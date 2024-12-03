  • Новость часаДело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Планы НАТО и Зеленского начали конфликтовать
    Украинские политики начали готовиться к смене власти
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии (ВИДЕО)
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии
    Иран готов отправить силы в Сирию по запросу Дамаска
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»
    Украина упростила постановку 17-летних призывников на воинский учет
    Аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    10 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    34 комментария
    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня

    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

    2 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал выборы в Румынии, отметив, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.

    «В Румынии проходит (второй тур выборов)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – сказал Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых, сообщает РИА «Новости».

    В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Это ходатайство подал председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место. Он утверждает, что была осуществлена предвыборная пропаганда в пользу Елены Ласкони, и использовались боты для призыва голосовать за нее.

    Первый тур выборов прошел 24 ноября, и победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, заняла второе место с 19,18% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.

    Коментарии (18)
    1 декабря 2024, 15:41 • Новости дня
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании президента России Владимира Путина на саммит G8 в 2007 году из-за пива.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал утверждения Меркель, что Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива, сообщает РИА «Новости».

    Песков отметил сложный график на подобных международных мероприятиях, подчеркнув: «Лидеры общаются друг с другом, и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо». Он добавил, что было бы глупо предполагать, что это является демонстрацией силы.

    Саммит «Большой восьмерки» проходил в Хайлигендамме в 2007 году. В своих мемуарах под названием «Свобода», вышедших на этой неделе, Меркель вспоминает, как Путин опоздал на встречу лидеров на 45 минут, пошутив, что причиной было его любимое раденбергское пиво.

    Коментарии (16)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

    Коментарии (8)
    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

    Коментарии (54)
    3 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги

    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, что подразумевает расширение участия негосударственных организаций в этой сфере.

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.

    Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.

    Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.

    Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.

    Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков удивился заявлению Меркель о собаке Путина

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения.

     Как передает РИА «Новости», Меркель упомянула этот инцидент в своих недавно выпущенных мемуарах, назвав его демонстрацией силы.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что в Европе собаки пользуются значительными свободами, и странно слышать, что присутствие собаки может восприниматься как угроза. «Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что это была такая непонятная демонстрация силы», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, когда она описывала встречу с его лабрадором во время переговоров в Сочи. В 2007 году Путин подарил тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель игрушечного пса во время их первой встречи в Кремле.

    Коментарии (17)
    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными подчеркнул значимость зарплат ректоров вузов как стимула для молодежи в науке.

    Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». «Зарплата – одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и в образование. Но это не главное, конечно», – подчеркнул глава государства, передает Ura.ru.

    Присутствующие ученые поделились информацией о своих доходах: один из них сообщил, что его зарплата составляет 490 тыс. рублей, из которых 90 тыс. он направляет на помощь Донбассу. Другой ректор зарабатывает около 690 тыс. рублей ежемесячно.

    В апреле Владимир Путин заявил, что новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году.

    Ранее российский лидер поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 02:13 • Новости дня
    Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.

    По информации ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей и в 2027 году – 43,154 трлн рублей.

    Расходы составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году, что указывает на дефицит в 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей соответственно.

    Ожидается, что ВВП России в 2025 году достигнет 214,575 трлн рублей, увеличившись на 2,5%, в 2026 году – 230,568 трлн рублей с ростом на 2,6%, и в 2027 году – 248,313 трлн рублей с ростом на 2,8%. Предельный размер государственного внутреннего долга составит 29,385 трлн рублей на 1 января 2026 года и вырастет до 39,004 трлн рублей к 2028 году.

    Внешний долг на 1 января 2026 года составит 61,1 млрд долларов (55,5 млрд евро), снизившись до 56,5 млрд долларов (50,9 млрд евро) к 2028 году. Прогнозируется, что уровень инфляции в 2025 году составит 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – 4%.

    Фонд национального благосостояния будет также увеличен. Ожидается, что его объем составит 11,055 трлн рублей на начало 2025 года, 12,883 трлн рублей в 2026 году и достигнет 14,927 трлн рублей в 2027 году, что составит 6% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025–2027 годы с доходами в 2025 году в размере 40,296 трлн рублей и дефицитом 1,173 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования, предусматривающий индексацию материнского капитала на первого ребенка на 7,3% до 676 тыс. 398 рублей в 2025 году.

    Правительство России выделило более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в 2024 году.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин заявил о климатическом колониализме со стороны Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страны Африки и Латинской Америки обвиняют Запад в навязывании дорогих технологий в рамках климатической политики.

    Один из участников встречи рассказал главе государства, что недавно посещал профильное мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по защите окружающей среды и реальный их эффект, сообщил ТАСС.

    «Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и ранее заявлял, что западные страны используют климатическую повестку в своих неоколониальных интересах.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.

    По его словам, эти три сферы должны стать фундаментом для развития человечества и обеспечивать движение вперед. Именно наука, как отметил Путин, создает условия для прогресса, передает РИА «Новости».

    «Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат оказывать поддержку молодым ученым.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко назвал состояние белорусского кино позорищем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство состоянием белорусского кинематографа, назвав его позором, и назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры.

    Во время назначения нового министра культуры Руслана Чернецкого, Лукашенко отметил, что белорусский кинематограф, по его мнению, находится в упадке по сравнению с советским периодом, когда ему уделялось серьезное внимание. Он добавил, что недопустимо иметь только желание зарабатывать деньги, не производя при этом качественные фильмы, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Лукашенко подчеркнул важность концертной деятельности, заявив, что людям необходимо не только работать, но и отдыхать. При этом глава государства уточнил, что смена министра культуры не связана с неудовлетворительной работой предыдущего министра Анатолия Маркевича, который был из другой сферы и которому было непросто справляться с обязанностями.

    Президент Белоруссии выразил уверенность в талантах белорусских людей, способных снимать кино, петь и танцевать. Он подчеркнул, что поддержка в этом направлении будет обеспечена. Лукашенко также отметил, что в сфере культуры должен работать человек изнутри, знакомый с ее особенностями. Новому министру культуры обещана всесторонняя поддержка для улучшения ситуации в белорусском искусстве.

    Ранее Лукашенко назвал Gucci и Versace «гадостью».

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 20:37 • Новости дня
    Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России

    Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

    «У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии пока не запланирован.

    «В настоящий момент нет», – прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о возможности нового телефонного контакта между лидерами России и Турции в связи с событиями в Сирии, передает ТАСС.

    В ходе предыдущего телефонного разговора, который состоялся 24 ноября, Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Турецкий лидер сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России
    Маск предупредил о риске банкротства США
    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора
    Южнокорейские депутаты отменили военное положение в стране
    Правящая партия Южной Кореи извинилась за своего президента
    Грузия ответила странам Прибалтики на санкции против своих официальных лиц
    Фетисов назвал виновных в нейтральном статусе российских спортсменов

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет финал «Холодной войны 2.0»

    35 лет исполнилось заявлению лидеров Советского Союза и США о том, что холодная война между двумя сверхдержавами закончилась. Однако Москва и Вашингтон по-разному понимали причины окончания взаимного противостояния – и то, как теперь необходимо строить международные отношения. Возникшая в итоге «Холодная война 2.0» должна быть закончена, с одной стороны, и так же – и совершенно иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............