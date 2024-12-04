Посольство призвало россиян избегать массовых мероприятий в Сеуле

Tекст: Алексей Дегтярев

Обстановка в Сеуле и других городах Южной Кореи пришла в норму после отмены военного положения, пояснили в дипломатической миссии, передает ТАСС.

Угроз массовых беспорядков в настоящее время не зафиксировано. Дипломаты отметили, что инфраструктура, включая транспортную и промышленную, функционирует в штатном режиме.

Несмотря на это, посольство России рекомендует российским гражданам следить за развитием событий и не участвовать в массовых мероприятиях политической направленности.

Между тем МИД России сообщил, что соотечественникам в Южной Корее следует оставаться в контакте с посольством для оперативного получения информации о текущей ситуации. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность поддержания связи с дипломатическими службами.

Кроме того, Россия выразила надежду, что последние события в Южной Корее не повлияют на общественно-политическую обстановку на Корейском полуострове. По словам Захаровой, ситуация уже осложнена провокационными действиями США и их союзников.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил о введении военного положения в стране. Оппозиционные партии договорились подать предложение об импичменте президента страны. Они обвинили его в попытках ввести военное положение.