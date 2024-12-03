Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили «перестрелку» пиротехникой и газом

Протестующие в Тбилиси обстреляли спецназ Грузии пиротехникой, силовики использовали слезоточивый газ

Tекст: Антон Антонов

Протестующие временно заняли часть проспекта после того, как ранее их оттеснили от парламента. Ожидается, что спецназ начнет полную очистку проспекта Руставели от участников митинга утром в среду, передает РИА «Новости».

По информации МВД Грузии, за незаконное перекрытие дороги и неподчинение полиции был задержан 25-летний мужчина. При обыске у него были найдены зажигательные смеси и тряпки. Уголовное дело открыто по статье о подготовке взрыва, передает ТАСС.

Это уже шестой человек, задержанный в уголовном порядке на митингах в Тбилиси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».