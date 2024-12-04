Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
С экс-совладельца «Югры» Хотина взыскали 14 млрд рублей в пользу Россельхозбанка
Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Россельхозбанка к бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, взыскав с него более 14 млрд рублей задолженности по кредитным договорам.
Суд принял решение в пользу АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), удовлетворив его иск к Алексею Хотину, теперь тот обязан выплатить задолженность в размере 14 162 208 900,88 рублей, передает ТАСС.
Решение принято 4 декабря 2024 года. Помимо основной суммы задолженности, с ответчика также взыскана государственная пошлина в размере 60 тыс. рублей.
Иск связан с неисполнением Хотином обязательств по кредитным договорам, заключенным с Россельхозбанком. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, прежде чем было вынесено окончательное решение.
В ноябре суд принял решение о национализации объектов недвижимости, связанных с экс-банкиром Хотиным, их общая площадь – свыше 1,5 млн кв. метров.
До этого суд арестовал часть пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» в центре Москвы, бенефициаром которой считается бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
Перед этим суд уже арестовывал другие активы Хотина, включая бизнес-центры «Красный богатырь» и Cherry Tower, торговые комплексы «Филион» и «Горбушкин двор».