Зеленые» или блок ХДС/ХСС – будет зависеть многое, в том числе и позиция Германии по «Северному потоку – 2», – заметил эксперт.
Отдельного внимания заслуживает противоречивость «Вашингтонской декларации», которую одобрили Меркель и Байден. «С одной стороны, им удобно воспринимать Китай и другие страны, как врагов, из-за якобы авторитарных режимов. С другой стороны, у Запада есть союзнические отношения с Турцией, которую демократией тоже не назовешь. То же самое касается и важного партнера для США и ЕС – Саудовской Аравии, – указывает политолог. – Если говорить о правах человека, то в Пекине эти права наверняка защищены гораздо лучше, чем в Эр-Рияде».
«Поэтому все эти декларации хороши, когда они имеют общие основания для всех участников. А когда речь заходит о конкретных странах и направлениях внешней политики, то США зачастую отходят от этих принципов», – заключил эксперт.
Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России».
Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей».
Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».
Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня».
Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества».
Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.
Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии.
Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камалой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами».
Украина высказала претензии к Байдену и Меркель
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Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский».
По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».
В Киеве пригрозили Западу «разворотом» Украины к Китаю
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Если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю, который «поможет справиться» с Россией, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В интервью YouTube-каналу UkrLife он заявил, что Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде. По словам Арестовича, у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. «Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – приводит его слова РИА «Новости».
Арестович не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». По версии Арестовича, «китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков». При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином.
По его словам, Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО».
Напомним, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что украинская партия хочет перенимать опыт Коммунистической партии Китая. Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.
Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная, передает РИА «Новости».
«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – заявил экс-президент Грузии в интервью телеканалу «Украина 24».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о притязаниях Украины на Крым, Кубань, Ростов и даже Брянск.
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В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
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Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.
По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком».
Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2»
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Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины.
Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России.
«Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович.
Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости».
Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии
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Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».
Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.
В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.