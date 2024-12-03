В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили «перестрелку» пиротехникой и газом
Протестующие в Тбилиси обстреляли спецназ Грузии пиротехникой, силовики использовали слезоточивый газ
В Тбилиси на проспекте Руставели протестующие обстреляли спецназ пиротехникой, силовики ответили слезоточивым газом, сообщают информационные агентства. Сотрудники МВД Грузии задержали во время митинга у здания парламента мужчину по обвинению в подготовке взрыва.
Протестующие временно заняли часть проспекта после того, как ранее их оттеснили от парламента. Ожидается, что спецназ начнет полную очистку проспекта Руставели от участников митинга утром в среду, передает РИА «Новости».
По информации МВД Грузии, за незаконное перекрытие дороги и неподчинение полиции был задержан 25-летний мужчина. При обыске у него были найдены зажигательные смеси и тряпки. Уголовное дело открыто по статье о подготовке взрыва, передает ТАСС.
Это уже шестой человек, задержанный в уголовном порядке на митингах в Тбилиси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».