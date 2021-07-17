«Зенит» стал обладателем Суперкубка России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России одержал крупную победу над московским «Локомотивом».

Встреча проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83). На 81-й минуте на поле вышел 18-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин, для которого этот матч стал первым за основную команду, передает ТАСС.

Форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба не попал в стартовый состав. Он вышел на замену на 60-й минуте, после чего нападающего освистали болельщики обеих команд.

Матчи за Суперкубок России проводят с 2003 года. В них играют чемпион и обладатель Кубка России прошлого сезона. «Зенит» и «Локомотив» встречались третий раз подряд.

Ранее калининградские власти разрешили проведение матча Суперкубка России по футболу на стадионе «Калининград» при 70% максимальной заполняемости трибун и с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.