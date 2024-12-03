В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева
Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.
Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.
На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.