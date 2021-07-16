Посольства в Москве получили ноту МИД о порядке оформления QR-кодов

Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД, в документе разъясняют порядок получения кодов на портале правительства российской столицы mos.ru.

Как и в случае с российскими гражданами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России, те, кто переболел COVID-19 (и с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в России), а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), передает РИА «Новости».

В случае, если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, а также «при возникновении затруднений в оформлении QR-кодов» сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что пока QR-коды «получили не все из нас, – но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся».

Посол Словении Бранко Раковец отметил, что с нотой МИД ознакомлены все сотрудники посольства, «и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода».

Получение QR-кода в рамках указанной процедуры уже подтвердили в посольстве Таджикистана: пресс-секретарь дипмиссии Нилуфар Муминшоева заявила, что вакцинированные сотрудники «уже получили QR-коды, через МИД России это делали».

Представитель посольства Монголии заявил, что в дипмиссии получили «официальное дипломатическое письмо из МИД».

«Нам предложили сайт (mos.ru), зарегистрироваться там, чтобы получить QR-код. Но я пока не пробовал», – сказал он.

Ранее сервис доставки еды Delivery Club предложил вакцинированным или переболевшим коронавирусом жителям столицы проходить в городские кафе с помощью временной татуировки с изображением QR-кода.

Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.

Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД